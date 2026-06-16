Strach przed meczami Iranu w USA. Kategoryczny zakaz. Nagła decyzja władz

W idealnym świecie sport i polityka idą dwiema odrębnymi ścieżkami, które nigdy się nie spotykają. W realnym życiu te dwie sfery przenikają się nieustannie, co doskonale widać również podczas mistrzostw świata 2026. Sprawą, o której głośno jest od wielu tygodni, jest kwestia występów reprezentacji Iranu na stadionach w Stanach Zjednoczonych. Jak wiadomo przez parę ostatnich miesięcy rozgrywał się konflikt na Bliskim Wschodzie, w którym oba państwa były po dwóch stronach barykady.

Wiele wskazuje na to, że wojna dobiegnie końca i zostanie zawarty rozejm, ale nie zmienia to faktu, że sytuacja jest napięta. Kilka dni temu zrobiło się głośno o konflikcie pomiędzy FIFA a The Institute for Voices of Liberty. Organizacja ta zajmuje się walką na rzecz wolności słowa Irańczyków. Kwestią sporną było wnoszenie konkretnej flagi na stadiony w USA.

Kategoryczny zakaz dla kibiców Iranu. Sąd w USA zadecydował

Fani reprezentacji Iranu często wnoszą na stadion flagę Iranu sprzed rewolucji islamskiej. W jej centralnym punkcie widnieje lew dzierżący stojący na tle słońca. Po rewolucji w środku flagi znalazło się nowe godło - stylizowany zapis słowa "Allah", z kolei w pasy zielony i czerwony wpisano powtarzające się sformułowanie "Allahu Akbar". Flaga sprzed rewolucji to symbol walki z reżimem i forma protestu.

W tej sprawi organizacja The Institute for Voices of Liberty złożyła we czwartek pozew do sądu, o czym informuje "The Athletic". Zgodnie z poniedziałkowym artykułem wydano wyrok w sprawie, który jest nie po myśli irańskich fanów. Sąd w Los Angeles podtrzymał bowiem w mocy zakaz wydany przez FIFA i Irańczycy nie będą mogli wnieść flagi z lwem na stadion.

Sędzia Curtis A. Kin uzasadnił oddalenie wniosku kwestiami bezpieczeństwa. "Wprowadzenie zmian do obowiązujących od dłuższego czasu zasad funkcjonowania stadionu na kilka godzin przed meczem stanowiłoby ogromne obciążenie organizacyjne. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której FIFA zmieniałaby swoje zasady na jednym stadionie, pozostawiając je bez zmian na pozostałych obiektach turniejowych" - argumentował sędzia cytowany przez "The Athletic".

Problemy Irańczyków przed mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku FARSHAD ABBASI AFP

Reprezentacja Iranu zakwalifikowała się na mundial 2026 ATTA KENARE AFP





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport