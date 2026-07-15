Świetne wieści dla kibiców przed meczami o medale. Oto terminarz

Gdy rozpoczynały się tegoroczne mistrzostwa świata, wydawało się, że będą one trwały w nieskończoność. W końcu do rywalizacji przystąpiła rekordowa liczba 48 drużyn. Poziom mundialu, wbrew pesymistycznym opiniom, nie uległ jednak diametralnemu obniżeniu, a kibicom czas nie dłużył się.

Obecnie mistrzostwa weszły już w decydującą fazę. We wtorek i środę rozegrano dwa spotkania półfinałowe. Najpierw o finał powalczyły drużyny Francji i Hiszpanii. Trójkolorowi uznawani byli za głównego faworyta mistrzostw, ale zupełnie nie potwierdzili tego w półfinałowym starciu.

Trochę niespodziewanie Hiszpanie nie pozwolili rozwinąć skrzydeł jeszcze aktualnym wicemistrzom świata i pewnie wygrali 2:0. We Francji po bolesnej porażce szybko zaczęło się szukanie winnych. Kylian Mbappe, lider Francuzów, przyznał wprost, że taktyka obrana na mecz była błędna, czym uderzył w i tak najprawdopodobniej odchodzącego selekcjonera Didiera Deschampsa.

To oni zagrają o medale. Znamy dni i godziny spotkań

Dla Trójkolorowych mundial się jednak jeszcze nie skończył. W środowy wieczór czekali na poznanie swojego kolejnego rywala w starciu o brąz, nazywanym często finałem pocieszenia. W drugim półfinale zmierzyły się reprezentacje Anglii i Argentyny. Faworytami byli mistrzowie świata, ale Anglicy nie zamierzali się łatwo poddać.

Ostatecznie Argentyńczycy odwrócili losy półfinałowego starcia od 0:1 i wygrali 2:1 po golu w doliczonym czasie gry. Tym samym obrońcy tytułu dołączyli do czekających już w finale Hiszpanów. Z kolei Anglicy powalczą z Francją o brąz.

Jeśli chodzi o pory rozegrania decydujących starć, to polscy kibice nie mają powodów do narzekań. I tak starcie o brąz zaplanowano na sobotę 18 lipca na godzinę 23:00 czasu polskiego. Z kolei finał odbędzie się w niedzielę 19 lipca o 21:00. To dni wolne w naszym kraju, nie środek nocy, dlatego fani futbolu nad Wisłą powinni być zadowoleni.

Terminarz spotkań:

O 3. miejsce: Francja - Anglia, sobota 18 lipca, godz. 23:00

Finał: Hiszpania - Argentyna, niedziela 19 lipca, godz. 21:00





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