Korespondencja z Bostonu

Irak nie wyglądał jak drużyna, która przyjechała na mistrzostwa świata wyłącznie odebrać nagrodę za awans. Ba, długo wyglądał świetnie na tle ekipy, która przez eliminacje mundialu przejechała się walcem - wbijając między innymi siedem goli Włochom i wygrywając wszystkie mecze. Ale to Norwegia miała Erlinga Haalanda, który jest w stanie wcisnąć piłkę do siatki choćby siłą woli - i mniej więcej tak to wyglądało w Bostonie. Irakowi na pocieszenie zostało ładne trafienie głową Aymena Husseina po tym, jak świetną asystę zaliczył zawodnik Cracovii, Amir Al-Ammari.

Długo bez różnicy klas

Pierwszy kontakt z mundialem po 40 latach mógł Irakijczyków sparaliżować. Naprzeciw nich stanęła przecież drużyna pełna piłkarzy największych europejskich klubów, z Martinem Odegaardem, Alexandrem Sorlothem i przede wszystkim Erlingiem Haalandem. Różnicę klas miało być widać od pierwszego gwizdka.

Nie było.

Irak nie zamknął się we własnym polu karnym i nie czekał tylko na egzekucję. Grał bezpośrednio, agresywnie, momentami odważnie naciskał norweskich obrońców. Już w 13. minucie Ali Al-Hamadi uwolnił się spod krycia, ale posłał piłkę nad bramką. Norwegowie częściej utrzymywali się przy piłce, mieli większą jakość indywidualną, jednak długo nie potrafili zmusić rywala do rozpaczliwej obrony.

W końcu zrobił to Haaland. W 29. minucie napastnik Manchesteru City wykorzystał dośrodkowanie Davida Mollera Wolfe i z bliska otworzył wynik. Irak potrzebował jednak zaledwie dziesięciu minut, by odpowiedzieć. Al-Ammari ruszył w wolną przestrzeń po lewej stronie, dostał piłkę i idealnie dośrodkował na głowę Aymena Husseina. Bohater baraży o mundial wyskoczył wyżej od obrońców i doprowadził do remisu. Jeszcze przed przerwą Haaland trafił ponownie, dlatego Norwegia schodziła do szatni, prowadząc 2:1.

W tej jednej irackiej akcji było jednak coś więcej niż tylko chwilowa odpowiedź na gole faworyta. Hussein jest symbolem reprezentacji, która zakończyła 40-letnie oczekiwanie na mundial. Al-Ammari - urodzony i wychowany w Szwecji, znany polskim kibicom z Cracovii - reprezentuje z kolei rozsianą po świecie iracką diasporę. Dziesięciolecia wojen, sankcji i politycznej niestabilności sprawiły, że wielu reprezentantów kraju dorastało w Europie. Dzisiaj spotykają się pod jedną flagą.

Przed mistrzostwami Al-Ammari mówił w rozmowie z Interią: "Ludzie nazywają naszą grupę grupą śmierci, ale ja nazywam to grupą możliwości". Irakijczycy trafili na Francję, Senegal i Norwegię. Każda z tych drużyn ma więcej gwiazd, większe doświadczenie i znacznie wyższą wartość rynkową. Pomocnik nie próbował temu zaprzeczać. Podkreślał jednak, że na boisku wciąż gra jedenastu przeciwko jedenastu, a Irak nie zamierza zadowalać się samą obecnością na turnieju. "Jedziemy, by walczyć i zobaczyć, jak daleko możemy dotrzeć" - zapowiadał.

Pierwsza połowa przeciwko Norwegii była realizacją tej obietnicy. Irak przegrywał, ale nie dawał się sprowadzić do roli egzotycznego uczestnika mundialu i tła dla debiutującego w turnieju Haalanda. Potrafił zaatakować, wyrównać i na kilka minut zmusić skandynawskiego faworyta do nerwowej gry. Gdy na kwadrans przed końcem Leo Ostigaard trafił po dobrze wykonanym rzucie rożnym - było już jednak jasne, że złote pokolenie norweskiej piłki rozpocznie turniej od zwycięstwa. Strzelanie w ostatniej minucie doliczonego czasu gry zakończył rezerwowy Kristian Thorstvedt.

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Mundial w kraju dawnego najeźdźcy

Dla Iraku jest to mundial szczególny również ze względów politycznych. Poprzedni raz reprezentacja tego kraju zagrała na mistrzostwach świata w 1986 roku. Było to przed wojną w Zatoce Perskiej, wieloletnimi sankcjami, amerykańską inwazją z 2003 roku, krwawymi konfliktami wewnętrznymi i walką z tzw. Państwem Islamskim.

Od ostatniego mundialowego występu Iraku zmieniło się właściwie wszystko. Państwo Saddama Husajna przestało istnieć, amerykańskie wojska obaliły jego reżim, a późniejszy chaos naznaczył całe pokolenia Irakijczyków. Relacje między Bagdadem i Waszyngtonem do dziś pozostają skomplikowane. Obok współpracy gospodarczej i wojskowej nieustannie powracają kwestie obecności amerykańskich żołnierzy, wpływów Iranu oraz wspieranych przez Teheran bojówek. Właśnie na takim tle reprezentacja Iraku rozgrywa swój wielki powrót - na ziemi kraju, który odegrał kluczową rolę w jego najnowszej, dramatycznej historii.

Futbol już raz pokazał w Iraku swoją niezwykłą siłę. W 2007 roku, w okresie wyjątkowo krwawych walk i napięć religijnych, reprezentacja sensacyjnie zdobyła Puchar Azji. Zespół złożony z szyitów, sunnitów i Kurdów stał się wówczas jednym z niewielu symboli wspólnoty w podzielonym kraju. Miliony ludzi oglądały jego mecze, a zwycięstwo wyprowadziło Irakijczyków na ulice mimo zagrożenia zamachami.

Dziś drużyna ponownie daje Irakowi powód, by choć na chwilę zapomnieć o polityce. Po awansie na mundial setki tysięcy osób świętowały od świtu na ulicach Bagdadu i innych miast. Reprezentacja nie jest tam jedną z wielu sportowych atrakcji. Jest instytucją, wspólnym językiem i prawdopodobnie najważniejszym zespołem w kraju.

Dlatego gol Husseina w meczu z Norwegią znaczył więcej niż zwykłe trafienie na 1:1. Był pierwszą mundialową bramką Iraku od 40 lat. Padł w Stanach Zjednoczonych, został wypracowany przez wychowanego w Szwecji Al-Ammariego i strzelony przez człowieka, który sam doświadczył konsekwencji wojennego chaosu.

Norwegia miała Haalanda i to była jej główna przewaga. Irak miał jednak swoją opowieść. A w grupie możliwości też o to chodziło: żeby świat wreszcie zobaczył w nim coś więcej niż wojny, zamachy i obrazy z telewizyjnych serwisów informacyjnych.

Amir Al-Ammari w meczu z Norwegią AA/ABACA Newspix.pl





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