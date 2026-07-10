Strach o Mbappe, nagle musiał zejść z boiska. Gwiazdor skrócił spekulacje, już to potwierdził

Po jednym dniu przerwy rywalizacja w ramach mistrzostw świata 2026 zaliczyła swój wielki powrót - i to nie byle jaki, bowiem w czwartek oficjalnie zainaugurowano już ćwierćfinały turnieju.

Na pierwszy ogień poszło spotkanie Francji z Marokiem i trzeba stwierdzić wprost - na boisku działo się naprawdę wiele. Ostatecznie z tego współzawodnictwa zwycięsko wyszli "Les Bleus" po trafieniach Kyliana Mbappe oraz Ousmane Dembele, natomiast we francuskim obozie pojawiła się pewna nuta niepewności...

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W 77. minucie Mbappe, który oprócz gola odnotował też ostatnie podanie przy drugiej z bramek, opuścił boisko sygnalizując nieco wcześniej kontuzję. Jego miejsce zajął Jean-Philippe Mateta, a na fanów "Trójkolorowych" padł strach, że to może być np. koniec MŚ dla gracza.

Ostatecznie sam zainteresowany niedługo po końcowym gwizdku rozwiał niezbyt przyjemną aurę tajemnicy i postanowił prosto z mostu przedstawić, co się stało - i jak się okazuje piłkarz Realu Madryt miał uspokajające wieści dla wszystkich, którzy trzymali za niego kciuki.

To drobny uraz kostki, ale nic mi nie jest. Myślę, że w tamtym momencie Jean-Philippe Mateta był lepszą opcją niż ja i był lepiej przygotowany do gry w dalszej części meczu

Ponadto kapitan "Trójkolorowych" rzucił też kilka słów o tym, jakie nastawienie powinien mieć jego zespół. "Nie ma odpoczynku aż do całkowitego zwycięstwa i nie powinniśmy mieć powodu do rozluźnienia, bo jesteśmy w półfinale i wciąż długa droga przed nami. Wiemy, że to, co nadchodzi, będzie jeszcze trudniejsze, ale jesteśmy gotowi stawić czoła każdemu przeciwnikowi" - skwitował.

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Kolejnym rywalem Francuzów będzie albo Hiszpania, albo Belgia - te dwie drużyny zagrają zaś ze sobą w swoim meczu ćwierćfinałowym 10 lipca. "Les Bleus" zmierzą się zaś z "La Furia Roja" lub "Czerwonymi Diabłami" 14 lipca, w dzień swego święta państwowego.

Kylian Mbappe FRANCK FIFE / AFP AFP

Kylian Mbappe ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Kylian Mbappe JAIDEN TRIPI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP





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