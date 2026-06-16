Sześć mundiali i koniec, przejdzie na emeryturę. Polały się łzy. "Nie widzę sensu"

O końcu kariery Guillermo Ochoi było głośno pod koniec kwietnia. Informował o tym szereg dziennikarzy z Fabrizio Romano na czele. Brakowało jednak oficjalnego potwierdzenia. W teorii dalej go nie ma, ale słowa bramkarza z odcinka serii "Letters That Unite" ("Listy które łączą") nie pozostawiają wątpliwości do do jego sportowej emerytury. W lipcu będzie obchodził 41. urodziny.

- Reprezentacja Meksyku zawsze była moim kompasem w karierze i życiu. Nie widzę swojej kariery bez kadry narodowej. Nie wiem, jak wyglądałaby moja kariera bez niej, a teraz, gdy mój czas w niej dobiegł końca, nie widzę już sensu w piłce nożnej - powiedział zaraz po odczytaniu listu od swojej córki, która jest przekonana, że naród razem sięgnie po zwycięstwo w turnieju.

Guillermo Ochoa przejdzie na emeryturę. "Odchodzę w spokoju"

Polały się łzy, bramkarz był bardzo emocjonalny. Obecny mundial jest jego szóstym (jest pod tym względem na równi tylko z Lionelem Messim i Cristiano Ronaldo), w tym trzecim w roli rezerwowego. Na MŚ w Niemczech był numerem 3, w Republice Południowej Afryki w 2010 roku miał status "dwójki", podobnie jak teraz. Spekulowało się, że może dostać miejsce w składzie na mecz otwarcia z RPA za zasługi, ale selekcjoner Javier Aguirre ostatecznie nie zdecydował się na taki ruch.

Nikt nie kwestionuje jednak jego statusu ikony mistrzostw. W podstawowym składzie grał na czempionatach globu 2014, 2018 i 2022. W tym ostatnim zatrzymał rzut karny Roberta Lewandowskiego (zdjęcie główne tego artykułu pochodzi z tamtego meczu).

Nie widzę sensu dalszej gry bez reprezentacji. Cieszyłem się każdą chwilą tutaj. Dałem z siebie wszystko, zostawiłem wszystko na boisku. Odchodzę w spokoju, z podniesioną głową i bardzo dumny, że tego doświadczyłem

- Jestem tu dzięki wsparciu mojej rodziny; bez niej nie dałbym rady. To coś, czemu trzeba się poświęcić od najmłodszych lat. Jest wiele rzeczy, które się traci. To spirala 22- lub 23-letnia, z niewielką ilością czasu dla rodziny - zakończył golkiper.

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