Reprezentacja Curacao pojechała na mundial jako jeden z czterech debiutantów - obok nich to miano noszą jeszcze zawodnicy z Republiki Zielonego Przylądka, Jordanii oraz Uzbekistanu. Curacao jest jednak wyjątkowym przypadkiem, bowiem jest to kraj o najmniejszej powierzchni ze wszystkich, które dotychczas brały udział w światowym czempionacie.

Drużyna prowadzona przez Dicka Advocaata szybko zdobyła serca tych kibiców, którzy w futbolu szukają nieoczywistych historii i bohaterów. Curacao w swoim debiucie co prawda strzeliło historycznego gola, lecz starcie z Niemcami zakończyło się pogromem 1:7.

Rehabilitacją miało być starcie z Ekwadorem - jedną z rewelacji eliminacji do mundialu w Ameryce Południowej. Curacao w tym spotkaniu nie było faworytem i nie mogło prowadzić gry. Przebieg tego spotkania jednak już teraz przeszedł do historii.

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Ekwadorczycy od pierwszego gwizdka dwoili się i troili, lecz nie mogli znaleźć sposobu na to, by strzelić debiutantowi choćby jednego gola. Zespół selekcjonera Sebastiana Beccacece oddał w tym spotkaniu aż 27 strzałów, lecz żaden nie zakończył się zdobyciem bramki. Taki stan rzeczy towarzyszył do samego końca, w związku z czym Curacao bezbramkowo remisując zdobyło historyczny punkt na mistrzostwach świata.

Bezapelacyjnym bohaterem tego spotkania okazał się bramkarz Curacao Eloy Room. 37-latek przyjechał na mundial jako zawodnik Miami FC, drużyny występującej na drugim poziomie rozgrywkowym w USA. To dzisiaj jednak nie ma żadnego znaczenia. Jak zauważył profil "OptaJoe" na portalu "X", Room zanotował w tym spotkaniu aż 15 interwencji. Jest to największa liczba obron w historii, wyłączając spotkania zakończone dogrywką.

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Room momentalnie znalazł się na ustach mediów z całego świata. "Eloy Room, bramkarz Curaçao, rozegrał niesamowity mecz, blokując ofensywne zapędy Ekwadoru i zapisując się w historii małego kraju Ameryki Środkowej" - opisuje w pomeczowej relacji brazylijski portal "ge.globo.com".

- Świat właśnie dowiaduje się wszystkiego o Eloyu Roomie , ale jego nazwisko nie będzie żadnym zaskoczeniem dla długoletnich obserwatorów CONCACAF. Bramkarz-rekordzista prezentował podobną formę podczas Złotego Pucharu w 2019 r. w barwach swojego kraju, zwłaszcza w przegranym 1:0 meczu z USA w fazie pucharowej tego turnieju - analizuje na swoich łamach brytyjski "Guardian".

Fatalne nastroje tuż po spotkaniu panują w ekwadorskiej prasie. Portal "futbolecuador.com" wprost wskazuje, że remis z Curacao oznacza w praktyce odpadnięcie ich drużyny z MŚ już po fazie grupowej. Starcie to zostało nazwane jako "niezapomniany pokaz hańby". W ich opinii bramkarz Curacao miał "magiczny wieczór", podczas którego obronił wszystko.

"Ekwador próbuje, Room broni wszystko. A Curaçao zdobywa historyczny punkt na Mistrzostwach Świata!" - skwitowała włoska "La Gazetta Dello Sport". Włosi zwracają szczególną uwagę na rekord Rooma, który faktycznie jest drugim najlepszym wynikiem w historii mundialu. Mowa tutaj o 16. interwencjach Tima Howarda. Amerykanin dokonał tego jednak w 2014 roku w spotkaniu 1/8 finału z Belgią, który zakończył się jednak dogrywką.

Ostatnia seria spotkań w grupie E zostanie rozegrana 25 czerwca o godz. 22:00 polskiego czasu. Ekwadorczycy w East Rutherford spróbują sprawić psikusa Niemcom, a Curacao w Filadelfii zmierzy się z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej.

Niemcy prowadzą z kompletem punktów, WKS z jednym zwycięstwem zajmuje drugie miejsce, a Ekwador i Curacao po dwóch kolejkach mają po jednym "oczku".

Reprezentacja Curacao fetująca premierowego gola na mistrzostwach świata Photo by PAUL ELLIS / AFP AFP

Kibic reprezentacji Curacao PONG PONG AFP





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