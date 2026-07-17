"Cábalas" to zakorzenione w argentyńskiej kulturze przywiązanie do przesądów i rytuałów. Nadawanie im dużego znaczenia i wiara w to, że stosowanie się do sprawdzonych reguł przyniesie szczęście.

W czasie mundialu Argentyńczycy chcą przynieść szczęście szczególnie swojej drużynie narodowej. Albicelestes już w niedzielę 19 lipca zmierzą się w wielkim finale z Hiszpanią. Można więc spodziewać się, że w argentyńskich domach i barach będą ubierać te same ubrania i wybierać te same krzesła, które wcześniej przyniosły im szczęście.

"Cábalas". Przesądna natura Argentyńczyków

Ale nie tylko. Argentyńczycy wypisują na kartkach nazwiska piłkarzy przeciwnych drużyn i wsadzają je na czas meczu do lodówki, aby "zamrozić" ich na czas spotkania. To ma sprawić, że przeciwko Argentynie zagrają źle.

W lipcu 2026 roku BBC opisało, jak pewnym momencie do jednej z argentyńskich aptek weszła pewna kobieta.

- Postanowiła wejść do apteki, aby kupić leki, gdy reprezentacja narodowa w piłce nożnej przegrywała dwoma bramkami z Egiptem w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. W czasie, jaki upłynął od momentu, gdy weszła do apteki, aż do momentu, gdy wydano jej leki, reprezentacja strzeliła dwie bramki, które doprowadziły do remisu. Wtedy, gdy miała już opuścić lokal, pracownicy uprzejmie poprosili ją, by została, "ponieważ przyniosła szczęście" - opisywało BBC.

Kobieta zgodziła się zostać w aptece do końca spotkania. Szybko zorganizowano jej krzesło, aby nie musiała stać.

- Pablo Alabarces, specjalista ds. kultury i piłki nożnej, żartobliwie powiedział w wywiadzie, że jest "odpowiedzialny" za porażkę Argentyny z Arabią Saudyjską w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku - to kolejna sytuacja opisana w artykule BBC.

Jestem przekonany, że przegraliśmy z Arabią Saudyjską przeze mnie. Byłem w Salamance w Hiszpanii. Musiałem poprowadzić zajęcia i poszedłem do baru obejrzeć pierwszą połowę. Argentyna wygrywała 1:0, kiedy musiałem przerwać, żeby poprowadzić zajęcia. Obejrzałem kolejne 15 minut na laptopie, a Arabia Saudyjska strzeliła dwa gole. Oczywiście to była moja wina

Wiara w to, że cábalas naprawdę działają w narodzie jest potężna. Nawet prezydent Argentyny Javier Milei postanowił, że nie poleci na wielki finał do Nowego Jorku. Dlaczego?

- Będziemy nadal oglądali z Olivos, tak jak przystało. Oglądałem wszystkie mecze z Olivos, będę oglądał z Olivos - wyznał Milei.

To jednak nie koniec.

- Oglądam ich mecze w kurtce i pocę się jak szalony, ale jedyny raz, kiedy ją zdjąłem, strzelili nam gola, więc już nigdy jej nie zdejmę - dodał prezydent Argentyny.

Javier Milei Luis ROBAYO AFP

W samej drużynie przesądy również są żywe. Najlepiej zrozumiałby to zapewne Adam Nawałka, który również wierzył w takie rzeczy jak selekcjoner reprezentacji Polski. Zakaz cofania nadany autokarowi drużyny przeszedł już przecież do historii.

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Oto wybrane przesądy z argentyńskiej szatni:

Rodrigo De Paul i Leandro Paredes jedzą te same cukierki przed każdym meczem. Rytuał narodził się podczas Copa América 2021. Od tego czasu Argentyna wygrała Copa América 2021, Finalissimę, MŚ 2022 i Copa América 2024.

Lionel Scaloni (selekcjoner reprezentacji .Argentyny) zawsze wchodzi na murawę prawą nogą i wykonuje znak krzyża

W 2018 roku Leo Messi zaczął nosić czerwoną wstążkę na kostce. Od tej pory wielu piłkarzy dołączyło od tego zwyczaju. Czerwona wstążka stała się dla nich symbolem szczęścia

Legendarny trener Carlos Bilardo, który poprowadził Argentynę do tytułu w 1986 roku stał się symbolem cábalas. Na jego mecze piłkarze zawsze musieli wychodzić w tej samej (szczęśliwej) kolejności.

Niepokojąca wiadomość przed wielkim finałem

Cábalas trzeba było opisać jak najbardziej dobitnie, aby każdy mógł zrozumieć, co dla Argentyńczyków może oznaczać wybór Slavko Vincicia na sędziego wielkiego finału.

Arbiter ten Hiszpanom sędziował aż pięć razy. W tych spotkaniach La Roja ani razu nie została pokonana.

Argentyńczykom Vincić gwizdał natomiast tylko jeden raz. Stało się to w 2022 roku na mundialu w Katarze. Albicelestes sensacyjnie przegrali wówczas swój jedyny mecz mundialu aż do dziś. Wielu uważa, że Słoweniec przyniósł im wtedy pecha.

Media stronią od takiej narracji. Nie chcą przytaczać Vincicia jako tego, który "dla Argentyny jest pechowy". Kibice komentujący tę decyzję w mediach społecznościowych to już zupełnie co innego. Znaczna część uważa, że Vincić dla Argentyny jest jednym z najgorszych możliwych wyborów.

Kiedy Argentyna przegrała z Arabią Saudyjską w 2022 roku, wybuchła panika. Cała drużyna, sztab szkoleniowy i kibice obawiali się, że mundial zakończy się wielkim fiaskiem. To był prawdziwy koszmar. Uważano bowiem, że jest to ostatni mundial Messiego i ostatnia realna szansa na finał (dziś wiemy już, że było inaczej).

Wielkie obawy budzi również poziom sędziowski prezentowany przez Slavko Vincicia. Wielu uważa bowiem, że jest to arbiter nieposiadający odpowiednich umiejętności, by prowadzić finał mundialu. Polski ekspert Rafał Rostkowski uważa wręcz, że decyzja ta jest "skandaliczna i zagraża meczowi".

Cała Argentyna może rozmyślać o możliwym pechu, ale Lionel Scaloni, jego sztab i piłkarze muszą w niedzielę skupić się wyłącznie na swoim zadaniu. Pokonanie Hiszpanii nie będzie łatwe, a stawka jest ogromna - czwarte mistrzostwo świata. Więcej, bo pięć, będzie miała już tylko Brazylia. Niemcy i Włochy natomiast zostałyby dogonione.

Slavko Vincić Rex Features/East News East News

Leo Messi ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP





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