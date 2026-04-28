Szef FIFA chciał być traktowany jak papież. Szybko sprowadzili go na ziemię

Małe zamieszanie związane z przewodniczącym futbolowej centrali wyniknęło z troski działacza o swoje bezpieczeństwo. Szef FIFA rzekomo zażyczył sobie, by zapewniono mu eskortę czwartego poziomu dla kolumny samochodów. W Kanadzie na tego typu ochronę mogą sobie pozwolić tylko najwięksi przywódcy świata. Nie korzysta z niej nawet obecny premier państwa słynącego z produkcji syropu klonowego. O szczegółach poinformował portal "independent.co.uk".

Od razu w tekście pojawiło się porównanie między innymi do Donalda Trumpa, ale nie tylko. "Taki środek bezpieczeństwa zarezerwowany jest dla papieża" - napisał autor materiału. "Wszelkie ustalenia dotyczące transportu będą odpowiednie, przemyślane i zgodne z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas organizacji w Vancouver najważniejszych wydarzeń międzynarodowych" - to już komunikat ze strony władz miasta. FIFA natomiast nie udzieliła oficjalnego komentarza.

Gianni Infantino prosił o specjalną ochronę. Już otrzymał odpowiedź, znów to samo

Co ciekawe, nie jest to pierwsza tego typu prośba ze strony Gianniego Infantino. Podobna sytuacja miała miejsce w 2023 roku, przy okazji kobiecych mistrzostw świata w Nowej Zelandii. Tam również odmówiono działaczowi, po tym jak lokalna policja zapoznała się ze sprawą i oceniła potencjalne zagrożenie. Po trzech latach doszło więc do swego rodzaju powtórki.

Początek kongresu w Kanadzie zaplanowano na najbliższy czwartek. Będzie on historyczny dla kraju leżącego w Ameryce Północnej. Wcześniej na terenie Kanady organizowano tylko jedno tego typu wydarzenie. Wówczas członków FIFA w 1976 roku gościł Montreal. Teraz do akcji wkroczą działacze, ale kibice już nie mogą doczekać się najważniejszego wydarzenia, czyli startu mundialu. Niestety nie weźmie w nim udziału reprezentacja Polski, lecz emocji na pewno nie zabraknie.

Gianni Infantino Ulrik Pedersen AFP

Donald Trump i Gianni Infantino SAM CORUM East News

Donald Trump i Gianni Infantino EVAN VUCCI AFP

