Świetny hit mundialu. Hat trick gwiazdy, dziwna decyzja trenera

Przemysław Langier

Przemysław Langier

W takich meczach zazwyczaj nie ma stanów pośrednich - albo stają się hitami, w których przywiązanie do taktyki nie jest najsilniejsze, albo trudno bez znudzenia dotrwać do 90. minuty. W starciu Francji z Norwegią - drużyn mających już pewny awans do kolejnej rundy, zdarzyły się oba te scenariusze - pierwszy przed przerwą, drugi po. Trójkolorowi wygrali 4:1 (3:1), ale po meczu nie będzie się mówić tylko o wyniku.

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Reprezentacja Francji. Ousmane Dembele odbiera gratulacjeHarry Langer/DeFodi ImagesNewspix.pl

Trenerzy mają różne podejście do kwestii pewnego awansu. Julian Nagelsmann - mimo braku szans na oddanie pierwszego miejsca w grupie przez Niemców - na spotkanie z Ekwadorem wystawił najmocniejszy skład. Stale Solbakken - mimo iż wciąż w grze pozostawała kwestia prymatu w grupie - sięgnął głęboko po rezerwowych. W przypadku Niemców taka decyzja nie byłaby kontrowersyjna, ale u Norwegów? W pewnym sensie jest dziwna.

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Trener poddał szansę na "lżejszą" przyszłość

Zwycięzca grupy I rozegra mecz 1/16 finału 30 czerwca na New York New Jersey Stadium, czyli MetLife Stadium. Jego rywalem będzie jedna z reprezentacji, które zajmą trzecie miejsce w grupach C, D, F, G lub H. Drugi zespół trafić miał natomiast na Wybrzeże Kości Słoniowej i zagrać tego samego dnia w Dallas.

Różnica logistyczna jest bardzo duża. Z Foxborough (pod Bostonem) do MetLife Stadium jest około 320 kilometrów. Drużyna może dotrzeć w okolice Nowego Jorku krótkim lotem trwającym około półtorej godziny. Podróż do Dallas oznacza lot przez niemal połowę USA. Bezpośredni rejs z Bostonu trwa około czterech godzin. Dochodzi również zmiana strefy czasowej i konieczność przestawienia organizmu na znacznie cieplejsze warunki w Teksasie.

Pierwsze miejsce daje więc nie tylko potencjalnie łatwiejszego rywala spośród najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Dlatego tak trudno zrozumieć decyzję norweskiego trenera. Solbakken postawił jednak na świeżość swoich liderów. Norwegia miała już zapewniony awans, dlatego Haaland, Odegaard, Sorloth i Nusa usiedli na ławce, podczas gdy podczas gdy Francja rozpoczęła z Mbappe, Dembelem, Olise'em oraz Tchouamenim. Dopiero faza pucharowa pokaże, czy oszczędzone siły okażą się cenniejsze od korzystniejszego miejsca w turniejowej drabince.

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Przemysław Langier
Przemysław Langier

Francja zdominowała Norwegię

Różnica jakości przy takim układzie sił była widoczna niemal od początku spotkania.

Francja szybko objęła prowadzenie po trafieniu Dembele, który w tym momencie jeszcze nie wiedział, że to dopiero początek wielkiego strzelania w jego wykonaniu. Piłkarzowi PSG wychodziło wszystko, efektywne były zwłaszcza strzały "zza zasłony". Jego skuteczność była wręcz nierealna - oddał dosłownie trzy strzały na bramkę i wszystkie znalazły się w siatce. Gdy patrzymy na wartość goli oczekiwanych - czyli jakości stworzonych sytuacji - widzimy liczbę 0,29 - zatem statystycznie tyle Dembele powinien zdobyć goli w tym meczu. Zdobył trzy.

Norwegowie zdołali odpowiedzieć w 21. minucie, gdy Aasgaard wykorzystał swoją szansę i zdobył efektowną bramkę. Piłkarz Rangersów potwierdził, że nawet drugi garnitur Norwegii ma wystarczająco dużo jakości, by zagrozić najlepszym.

Norwegowie mogli jeszcze wrócić do meczu. W 50. minucie otrzymali rzut karny, ale Jørgen Strand Larsen nie wykorzystał ogromnej szansy. Jego uderzenie obronił Mike Maignan. Przy wyniku 1:3 gol kontaktowy mógł całkowicie zmienić przebieg spotkania i zmusić Francuzów do nerwowej końcówki. Zamiast tego Norwegia zmarnowała najlepszą okazję na odrobienie strat - cóż, można się tylko zastanawiać, co by było, gdyby na boisku znajdował się Haaland. Rezultat na 4:1 w doliczonym czasie gry drugiej połowy ustalił Desire Doue.

Ostatecznie najlepszy z norweskich piłkarzy cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Przeciwko Wybrzeżu Kości Słoniowej zagra nie tylko o awans do najlepszej szesnastki świata, ale też o przedłużenie kosmicznej passy spotkań o punkty z przynajmniej jednym zdobytym golem. Aktualnie rekord ten wynosi 12 meczów, podczas których Haaland zdobył 22 gole (!).

Mistrzostwa Świata
3 kolejka
26.06.2026
21:00
Zakończony
Thelo Aasgaard
21'
Ousmane Dembele
7' , 20' , 32'
Desire Doue
90+-4'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Norwegia
Francja
Rezerwowi

Statystyki meczu

Norwegia
1 - 4
Francja
Posiadanie piłki
45%
55%
Strzały
10
18
Strzały celne
4
9
Strzały niecelne
3
6
Strzały zablokowane
3
3
Ataki
62
85
Mężczyzna ubrany w granatową kurtkę unosi ręce w geście triumfu, na jego twarzy widoczne emocje zwycięstwa, za nim rozmyte sylwetki ludzi oraz fragment stadionu sportowego.
Selekcjoner reprezentacji Norwegii, Staale SolbakkenALBERTO PIZZOLIAFP
Mężczyzna w eleganckim garniturze stoi przy mikrofonie na scenie, obok znajduje się Złota Piłka, w tle widoczne reflektory i elementy dekoracyjne związane z galą.
Ousmane DembeleFRANCK FIFEAFP
Grupa osób w czerwonych koszulkach norweskiej reprezentacji piłkarskiej skupiona na trybunach stadionu, z widocznym biało-niebieskim napisem i numerami na strojach, a w tle fragment bramki oraz postać w hełmie z rogami.
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