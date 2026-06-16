Strach przed meczami Iranu w USA. Kategoryczny zakaz. Nagła decyzja władz

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Relacje Iranu i Stanów Zjednoczonych od dawna nie należą do najlepszych, ale w tym roku doszło do zbrojnego konfliktu między tymi krajami. A że sport jest nierozłączny z polityką, przekłada się to na wydarzenia na mistrzostwach świata. W jednej ze spornych kwestii przed meczami Iranu w Ameryce musiał decydować sąd w Los Angeles, który wydał wyrok nie po myśli irańskich fanów.

Autokar z flagami reprezentacji Iranu i kibice reprezentacji Iranu.
Autokar reprezentacji Iranu w USAPATRICK T. FALLONAFP

W idealnym świecie sport i polityka idą dwiema odrębnymi ścieżkami, które nigdy się nie spotykają. W realnym życiu te dwie sfery przenikają się nieustannie, co doskonale widać również podczas mistrzostw świata 2026. Sprawą, o której głośno jest od wielu tygodni, jest kwestia występów reprezentacji Iranu na stadionach w Stanach Zjednoczonych. Jak wiadomo przez parę ostatnich miesięcy rozgrywał się konflikt na Bliskim Wschodzie, w którym oba państwa były po dwóch stronach barykady.

Wiele wskazuje na to, że wojna dobiegnie końca i zostanie zawarty rozejm, ale nie zmienia to faktu, że sytuacja jest napięta. Kilka dni temu zrobiło się głośno o konflikcie pomiędzy FIFA a The Institute for Voices of Liberty. Organizacja ta zajmuje się walką na rzecz wolności słowa Irańczyków. Kwestią sporną było wnoszenie konkretnej flagi na stadiony w USA.

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Fani reprezentacji Iranu często wnoszą na stadion flagę Iranu sprzed rewolucji islamskiej. W jej centralnym punkcie widnieje lew dzierżący stojący na tle słońca. Po rewolucji w środku flagi znalazło się nowe godło - stylizowany zapis słowa "Allah", z kolei w pasy zielony i czerwony wpisano powtarzające się sformułowanie "Allahu Akbar". Flaga sprzed rewolucji to symbol walki z reżimem i forma protestu.

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W tej sprawi organizacja The Institute for Voices of Liberty złożyła we czwartek pozew do sądu, o czym informuje "The Athletic". Zgodnie z poniedziałkowym artykułem wydano wyrok w sprawie, który jest nie po myśli irańskich fanów. Sąd w Los Angeles podtrzymał bowiem w mocy zakaz wydany przez FIFA i Irańczycy nie będą mogli wnieść flagi z lwem na stadion.

Sędzia Curtis A. Kin uzasadnił oddalenie wniosku kwestiami bezpieczeństwa. "Wprowadzenie zmian do obowiązujących od dłuższego czasu zasad funkcjonowania stadionu na kilka godzin przed meczem stanowiłoby ogromne obciążenie organizacyjne. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której FIFA zmieniałaby swoje zasady na jednym stadionie, pozostawiając je bez zmian na pozostałych obiektach turniejowych" - argumentował sędzia cytowany przez "The Athletic".

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