Sześć rekordów świata Messiego w jednym meczu. To nie żart

Kto wie, gdzie obecnie byłaby reprezentacja Argentyny, gdyby nie Leo Messi. Pomimo prawie czterdziestu lat na karku, gwiazdor wciąż zawstydza dużo młodszych zawodników od siebie. Kapitan obrońców tytułu ma już choćby aż osiem strzelonych goli i zmierza po Złotego Buta turnieju. Niewiele jednak brakowało, a jego kadra zakończyłaby we wtorek występy w Ameryce Północnej.

Mohamed Salah z kolegami w pewnym momencie prowadził 2:0, ale ekipa Lionela Scaloniego znów pokazała nerwy ze stali. Licznych kibiców w błękitno-białych barwach do euforii doprowadził nie kto inny jak Leo Messi. Gwiazdor Interu Miami asystował przy trafieniu Cristiana Romero. Później natomiast sam wpisał się na listę strzelców, obejmując także prowadzenie w wyścigu po Złotego Buta.

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Mundial. Leo Messi z sześcioma rekordami. Gol i asysta przesądziły sprawę

Humor poprawi mu się jeszcze bardziej, gdy uświadomi sobie czego dokładnie dokonał. Nierealnymi wręcz wyliczeniami pochwalił się między innymi Przegląd Sportowy Onet. Otóż zaledwie jeden mecz sprawił, że Argentyńczyk pobił aż sześć rekordów. To nie jest żadna pomyłka. W czym dokładnie jeden z najlepszych piłkarzy wszech czasów zapisał się w historii?

Zaczynamy od dziewięciu spotkań z rzędu z przynajmniej jednym trafieniem. Leo Messi zdobywał ponadto gole na mistrzostwach świata przeciwko piętnastu różnym zespołom, ma też na koncie aż dziewięć ostatnich podań w akcjach zakończonych bramką. Jakby tego było mało, jest on najstarszym uczestnikiem mundialu z golem oraz asystą w meczu fazy pucharowej. Podczas niej strzelał dodatkowo w sześciu potyczkach z rzędu.

Wisienka na torcie? Łączna liczba trafień wynosząca obecnie aż 21. Aż strach pomyśleć co zaprezentuje 39-latek podczas ćwierćfinału mundialu. Obrońcy tytułu zmierzą się o półfinał ze Szwajcarami. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Mundialowe wyczyny Leo Messiego po meczu z Egiptem:

- 21 goli na mundialu

- Trafienie w każdym z dziewięciu ostatnich spotkań

- Bramki przeciwko piętnastu różnym reprezentacjom

- Dziewięć asyst w karierze

- Sześć meczów z rzędu z golem podczas fazy pucharowej

- Najstarszy piłkarz z bramką oraz asystą podczas fazy pucharowej

Szalony mecz Argentyna - Egipt w walce o ćwierćfinał MŚ THOMAS COEX AFP

Reprezentacja Argentyny po golu Mike Stewart East News

Leo Messi PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP





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