Trenerzy mają różne podejście do kwestii pewnego awansu. Julian Nagelsmann - mimo braku szans na oddanie pierwszego miejsca w grupie przez Niemców - na spotkanie z Ekwadorem wystawił najmocniejszy skład. Stale Solbakken - mimo iż wciąż w grze pozostawała kwestia prymatu w grupie - sięgnął głęboko po rezerwowych. W przypadku Niemców taka decyzja nie byłaby kontrowersyjna, ale u Norwegów? W pewnym sensie jest dziwna.

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Trener poddał szansę na "lżejszą" przyszłość

Zwycięzca grupy I rozegra mecz 1/16 finału 30 czerwca na New York New Jersey Stadium, czyli MetLife Stadium. Jego rywalem będzie jedna z reprezentacji, które zajmą trzecie miejsce w grupach C, D, F, G lub H. Drugi zespół trafić miał natomiast na Wybrzeże Kości Słoniowej i zagrać tego samego dnia w Dallas.

Różnica logistyczna jest bardzo duża. Z Foxborough (pod Bostonem) do MetLife Stadium jest około 320 kilometrów. Drużyna może dotrzeć w okolice Nowego Jorku krótkim lotem trwającym około półtorej godziny. Podróż do Dallas oznacza lot przez niemal połowę USA. Bezpośredni rejs z Bostonu trwa około czterech godzin. Dochodzi również zmiana strefy czasowej i konieczność przestawienia organizmu na znacznie cieplejsze warunki w Teksasie.

Pierwsze miejsce daje więc nie tylko potencjalnie łatwiejszego rywala spośród najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Dlatego tak trudno zrozumieć decyzję norweskiego trenera. Solbakken postawił jednak na świeżość swoich liderów. Norwegia miała już zapewniony awans, dlatego Haaland, Odegaard, Sorloth i Nusa usiedli na ławce, podczas gdy podczas gdy Francja rozpoczęła z Mbappe, Dembelem, Olise'em oraz Tchouamenim. Dopiero faza pucharowa pokaże, czy oszczędzone siły okażą się cenniejsze od korzystniejszego miejsca w turniejowej drabince.

Francja zdominowała Norwegię

Różnica jakości przy takim układzie sił była widoczna niemal od początku spotkania.

Francja szybko objęła prowadzenie po trafieniu Dembele, który w tym momencie jeszcze nie wiedział, że to dopiero początek wielkiego strzelania w jego wykonaniu. Piłkarzowi PSG wychodziło wszystko, efektywne były zwłaszcza strzały "zza zasłony". Jego skuteczność była wręcz nierealna - oddał dosłownie trzy strzały na bramkę i wszystkie znalazły się w siatce. Gdy patrzymy na wartość goli oczekiwanych - czyli jakości stworzonych sytuacji - widzimy liczbę 0,29 - zatem statystycznie tyle Dembele powinien zdobyć goli w tym meczu. Zdobył trzy.

Norwegowie zdołali odpowiedzieć w 21. minucie, gdy Aasgaard wykorzystał swoją szansę i zdobył efektowną bramkę. Piłkarz Rangersów potwierdził, że nawet drugi garnitur Norwegii ma wystarczająco dużo jakości, by zagrozić najlepszym.

Norwegowie mogli jeszcze wrócić do meczu. W 50. minucie otrzymali rzut karny, ale Jørgen Strand Larsen nie wykorzystał ogromnej szansy. Jego uderzenie obronił Mike Maignan. Przy wyniku 1:3 gol kontaktowy mógł całkowicie zmienić przebieg spotkania i zmusić Francuzów do nerwowej końcówki. Zamiast tego Norwegia zmarnowała najlepszą okazję na odrobienie strat - cóż, można się tylko zastanawiać, co by było, gdyby na boisku znajdował się Haaland. Rezultat na 4:1 w doliczonym czasie gry drugiej połowy ustalił Desire Doue.

Ostatecznie najlepszy z norweskich piłkarzy cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej zagra nie tylko o awans do najlepszej szesnastki świata, ale też o przedłużenie kosmicznej passy spotkań o punkty z przynajmniej jednym zdobytym golem. Aktualnie rekord ten wynosi 12 meczów, podczas których Haaland zdobył 22 gole (!).

Statystyki meczu Norwegia 1 - 4 Francja Posiadanie piłki 45% 55% Strzały 10 18 Strzały celne 4 9 Strzały niecelne 3 6 Strzały zablokowane 3 3 Ataki 62 85

Selekcjoner reprezentacji Norwegii, Staale Solbakken ALBERTO PIZZOLI AFP

Ousmane Dembele FRANCK FIFE AFP

IShowSpeed w sektorze Norwegów materiały prasowe





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