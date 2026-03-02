Strach ludzi, agresja dziennikarzy. Mecz Iranu z USA był szczególny

Mówienie o piłce nożnej, jako elemencie wolnym od polityki, to mrzonka. Jest dokładnie przeciwnie - sport daje gigantyczną przestrzeń do pokazania światu swoich racji. Nie inaczej było przy okazji meczu Iranu z USA w Katarze, choć będąc w środku wydarzeń, trudno było nie odnieść wrażenia, że akcja równolegle dzieje się w dwóch światach - tym, w którym głos mają irańskie media, i tym, w którym zabierają go zwykli obywatele. Zetknięcie się z tym wszystkim dało szeroki obraz, jakie barwy ma niemal odwieczny konflikt między oboma krajami.

Obecna sytuacja na świecie jest dobrym pretekstem, by wrócić do tego, jak relacjonowałem zdarzenia spod stadionu w Katarze.

Nie było wrogości

"Przyjaźń to ostatnie słowo, które może kojarzyć się z relacjami USA i Iranu, ale pierwsze, które przychodzi na myśl będąc pod stadionem. Spodziewałem się wrogości, a otrzymałem coś skrajnie przeciwnego. Gdybym chciał robić zdjęcia wszystkim kibicom irańskim i amerykańskim pozującym do nich razem, ten tekst mógłby się składać wyłącznie z nich. Irańczycy niosący w ręce obie flagi? Na porządku dziennym. Tańczący z nimi? Proszę bardzo.

- Czy ja tutaj widzę przyjaźń pomiędzy… - nie zdołałem do końca zadać pytania młodej dziewczynie krzyczącej "Iran America forever!", gdy ona odpowiada zdecydowanym "TAAAAK!". Hitem jest także inna Iranka, która już po meczu zabijającym marzenia o awansie do 1/8 finału, dołącza do kibiców amerykańskich, by skandować z nimi "USA! USA! USA!". Atmosfera na trybunach? Fantastyczna. Ktoś nie zadbał, by w meczu o podwyższonym ryzyku rozdzielić fanów z obu krajów, ale o bezpieczeństwo postarali się oni sami. Właściwie na wszystkich sektorach ręka w rękę siedzieli Irańczycy i Amerykanie, a o żadnych incydentach nie słychać.

To może chociaż wygwizdanie hymnu bezwzględnego imperialisty? Nie, nie tutaj. Braw ze strony Irańczyków nie było, ale szacunek - jak najbardziej. Jeśli ktoś wybrał się na to spotkanie, by oglądać nienawiść, musiał się srogo rozczarować. Otrzymał w zamian dowód, że konflikty i wojny to wymysł zidiociałych polityków. Zwykli ludzie chcą normalności".

Ludzie w strachu

Tamten mecz Iranu z USA był dla "zwykłych" ludzi okazją, by pokazać światu, że sami są ofiarami reżimu. Starali się wykorzystać medialność wydarzenia, by pokazać, że potrzebują pomocy. Robili to pomimo strachu. - Możemy z tobą porozmawiać, ale możemy być obserwowani. W tłumie są ludzie wysłani przez rząd, więc musimy być ostrożni - powiedział mi wówczas jeden z irańskich kibiców, którego chciałem spytać o sytuację w jego kraju. W Iranie wówczas trwały zwalczane przez rząd protesty po zabójstwie Mahsy Amini. 22-latka została wcześniej aresztowana przez policję obyczajową przed stacją metra w Teheranie za - rzekomo - nieodpowiednio noszoną chustę. Trzy dni po jej zatrzymaniu, social media obiegły zdjęcia kobiety ze szpitala i informacja o jej śmierci. Stało się jasne, że Mahsę skatowano na śmierć. Rząd Iranu starał się uzasadnić jej odejście "istniejącymi wcześniej okolicznościami zdrowotnymi" i atakiem serca, ale społeczeństwo nie dało temu wiary.

Mahsa w pewnym sensie była wówczas obecna pod stadionem. Jej rodacy przypinali do ubrań znaczki symbolizujące sprzeciw wobec rodzimego reżimu. Gdy jednak chciałem z nimi rozmawiać, upewniali się, że nie nagrywam ich twarzy - zawsze za plecami miałem kogoś, kto tego pilnował. Ja też mogłem być agentem opłacanym przez irański rząd, a takich obawiano się tam najbardziej. Wypowiedzi były jednoznaczne i sprowadzające się do tego, że społeczeństwo ma dość obecnego rządu.

Agresja na konferencji prasowej

Ale był też drugi świat - ten, o którego wizerunek dbają irańskie media. Obserwowanie ich dzień przed meczem na konferencji prasowej, a następnie zwykłych kibiców pod stadionem, zmuszało do refleksji. Przebieg wspomnianej konferencji niedawno przytaczałem na łamach Interii.

"Kontekst polityczny był ogromny, bo - nie wdając się w szczegóły, bo nie o tym jest ten tekst - od 1979 roku, gdy w wyniku irańskiego zamachu stanu, podczas którego obalono Szacha Iranu w związku z irańską rewolucją i atakiem na ambasadę amerykańską w Iranie oraz amerykańskim wsparciem dla Iraku podczas wojny iracko-irańskiej, stosunki między obydwoma krajami były wrogie.

Wrogość tę dało się wyczuć na wspomnianej konferencji. Na sali pojawi się selekcjoner kadry USA Gregg Berhalter i piłkarz Tyler Adams. Jeden z irańskich dziennikarzy wypalił do tego ostatniego, jak to jest reprezentować rasistowski kraj, w którym wskutek nierównego traktowania czarnoskórych powstał ruch Black Lives Matter. Jego kolega dopytywał o wysoką inflację. Padły też pytania o obecność wojsk amerykańskich w Zatoce Perskiej, słowa Juergena Klinsmanna krytykującego irańskich piłkarzy za wywieranie presji na sędziach, o incydent z flagą oraz o ruch wizowy. Był nawet edukacyjny element konferencji, gdy dziennikarz z Iranu uczył Adamsa prawidłowo wymawiać nazwę swojego kraju. Warto zapamiętać: to I-ran, nie Aj-ren.

- Co pan uważa o tym, że obywatele USA mogą wjeżdżać do Iranu używając tylko paszportu, a odwrotnie to nie działa? Pan byłby witany w Iranie z otwartymi ramionami, ale my w USA nie - rzucił ktoś z sali. - Ja nie mam pojęcia o polityce i trudno mi na to odpowiedzieć - próbował wyciszyć atmosferę amerykański trener.

Berhalter wyglądał na świetnie przygotowanego mentalnie do tego starcia, bo ani na moment nie stracił spokoju. Ani raz nie poprosił rzecznika o ucinanie pytań niezwiązanych z piłką. Gdyby tak postanowiono, ze strony Irańczyków nie padłoby żadne. Dosłownie nikt nie zapytał o taktykę, skład, czy presję przed meczem o tak gigantyczną stawkę. Berhalter mimowolnie został wcielony w rolę polityka, który miał odpowiadać za wszystkie przewinienia - patrząc z perspektywy prorządowych Irańczyków - władz swojego kraju. Jedyne pytanie, które jakkolwiek zahaczało o sport, dotyczyło wyproszenia irańskich dziennikarzy z treningu USA. - Czemu nie pozwalacie wykonywać nam naszej pracy?

Tu odezwał się rzecznik: - To pytanie jest do FIFA, która decyduje o zamykaniu niektórych treningów. Nie ma żadnego drugiego dna.

Było też takie pytanie: Jaki procent światowej populacji będzie szczęśliwy, jeśli Iran wygra ten mecz? Po chwili z irańskich ust padło natomiast stwierdzenie, że Amerykanom nikt nie kibicuje nawet w ich kraju, na co Berhalter odparł, że ich poprzednie mecze oglądało w telewizji kilkadziesiąt milionów osób. - Dla nas to mecz piłki nożnej z dobrą drużyną. I niewiele więcej - mówił, próbując łagodzić napięcie. Bezskutecznie.

Czy Iran wycofa się z mundialu?

Oczywiście ten tekst nie ma być zajęciem stanowiska po żadnej ze stron, a samą relacją ze zdarzeń, które miały miejsce w Katarze - i które nie wyglądały w sposób oczywisty. Natomiast fakty są takie, że ostatni atak USA i Izraela na Iran może doprowadzić do sytuacji, w której finalista mistrzostw zbojkotuje turniej na terenie wroga.

Jak wynika z relacji przedstawionej przez Alexa Haditaghiego, właściciela Pogoni Szczecin, który ma irańskie korzenie, ta groźba jest nie tyle realna, co wręcz oczywista ze strony Irańczyków. "Rozmawiałem z kilkoma graczami reprezentacji Iranu i zdecydowali oni, że Iran zbojkotuje Mistrzostwa Świata w 2026 roku i nie weźmie w nich udziału. Nie zdziwiłbym się, gdyby inne reprezentacje podjęły taką samą decyzję" - napisał w mediach społecznościowych.

Mając w pamięci zwykłych irańskich kibiców - ich zachowanie i nadzieję na lepszy los w przyszłości - można tylko skwitować to krótkim: w tej wojnie (jak zresztą w każdej) po prostu szkoda ludzi.

Katar stał się jednym z celów odwetowego ataku Iranu. Tymczasem właśnie w tym kraju za niespełna miesiąc ma dojść do Finalissimy, starcia Argentyny z Hiszpanią MAHMUD HAMS / AFP - MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Reprezentacja Iranu Noushad Thekkayil AFP

