Starcie faworytów grupy. Poszli cios za cios. Samobójczy gol zdecydował

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Belgia zremisowała 1:1 z Egiptem w pierwszym meczu grupy G. Oba gole zdobyli w tym spotkaniu Afrykanie. Na przerwę schodzili z prowadzeniem po bramce Emama Ashoura i asyście obchodzącego 34. urodziny Mohameda Salaha. Po zmianie stron samobójcze trafienie zaliczył Mohamed Hany. "Faraonowie" nie rozpoczęli turnieju od zwycięstwa, ale pozwolili uwierzyć, że mogą wcielić się w rolę "czarnego konia" imprezy.

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Belg Jeremy Doku (w czerwonym trykocie) tym razem miał problemy z potwierdzeniem renomy wybornego dryblera DIRK WAEMAFP

W zgodnej opinii ekspertów to był mecz o pierwsze miejsce w grupie G. Faworyt? Gdyby opierać się wyłącznie na rankingu FIFA, należało wskazać na Belgię - 9. ekipę w zestawieniu. Egipcjanie notowani są dokładnie 20 szczebli niżej.

"Czerwone Diabły" w pięciu poprzednich potyczkach zdobyli w sumie 20 goli. Z kolei Afrykanie - w czterech z pięciu meczów zachowali czyste konto. Ale i tak uwaga skupiona była na fenomenalnym egzekutorze Mohamedzie Salahu. Dzisiaj obchodzi 34. urodziny.

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Salah tym razem na listę strzelców się nie wpisał. Już w 19 minucie zaliczył za to asystę. Zagraną przez niego piłkę przyjął tuż przed polem karnym Emam Ashour i huknął nie do obrony. Thibaut Courtois podjął próbę interwencji, ale nie miał szans na powodzenie.

Po objęciu prowadzenia "Faraonowie" cofnęli się rozważnie i czekali na okazję do wyprowadzenia kontry. Belgowie długo bili głową w mur. Każda kolejna minuta tylko potwierdzała, że "złote pokolenie" - jak mówiło się o nich przez kilka dobrych lat - to już całkiem przebrzmiała historia.

Egipcjanie mogli zakończyć pierwszą połowę z korzystniejszym rezultatem. Swoje okazje mieli Mostafa Ziko i Omar Mashmour. Za każdym razem ekipę z Beneluksu ratował Courtois, ekspediując piłkę na korner. Do przerwy 0:1.

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Łukasz Żurek

Ten sam Courtois zaraz po wznowieniu gry minął się z piłką przy dośrodkowaniu i niewiele brakło, by doszło do katastrofy. Egipcjanie tym razem aktywnie szukali okazji do zadania drugiego ciosu. W decydujących momentach nie grzeszyli jednak precyzją.

Na drugim krańcu murawy najbliżej wyrównania był Kevin De Bruyne. Przymierzył kąśliwie z rzutu wolnego, ale trafił tylko w słupek. Jak się miało okazać, na tym limit szczęścia afrykańskiego zespołu się wyczerpał.

Wiele ożywienia wniósł wprowadzony z ławki Romelu Lukaku. Już w pierwszej akcji tak skutecznie naciskał na Mohameda Hany'ego, że ten z bliskiej odległości wpakował piłkę do własnej bramki. Była 66. minuta. Wydawało się, że wszystko zaczyna się od nowa.

Więcej goli w tym spotkaniu jednak nie padło. Remisem żadna ze stron nie może czuć się pokrzywdzona. Lepsze wrażenie zostawili po sobie jednak siedmiokrotni mistrzowie Afryki i wydaje się, że to oni w dalszej fazie turnieju będą w stanie wcielić się w rolę "czarnego konia" mundialu.

Tymczasem liderem grupy G pod osłoną nocy może zostać Iran lub Nowa Zelandia. Konfrontacja tych zespołów rozpocznie się o godz. 3:00 czasu polskiego. Relacja live w sportowym serwisie Interii.

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1 kolejka
15.06.2026
21:00
Zakończony
Mohamed Hany
66' (sam.)
Emam Ashour
20'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Belgia
Egipt
Rezerwowi

Statystyki meczu

Belgia
1 - 1
Egipt
Posiadanie piłki
54%
46%
Strzały
15
14
Strzały celne
3
3
Strzały niecelne
7
3
Strzały zablokowane
5
8
Ataki
106
79
Grupa piłkarzy w białych strojach celebruje bramkę, przytulając się i kładąc jeden na drugim na murawie stadionu.
Tak Egipcjanie cieszyli się w Seattle po objęciu prowadzeniaSTEPHEN BRASHEAREPA
Dwóch piłkarzy w białych koszulkach, z numerami 10 i 8, wymienia gesty radości na boisku podczas meczu.
Mohamed Salah (z lewej) tym razem wcielił się w rolę asystentaSTEPHEN BRASHEAREPA
Piłkarz w czerwonej koszulce oddający strzał na bramkę, kilku zawodników rywalizujących przy polu bramkowym oraz bramkarz usiłujący zatrzymać piłkę tuż przy linii bramkowej.
Piłka w bramce "Faraonów". Chwilę wcześniej na murawie pojawił się Romelu Lukaku (nr 9)Emilee ChinnAFP


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