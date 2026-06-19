Szał radości w Guadalajarze. Wygrali kluczowy mecz i grupę. Już mają awans

Przegrane w pierwszej serii gier Czechy i Republika Południowa Afryki zremisowały wcześniej 1:1. Mają obecnie po punkcie. Meksyk i Korea Południowa podchodziły do starcia pomiędzy sobą z trzema oczkami. To oznaczało, że ewentualny wygrany będzie pewny zwycięstwa w grupie. Dlaczego? O kolejności w grupie decyduje bezpośrednia konfrontacja między zainteresowanymi.

Na Estadio Akron w Guadalajarze można się więc było spodziewać wielu emocji, ale pierwsza połowa sugerowała, że z dużej chmury może spaść mały deszcz. Dogodnych okazji niemal w ogóle nie było. W 15. minucie Heung-Min Son przelobował bramkarza, a Edson Alcarez wybił piłkę przewrotką, ale całą akcję "skasował" spalony gwiazdora azjatyckiego zespołu.

Mimo wszystko był to jakiś sygnał alarmowy dla współgospodarzy turnieju. Raz po raz łapali rywali na pułapkę ofsajdową, a gdy wyszli wyżej, w atakującą tercję boiska, to Julian Quiñones oddał niezły strzał głową po dośrodkowaniu. Trafił do siatki w meczu otwarcia, ale tym razem nie pokonał bramkarza. Seung-Gyu Kim dobrze złapał futbolówkę. Oba zespoły zeszły do szatni z nieatrakcyjnym dla kibiców remisem.

Kibice przed Meksyk - Korea Południowa David Ramos Getty Images

Druga połowa niestety przyniosła sportowych fajerwerków, ale przynajmniej przełamanie ofensywnego impasu. Meksyk najpierw wysłał ostrzeżenie kontratakiem, ale Jesus Gallardo miał zbyt ostry kąt, by coś zdziałać. W 50. minucie "El Tri" dopięli swego. Po jednej ze wrzutek wspomniany Kim miał problemy z interwencją. Nie złapał zbyt dobrze piłki, trzymał ją jedynie wskazującymi palcami i musiał korygować swoją pozycję. Wpadł przez to na Lee Gi-Hyuka. Golkiper upadając wypuścił futbolówkę z rąk, tę do pustej bramki skierował Luis Romo.

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Kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry mogło być 2:0, jednak Raul Jimenez przyjęciem nieco wyrzucił się ze światła bramki i zmarnował bardzo dobrą sytuację. Koreańczycy próbowali odpowiadać na różne sposoby - szybkim atakiem z prawego skrzydła, następnie uderzeniem z dalszej odległości. Ciągle coś stawało na przeszkodzie (w pierwszym przypadku brak przecięcia dośrodkowania i spalony, a w drugim brak celności). Na liczniku ich strzałów celnych ciągle widniało 0.

Ostatnie minuty przyniosły trochę podwyższone tempo. W 85. minucie Obed Vargas mógł trafić na 2:0, a kilkadziesiąt sekund później Cho Gue-Sung na 1:1. Zwłaszcza ten drugi mógł mieć do siebie pretensje. Z 2-3 metrów od linii bramkowej nie skierował głową piłki na tyle daleko od golkipera, by wyrównać. Zespół z Azji próbował swoich sił, w ostatnich sekundach odsłonił się, za co zapłacił kontrą. Zmarnowanie kolejnej okazji przed Vargasa nie miało już jednak wielkiego znaczenia.

Meksyk wygrał i zapewnił sobie zwycięstwo w grupie A. Trener Aguirre może w teorii potraktować starcie w 3. kolejce z Czechami nieco ulgowo. Z kolei Korea pozostaje niepewna swojego losu. Jeśli chce wyjść do 1/16 finału, porażka za kilka dni z RPA nie wchodzi w grę. Remis powinien zapewnić awans.

Statystyki meczu Meksyk 1 - 0 Korea Południowa Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 8 9 Strzały celne 4 2 Strzały niecelne 3 4 Strzały zablokowane 1 3 Ataki 86 115

Raul Jimenez JOSE MENDEZ/EPA PAP

Son Heung-min AFP





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