Świat zachwyca się Messim. Nagła kontra legendy. Gol nie powinien być uznany

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Leo Messi po dwóch meczach tegorocznych mistrzostw świata ma już pięć trafień na koncie. Po pierwszym meczu z Algierią na celownik wzięty został Szymon Marciniak. Po drugim egipski sędzia. - Ten gol nie powinien zostać uznany - grzmiał w studiu FOX Peter Schmeidchel, wskazując na faul we wcześniejszej fazie.

Leo Messi
Leo MessiMasashi HaraGetty Images

Argentyna na mistrzostwach świata 2026 próbuje dokonać tego, co udało się tylko dwóm reprezentacją w historii - obronić tytuł. Dokonali tego tylko Włosi w latach 1934/1938 i Brazylijczycy 1958/1962. Oprócz tego żadna inna reprezentacja nie była w stanie cztery lata później wrócić z tytułem do domu. 

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Argentyńczycy swoje nadzieje opierali w dużej mierze na osobie Leo Messiego, który wciąż ogniskuje gigantyczną uwagę mediów, ale także obrońców. W pierwszym meczu turnieju Messi popisał się hat-trickiem przeciwko Algierii. Pojawiały się jednak głosy, że nie powinien mieć szansy go zdobyć. 

Gol Messiego nieprawidłowy. Schmeichel uderza w sędziego

W 32. minucie Messi według wielu ekspertów powinien obejrzeć czerwoną kartkę pokazaną mu przez Szymona Marciniaka. Tak się jednak nie stało, co spotkało się z gigantyczną polemiką w środowisku piłkarskim. W kolejnym meczu - z Austrią Messi rozpoczął źle - od zmarnowanego karnego. 

Z każdą kolejną minutą się jednak rozkręcał, żeby ostatecznie zakończyć spotkanie z dubletem. Według Petera Schmeichela pierwszy gol nie powinien zostać uznany. - Nie chcę zabierać chwały Messiemu, myślę że ponownie był fantastyczny - rozpoczął w studiu FOX po meczu.

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- Nie sądzę jednak, że ten gol powinien zostać uznany. Pomyślcie o tym, jak dostali karnego, kopnięcie w nogi zawodnika zza pleców. Tutaj powinien być rzut wolny. VAR powinien był to cofnąć. To ewidentny i oczywisty błąd sędziego - dodał legendarny bramkarz.

Z jego opinią zdaje się zgadzać dziennikarz Albert Breer. "No dajcie spokój..." - napisał krótko, dodając wideo ze zdarzenia. Głos zabrał także Fernando Guerro, były sędzia międzynarodowy, który pracował na mundialu w Katarze. Jego zdaniem opinia Duńczyka jest celna, ale tylko w pewnej części. 

"Bramkę Messiego poprzedza faul zawodnika Argentyny na austriackim piłkarzu" - rozpoczął. Wytłumaczył jednak, że VAR nie mógł interweniować. "VAR nie może interweniować, ponieważ nie jest to przewinienie w fazie ataku. Austriacka drużyna była dobrze ustawiona w strefie obronnej i miała możliwość odzyskania piłki" - ocenił.

Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10 i opaską kapitana stoi na boisku, w tle rozmyta publiczność stadionu.
Leo MessiPAUL ELLISAFP


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