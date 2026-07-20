Świętowanie przerwane. Bijatyka na murawie. Sceny z Messim poszły w świat
Argentyna straciła tytuł, Hiszpania nowym piłkarskim mistrzem świata. W niedzielnym finale "La Roja" ograła "Albicelestes" 1:0 po bramce Ferrana Torresa zdobytej w drugiej połowie dogrywki. A po końcowym gwizdku Slavko Vincicia na murawie MetLife Stadium zawrzało. Pomiędzy przedstawicielami obu ekip doszło wręcz do rękoczynów. A potem świat obiegły obrazki z Leo Messim w roli głównej.
Cały regulaminowy czas gry i dogrywka - przynajmniej do 106. minuty - miały ten sam przebieg. Hiszpania grała w piłkę, Argentyna się broniła. W końcu mur obrońców tytułu runął jednak z łoskotem za sprawą Ferrana Torresa, który dzięki tej jednej bramce już na zawsze został bohaterem swojej ojczyzny. Dzięki jego skuteczności "La Roja" drugi raz w dziejach cieszy się z tytułu mistrza świata.
Gdy sędzia Slavko Vincić zagwizdał po raz ostatni, wszyscy członkowie reprezentacji Hiszpanii wraz ze sztabem szkoleniowym ruszyli na murawę. Ich celebra została jednak częściowo na moment przerwana. Wszystko ze względu na rękoczyny, do jakich doszło pomiędzy grupą przedstawicieli obu obozów.
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Na pierwszy plan wśród agresorów rzucił się Leandro Paredes, który bezpardonowo obszedł się z pomocnikiem reprezentacji Hiszpanii - Gavim. 21-latek skończył ostatenicze z potarganym oznacznikiem, jakie nosili rezerwowi zawodnicy. Potem odgrażał mu się także Lisandro Martinez, lecz to nie jedyne przypadki piłkarzy, pomiędzy którymi - delikatnie mówiąc - iskrzyło.
Operatorzy telewizyjny skupili się jednak nie tylko na zamieszkach i bijatykach, ale także na Leo Messim. 39-latek najprawdopodobniej zanotował właśnie swój "ostatni taniec" na mistrzostwach świata. I na swoje nieszczęście wraz z kolegami zatańczył tak, jak zagrali mu Hiszpanie. Nawet jego geniusz nie był w stanie nic zdziałać wobec pracującej jak sprawna maszyna drużyny Luisa de la Fuente.
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Ośmiokrotny zdobywca Złotej Piłki najpierw obserwował, jakby nieobecny, radość Hiszpanii, a potem usiadł na murawie, wiedząc, że obrona tytułu mistrza świata była tak blisko, a jednak tak daleko.
W efekcie finalnie w oczach Leo Messiego pojawiły się łzy.