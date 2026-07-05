Świętowanie Portugalczyków zakłócone. Chodzi o Ronaldo. Już nie ma złudzeń

Trzeba przyznać, że Portugalczycy w trudnym położeniu znaleźli się na własne życzenie. Wymagający rywale od samego początku decydującej części turnieju to efekt zajęcia drugiego miejsca w grupie. Lepsi o dwa punkty okazali się niepokonani reprezentanci Kolumbii. Podopieczni Roberto Martineza jednak zacisnęli zęby i niedawno po szalonym widowisku rozprawili się z Chorwatami. Wzrok sporej części kibiców tradycyjnie skierowany był na Cristiano Ronaldo.

Legendarny gracz za oceanem nie zachwyca, lecz raz za razem dostaje szanse od selekcjonera. W 1/16 finału zdobył nawet gola, dobrze wykonując rzut karny. "Nawigatorzy" cieszyli się ze zwycięstwa, dlatego też ich sympatycy nieco przymknęli oko na kolejny niemrawy występ doświadczonego gracza. Litości nie ma jednak dla niego spora grupa ekspertów. Mocne słowa na temat 41-latka wypowiedział choćby Zlatan Ibrahimović. Szwed gościł w studiu Fox Sports i nie bał się zakłócić portugalskiego świętowania.

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"To nie jest 'legendarne przywództwo'. To ego trzyma drużynę w niewoli. Ronaldo stracił kontakt z piłką i mobilność. Teraz jest tylko w polu karnym… W tym momencie jego aura wspiera go bardziej niż nogi. Dalsze wystawianie go w pierwszym składzie to czyste szaleństwo napędzane nostalgią" - oznajmił cytowany przez "goal.com" tuż przed konfrontacją Portugalczyków z Hiszpanami o ćwierćfinał mistrzostw świata.

Były piłkarz zdaje się nie dawać "Nawigatorom" większych szans póki nie zmieni się podejście selekcjonera względem kapitana zespołu. "Nie można oczekiwać, że w 2026 roku cokolwiek wygramy, skoro 41-letni Cristiano Ronaldo prowadzi atak. Zwłaszcza, że Goncalo Ramos siedzi na ławce rezerwowych. On wszedł na boisko i strzelił gola" - dodał. Wspomniany hit odbędzie się w najbliższy poniedziałek o godzinie 21:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Cristiano Ronaldo FILIPE AMORIM AFP

Cristiano Ronaldo PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP AFP

Cristiano Ronaldo Rebecca Blackwell East News





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