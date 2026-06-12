Święto w Meksyku, a teraz to. Przykre sceny w Kanadzie, tego nie dało się ukryć

Na ten moment kibice piłki nożnej czekali aż cztery lata. 11 czerwca 2026 roku oficjalnie rozpoczęło się największe święto futbolu - mundial. Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata zdecydowanie zasługują na miano wyjątkowych. W zasadniczej fazie turnieju udział bierze aż 48 drużyn. Co więcej, ich zmagania odbywają się w aż trzech krajach - USA, Kanadzie oraz Meksyku.

Pierwsza oficjalna inauguracja imprezy odbyła się w Meksyku. To właśnie tam kibice z całego świata byli świadkami premierowej ceremonii otwarcia piłkarskich MŚ. Jak się jednak okazuje, nie była to ostatnia tego typu uroczystość. Kanada w podobny sposób przywitała się bowiem z kibicami.

Inauguracja mundialu w Kanadzie. Przykre obrazki już na samym starcie

Na oficjalne otwarcie kolejnej części mundialowych zmagań przyszło nam poczekać do 12 czerwca. To właśnie wtedy swój mecz rozgrywała Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. Tuż przed startem piłkarskiej rywalizacji kibice byli natomiast świadkami kolejnej ceremonii otwarcia MŚ.

Tym razem muzycznymi gwiazdami wieczoru byli: Alessia Cara, Nora Fatehi, Vegedream & Sanjoy, Jessie Reyez oraz El Yanna. To oni starali się rozgrzać zebraną w Toronto publiczność. Nie zabrakło także miejsca dla zaprezentowania zgromadzonym części folklorystycznej, podkreślając w ten sposób wielokulturowość trwającego obecnie piłkarskiego święta.

Niestety, ta ceremonia różniła się dość znacząco od tego, co raptem dzień wcześniej mogliśmy obserwować w Meksyku. W przypadku kanadyjskiej inauguracji mundialu trybuny stadionu BMO Field świeciły bowiem pustkami. Te były niestety na tyle duże, iż realizatorzy nie mieli możliwości ukrycia tego przed światem.

To mocno kontrastuje natomiast z obrazkami, jakie mogliśmy podziwiać na ulicach Toronto. Tam bez problemu napotkać można było grupy kibiców, cieszących się nadchodzącą inauguracją imprezy. Najwyraźniej zdecydowana większość z nich skupia się wyłącznie wokół sportowych aspektów mundialu.

Ceremonia otwarcia MŚ w Kanadzie Ezra Shaw - FIFA Getty Images

Ceremonia otwarcia MŚ w Kanadzie Ezra Shaw - FIFA Getty Images





Kansas City Stadium gotowy na mistrzostwa świata 2026. WIDEO ELENA BOFFETTA / AFPTV / AFP AFP