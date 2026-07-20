Straszny samochód i ludzie, którzy nie znają Lewandowskiego. USA to nie jest zwykły kraj

Korespondencja z Nowego Jorku

Podstawową zasadą pracy na mundialu jest ta, że niemal wcale nie ogląda się meczów. Na 104 rozegrane, widziałem może jedną czwartą, z czego kilkanaście z perspektywy trybun. Gdy piłkarze wychodzą na boisko, najczęściej jest się "gdzieś". W samochodzie, samolocie, metrze, taksówce, w restauracji z paskudnym jedzeniem, które często stanowi wybawienie. W moim przypadku był Nowy Jork, Boston, Filadelfia, Los Angeles, Las Vegas, Miami i Chicago. Były motele przy autostradach, hotele przy lotniskach, dom w Pensylwanii wyglądający jak spełnienie American Dream i samochód z wypożyczalni wyglądający jak zemsta człowieka, który tego American Dream nigdy nie spełnił. Moje wypożyczone "premium" miało jedne sprawne drzwi, silnik wył, bo bieg nie zmieniał się nawet przy sześciu tysiącach obrotów, a każda dłuższa podróż zaczynała się od pytania nie "o której dojadę", tylko "czy w ogóle to się uda". To właśnie nim przemierzałem nocą kolejne stany. W Stanach szybko uczysz się, że informacja "to cztery godziny drogi" brzmi jak ulga. W Polsce można to porównać do jazdy do sąsiedniego miasta.

Docieraliśmy się z mundialem

Najtrudniejszą jazdę w życiu zaliczyłem w Nowym Jorku. Nawigacja informowała, żeby trzymać się lewej strony, po czym pięć pasów rozdzielało się na kolejne siedem, trzy tunele i estakadę prowadzącą prawdopodobnie do New Jersey, na lotnisko albo prosto do oceanu. Przeżyłem kiedyś uliczną dżunglę w Antalyi, ale tam przynajmniej wszyscy uczestnicy ruchu wyglądali, jakby rozumieli zasady chaosu. W Nowym Jorku czułem, że tylko ja nie dostałem instrukcji.

Kiedy już udawało się dojechać, zaczynała się kolejna konkurencja: wejście na stadion. Raz wjazdówka parkingowa nie zadziałała, choć FIFA wcześniej zapewniała, że została poprawnie dodana. Ostatecznie ręczna kontrola potwierdziła, że wszystko się zgadza. Organizacja turnieju rosła razem z mundialem. Początkowo irytował brak jakiejkolwiek wiedzy ze strony osób odpowiedzialnych za jej posiadanie, ale z czasem udało się nam dotrzeć.

Innym razem dzięki tej samej wjazdówce zaoszczędziłem 150 dolarów. Tyle potrafił kosztować parking przy meczu. Po pewnym czasie przestajesz przeliczać dolary na złotówki, bo jest to mechanizm obronny organizmu. Burger za 20 dolarów nie kosztuje wtedy 80 złotych. Kosztuje po prostu "dwadzieścia". Dopiero wyciąg z konta przypomina później, że matematyki nie da się oszukać samym nastawieniem, ale im dalej w mundial, tym mniej się tym człowiek przejmuje. Praca przy tym turnieju jest piękna, ale gdybym miał określić jednym słowem, czym pachnie, powiedziałbym, że desperacją. Ciągłym poszukiwaniem tematu, gdy nie grają Polacy. Ciągłym poszukiwaniem jedzenia, gdy nie ma niczego w pobliżu, a ciągłe zmienianie hoteli nie sprzyja robieniu zapasów.

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Migawki z mundialu

Ten mundial miał być wielkim piłkarskim świętem i rzeczywiście nim był. Tyle że najciekawsze rzeczy nie zawsze działy się na murawie.

Na Times Square spotkałem ludzi, którzy przylecieli do USA bez biletów, ale za to z przekonaniem, że jakoś to będzie. Jeden ze Szkotów poleciał do Bostonu, wrócił do domu, a później ponownie przyleciał do Nowego Jorku. Biletu nie miał. Mówił, że może uda się zdobyć, a nawet jeśli nie, i tak warto było przylecieć. Nie rozumiem, choć szanuję. Być może dlatego ja jestem dziennikarzem, a on kibicem (wyżej w hierarchii stawiam kibicowanie - jest czyste, płynące z wnętrza człowieka).

Był Manhattan przejęty przez Ekwadorczyków. Muzyka, taniec, koszulki, flagi i ludzie, którzy po kilku minutach rozmowy traktowali człowieka, jakby znali go od lat. Byli Argentyńczycy, którzy przed finałem opanowali Times Square w proporcji mniej więcej stu do jednego względem Hiszpanów. Były rozmowy z kibicami Haiti w Filadelfii, oglądanie meczu w sektorze z angielskimi kibicami, byli też ludzie, którzy na pytanie o Polskę odpowiadali: Lewandowski i wspaniali ludzie. Tutaj nie dało się z nimi nie rozmawiać - paradoksalnie w kraju, gdzie mnóstwo osób narzeka na samotność lub wręcz porzucenie (widziałem setki bezdomnych), nikt nie pozwalał mi odczuć, że jestem tu sam.

Mundial pozwolił mi też zobaczyć kilka różnych Ameryk. Jedną zobaczyłem w Los Angeles. Z jednej strony supernowoczesny SoFi Stadium, obiekt kosztujący miliardy, stadion wyglądający jak statek kosmiczny, który przypadkiem wylądował w Inglewood. Z drugiej - puste fragmenty downtown, namioty bezdomnych, ludzie śpiący na ulicach i dzielnice wyglądające tak, jakby nikt nie był nimi zainteresowany od lat.

Inną Amerykę poznałem w Pensylwanii.

Mieszkałem około 30 kilometrów od Filadelfii, w miejscu, które wyglądało jak gotowa reklama spokojnego życia: duży dom, zieleń, przestrzeń, cisza. A godzinę dalej znajdował się świat Amiszów. Bez neonów, stadionów, konferencji prasowych, autostrad pełnych samochodów i telefonów wibrujących od rana do nocy. Pojechałem do hrabstwa Lancaster i rozmawiałem z ludźmi, którzy świadomie zrezygnowali z wielu rzeczy uważanych przez resztę świata za niezbędne. Ja sprawdzałem co kilkanaście minut, czy nie przyszła wiadomość o kolejnej akredytacji, a obok mnie przejeżdżała bryczka. Raczej żaden z jej pasażerów nie wiedział, że tego dnia odbywa się mundial. I prawdopodobnie nie miał z tego powodu poczucia, że coś go omija.

Jeszcze inną Amerykę pokazało Chicago. Miasto wielkiej Polonii, imponującej architektury i sportu, który jest tam częścią tożsamości. Mój pobyt zbiegł się z historią Roberta Lewandowskiego i Chicago Fire. Na lotnisku na jednego z najlepszych piłkarzy XXI wieku czekało mniej więcej tylu kibiców, ilu dziennikarzy (niewielu). Później była prezentacja, konferencja, próba zrozumienia, jak wielkie możliwości dostał klub i jak nieporadnie chwilami próbował je wykorzystać. Chicago zapamiętam jednak również z innych powodów. Z polskich rozmów, z wizyty w Chicago Fire i z dymu, który spłynął nad okolicę tak gęsto, że odwołano mecz. Mundial uczył planowania, ale jeszcze częściej uczył, że plan może przestać istnieć w ciągu kilku minut.

Tak samo było z pogodą. Na jednym stadionie człowiek gotował się w upale. Na innym walczył z deszczem. Przed finałem Nowy Jork miał fatalną jakość powietrza, a ulewa, która popsuła atrakcje dla kibiców, jednocześnie uratowała sytuację - dosłownie oczyszczając atmosferę. Organizatorzy prosili, by na finał przyjechać jak najwcześniej. Ludzie posłuchali, przyjechali jak najwcześniej, po czym stali pod zamkniętymi jeszcze bramkami. FIFA informowała, że bramy otworzą się o 9 rano, ale najwidoczniej zapomniała o tym wspomnieć tym, którzy mieli je otworzyć.

Ameryka.

Amerykanie i piłka nożna

Przez wiele tygodni próbowałem odpowiedzieć sobie na pytanie, jak Amerykanie traktują piłkę nożną. Po tym mundialu nadal nie jestem pewien. Na pewno inaczej niż Europejczycy i Latynosi. Dla wielu z nich mecz jest wydarzeniem, częścią większego show. Jest jedzenie, picie, spotkanie ze znajomymi, muzyka, telebimy, konkursy, występy. Wynik jest ważny, ale nie zawsze najważniejszy.

Czasem miałem wrażenie, że przyjechałem opowiadać tu o mistrzostwach świata, a opowiadałem o Ameryce. O bezdomnych w Los Angeles, Amiszach w Pensylwanii, Polonii w Chicago, kibicach z Ameryki Południowej i tutejszych ludziach, którzy tak mocno nie rozpoznawali Roberta Lewandowskiego, że zrozumiałem, w jakiej bańce żyjemy w Europie. I chyba właśnie dlatego ta podróż była tak dobra.

Gdyby chodziło wyłącznie o futbol, wystarczyłoby usiąść przed telewizorem. Zobaczyłbym więcej powtórek, znałbym wszystkie wyniki, ale nie zgubiłbym się w nowojorskim metrze. Nie dowiedziałbym się, jak wygląda mundial pomiędzy meczami. A właśnie tam działo się najwięcej.





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