Stan wrzenia w USA. Wielki protest, Iran w samym centrum. Sceny pod stadionem

Mistrzostwa świata, które odbywają się obecnie w USA, Meksyku i Kanadzie skupiają na sobie wzrok nie tylko zapalonych fanów futbolu, którzy delektują się przede wszystkim tym, co dzieje się na murawie kolejnych stadionów. Nie da się bowiem oddzielić sportu od polityki, skutkiem czego nie dziwią już informacje o kolejnych niewypuszczonych osobach do krajów Ameryki Północnej, czy o wzmożonych kontrolach.

Kiedy jasne stało się, że reprezentacja Iranu będzie rozgrywać swoje spotkanie z Nową Zelandią na terenie Stanów Zjednoczonych, można było zakładać, że jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego będzie o tym starciu głośno, a pod obiektem SoFi Stadium gorąco. I to się potwierdziło.

Zaledwie kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem spotkanie w Inglewood, media społecznościowe zaczęło obiegać nagranie pokazujące, co dzieje się w sąsiedztwie stadionu. Kilkaset osób zebrało się na Kareem Court - drodze prowadzącej na stadion, aby zaprotestować przeciwko sytuacji w kraju na Bliskim Wschodzie.

- Największa grupa irańskich demonstrantów mieszkających w Stanach Zjednoczonych znajduje się na ulicy Kareem, naprzeciwko Stadionu. Około 700 osób gani obecny reżim - czytamy w poście profilu "Reforma".

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Na nagraniu widać, że protestujący wymachują flagami, których FIFA zabroniła wnosić na stadion w obawie, że może to doprowadzić do zamieszek. Do tego w tłumie przewijają się także flagi Stanów Zjednoczonych oraz Izraela.

O ile w ostatnich godzinach świat obiegły informacje mówiące o tym, że USA i Iran zawarły porozumienie pokojowe, to wydarzenia ostatnich miesięcy mocno wpłynęły na postrzeganie kraju Bliskiego Wschodu w Ameryce Północnej.

Historia, również ta najnowsza, wielokrotnie pokazywała już, że pokój na Bliskim Wschodzie jest niezwykle kruchy i sytuacja w tym regionie świata może zmienić się błyskawicznie, pomimo zawartych porozumień i traktatów pokojowych. Protesty mogą również przybrać na sile w czasie, kiedy reprezentacja Iranu będzie już rozgrywać swoje mecze na mundialu.

Donald Trump JIM WATSON AFP

Reprezentacja Iranu Noushad Thekkayil AFP

Gianni Infantino, prezydent FIFA Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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