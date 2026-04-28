Szef FIFA chciał być traktowany jak papież. Szybko sprowadzili go na ziemię

Wojciech Kulak

Już w czerwcu, za sprawą mundialu, Ameryka Północna stanie się centrum piłkarskiego świata. Tuż przed turniejem działacze mają całkiem sporo do roboty. Za kilkadziesiąt godzin w Vancouver rozpocznie się choćby kongres FIFA. Tuż przed nim w przestrzeni medialnej pojawiły się zaskakujące informacje związane z szefem organizacji, Giannim Infantino. Szwajcar chciał poczuć się jak papież, lecz ostatecznie mu odmówiono.

Gianni Infantino w garniturze i czerwonym krawacie, siedzi z dłonią przy twarzy na tle napisu „SILVER WORLD ECONOMY"
Gianni InfantinoALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

Małe zamieszanie związane z przewodniczącym futbolowej centrali wyniknęło z troski działacza o swoje bezpieczeństwo. Szef FIFA rzekomo zażyczył sobie, by zapewniono mu eskortę czwartego poziomu dla kolumny samochodów. W Kanadzie na tego typu ochronę mogą sobie pozwolić tylko najwięksi przywódcy świata. Nie korzysta z niej nawet obecny premier państwa słynącego z produkcji syropu klonowego. O szczegółach poinformował portal "independent.co.uk".

Od razu w tekście pojawiło się porównanie między innymi do Donalda Trumpa, ale nie tylko. "Taki środek bezpieczeństwa zarezerwowany jest dla papieża" - napisał autor materiału. "Wszelkie ustalenia dotyczące transportu będą odpowiednie, przemyślane i zgodne z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas organizacji w Vancouver najważniejszych wydarzeń międzynarodowych" - to już komunikat ze strony władz miasta. FIFA natomiast nie udzieliła oficjalnego komentarza.

Oto alternatywy dla Lewego, nie chodzi o Alvareza. Zwrot akcji w Barcelonie

Gianni Infantino prosił o specjalną ochronę. Już otrzymał odpowiedź, znów to samo

Co ciekawe, nie jest to pierwsza tego typu prośba ze strony Gianniego Infantino. Podobna sytuacja miała miejsce w 2023 roku, przy okazji kobiecych mistrzostw świata w Nowej Zelandii. Tam również odmówiono działaczowi, po tym jak lokalna policja zapoznała się ze sprawą i oceniła potencjalne zagrożenie. Po trzech latach doszło więc do swego rodzaju powtórki.

Real szuka trenera, jest faworyt. To byłby wielki powrót po latach

Początek kongresu w Kanadzie zaplanowano na najbliższy czwartek. Będzie on historyczny dla kraju leżącego w Ameryce Północnej. Wcześniej na terenie Kanady organizowano tylko jedno tego typu wydarzenie. Wówczas członków FIFA w 1976 roku gościł Montreal. Teraz do akcji wkroczą działacze, ale kibice już nie mogą doczekać się najważniejszego wydarzenia, czyli startu mundialu. Niestety nie weźmie w nim udziału reprezentacja Polski, lecz emocji na pewno nie zabraknie.

Zobacz również:

Robert Lewandowski

Lewandowski miał podjąć decyzję ws. przyszłości. Doszło do nagłego zwrotu. To zadecydowało

Damian Okła
Łysy mężczyzna w ciemnym płaszczu spaceruje po stadionie, w tle widoczne rozmyte elementy trybun oraz sprzęt sportowy osłonięty folią.
Gianni InfantinoUlrik PedersenAFP
Dwóch elegancko ubranych mężczyzn, jeden z nich z medalem na szyi, stoi na scenie obok dużego trofeum w kształcie piłki na postumencie, drugi trzyma otwartą księgę i czyta.
Donald Trump i Gianni InfantinoSAM CORUMEast News
Dwóch mężczyzn w garniturach prowadzi rozmowę, jeden z nich wykonuje gest ręką, a w tle widoczny jest rozmyty herb lub emblemat.
Donald Trump i Gianni InfantinoEVAN VUCCIAFP
Tomas Martin Etcheverry - Arthur Fils. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja