Święto w Kalifornii. Faworyci strzelili, potem grali w "10". I gol z wolnego

Więcej posiadania piłki od początku mieli Amerykanie, ale zagrożenia bramki oglądaliśmy z obu stron. Najpierw rajdu i strzału zza pola karnego próbował Christian Pulisic, potem Bośniacy wysłali ostrzeżenia uderzeniem Demirovicia i centrostrzałem po rzucie rożnym, następnie dwie okazje ponownie stworzyli gospodarze. I choć próby Folarina Baloguna i Antoneego Robinsona nie należały do najefektowniejszych, powoli zarysowywała się przewaga faworytów. Musieli jednak grać szybko piłką, bo ich rywale zachowywali bardzo wysoką koncentrację w defensywie.

Właśnie tak pograli w 31. minucie, gdy Balogun trafił do siatki, lecz chwilę wcześniej był na wyraźnym spalonym. Sędzia asystent nie pomylił się w ocenie, podnosząc chorągiewkę. Podopieczni Mauricio Pochettino naciskali coraz mocniej, ale też musieli uważać, by nie zrobić głupiego błędu - takowy pojawił się u Robinsona i prawie kosztował dużą szansę dla oponentów.

MŚ 2026. USA - Bośnia i Hercegowina. Balogun i Tillman dali awans. Ten pierwszy nie zagra z Belgią

USA pracowało jeszcze nad tzw. golem do szatni. Najpierw nieudanie "szarpał" Pulisic, nikt nie przeciął jego dośrodkowania. W 42. minucie znowu wszystkie oczy zwróciły się na Baloguna, zaatakował futbolówkę na bliskim słupku po rzucie wolnym, ale chybił celu. Nagroda za aktywność przyszła do niego 180 sekund później. Bośniacy znowu się pogubili w rozegraniu. Stjepan Radeljić wybił piłkę tak, że ta nabiła Tarika Muharemovicia i wpadła pod nogi Malika Tillmana. Ten obsłużył właśnie Baloguna, który wreszcie otworzył wynik spotkania. Za chwilę mógł mieć dublet, po podaniu Sergino Desta jego strzał zatrzymała poprzeczka.

Folarin Balogun po golu na 1:0 John Dorton/USSF Getty Images

Gracze Pochettino dopięli więc swego i schodzili na przerwę z zasłużonym prowadzeniem.

Druga połowa zaczęła się spokojnie. Po paru chwilach Sergej Barbarez przeprowadził trzy zmiany, w tym jedną wymuszoną, bo urazu doznała ikona bośniackiej piłki Edin Dżeko. Niecały kwadrans później kibice mogli się obawiać o kolejny uraz, tym razem Muharemovicia. Balogun obejrzał czerwoną kartkę za faul na nim, nie widząc jego nogi w walce o piłkę trafił go najpierw w łydkę, a następnie w kostkę. Noga mocno się wygięła. Arbiter zobaczył sytuację na monitorze i wyrzucił amerykańskiego snajpera z boiska. Na szczęście stoperowi Bośniaków nic się nie stało, mógł kontynuować grę.

Gospodarze mogli zacząć się obawiać, czy spotkanie nie wymknie im się spod kontroli. Demirović nie czekał i już w 66. minucie "zatrudnił" bramkarza Matthewa Freese'a. Goście musieli się odsłonić, grając w przewadze mogli sobie też pozwolić na więcej. Wiadomo było, że USA ograniczy się do kontrataków. Pulisic trafił nawet do siatki, lecz słusznie dopatrzono się spalonego.

W 83. minucie 2:0 stało się jednak faktem. Stany Zjednoczone miały rzut wolny z 17. metra. Tillman uderzył ładnie, technicznie, nad murem. Bośniacy nie mieli już niczego do stracenia, wyszli wyżej, w doliczonym czasie gry oddali nawet dwa obiecujące strzały, ale zabrakło skuteczności. Remis nie byłby jednak zbyt sprawiedliwym rezultatem.

USA w 1/8 finału zagra z Belgią.

Statystyki meczu USA 2 - 0 Bośnia i Hercegowina Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 8 10 Strzały celne 2 3 Strzały niecelne 4 4 Strzały zablokowane 2 3 Ataki 112 101

Mauricio Pochettino podczas meczu USA - Paragwaj Jamie Squire East News

Christian Pulisic Giuseppe Maffia/NurPhoto AFP





Jannik Sinner - Nuno Borges. Skrót meczu z Wimbledonu Polsat Sport