Święto w Meksyku, a teraz to. Przykre sceny w Kanadzie, tego nie dało się ukryć
Pierwsze mecze tegorocznych piłkarskich MŚ rozegrany zostały w Meksyku. Raptem dzień później zmagania przeniosły się natomiast do Kanady. Tam również byliśmy świadkami pełnoprawnej ceremonii otwarcia piłkarskich MŚ. Niestety, w przeciwieństwie do meksykańskiej części imprezy, tutaj mogliśmy obserwować naprawdę przykre obrazki.
Na ten moment kibice piłki nożnej czekali aż cztery lata. 11 czerwca 2026 roku oficjalnie rozpoczęło się największe święto futbolu - mundial. Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata zdecydowanie zasługują na miano wyjątkowych. W zasadniczej fazie turnieju udział bierze aż 48 drużyn. Co więcej, ich zmagania odbywają się w aż trzech krajach - USA, Kanadzie oraz Meksyku.
Pierwsza oficjalna inauguracja imprezy odbyła się w Meksyku. To właśnie tam kibice z całego świata byli świadkami premierowej ceremonii otwarcia piłkarskich MŚ. Jak się jednak okazuje, nie była to ostatnia tego typu uroczystość. Kanada w podobny sposób przywitała się bowiem z kibicami.
Inauguracja mundialu w Kanadzie. Przykre obrazki już na samym starcie
Na oficjalne otwarcie kolejnej części mundialowych zmagań przyszło nam poczekać do 12 czerwca. To właśnie wtedy swój mecz rozgrywała Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. Tuż przed startem piłkarskiej rywalizacji kibice byli natomiast świadkami kolejnej ceremonii otwarcia MŚ.
Tym razem muzycznymi gwiazdami wieczoru byli: Alessia Cara, Nora Fatehi, Vegedream & Sanjoy, Jessie Reyez oraz El Yanna. To oni starali się rozgrzać zebraną w Toronto publiczność. Nie zabrakło także miejsca dla zaprezentowania zgromadzonym części folklorystycznej, podkreślając w ten sposób wielokulturowość trwającego obecnie piłkarskiego święta.
Niestety, ta ceremonia różniła się dość znacząco od tego, co raptem dzień wcześniej mogliśmy obserwować w Meksyku. W przypadku kanadyjskiej inauguracji mundialu trybuny stadionu BMO Field świeciły bowiem pustkami. Te były niestety na tyle duże, iż realizatorzy nie mieli możliwości ukrycia tego przed światem.
To mocno kontrastuje natomiast z obrazkami, jakie mogliśmy podziwiać na ulicach Toronto. Tam bez problemu napotkać można było grupy kibiców, cieszących się nadchodzącą inauguracją imprezy. Najwyraźniej zdecydowana większość z nich skupia się wyłącznie wokół sportowych aspektów mundialu.