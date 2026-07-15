Stan wrzenia w Hiszpanii. Decyzja przed finałem mundialu wywołała wściekłość

Mistrzostwa świata w Ameryce Północnej muszą mieć amarykański klimat pod każdym tego słowa znaczeniem. Dla tamtejszej publiczności niczym nowym i dziwnym nie jest przerywanie rozgrywki w jej trakcie, a także emitowanie wtedy rekam - jak ma to miejsce podczas "hydration break".

Do tej pory hiszpańscy dziennikarze i tamtejsi kibice ze względnym spokojem podchodzili do tego, jakie show ma odbyć się w trakcie meczu finałowego, jednak po pokonaniu Francji 2:0, to teraz stał się przede wszystkim problem ich reprezentacji. I nie gryzą się w język.

- FIFA łamie zasady przed finałem mistrzostw świata: odbędzie się bezprecedensowa, 30-minutowa przerwa, która nie jest korzystna dla Hiszpanii - krzyczą już w nagłówku dziennikarze "Sportu".

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Chodzi tu oczywiście o występ, który ma odbyć się w przerwie finałowego spotkania, coś na kształt występu w przerwie Super Bowl, do czego przecież Amerykanie są przyzwyczajeni.

Podczas specjalnego show mają wystąpić m.in. Justin Bieber, Shakira, Madonna, zespół BTS, Burna Boy oraz Coldplay. To wszystko sprawi, że oczywiście pomiędzy zakończeniem pierwszej i rozpoczęciem drugiej cześci meczu upływie więcej czasu, niż ma to miejsce normalnie. Co nie podoba się Hiszpanom.

- Hiszpania zazwyczaj narzuca szybkie tempo gry, długo utrzymując się przy piłce i wyczerpując tym samym rywali. Znacznie dłuższa przerwa może wpłynąć zarówno na wynik końcowy, jak i na decyzje dotyczące zmian w trakcie meczu, jako że zawodnicy zyskają więcej czasu na regenerację - co stanowi wyraźne odejście od standardowych przepisów piłkarskich - wskazuje dalej "Sport" sugerując, że to odbierze "La Furia Roja" jeden z jej największych atutów.

Co więcej, już samo wydarzenie rozpoczęte przed finałem, zdaniem dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego może mieć ogromny wpływ na dyspozycję zespołów. Chodzi bowiem o jakość i długość ewentualnej rozgrzewki, która z pewnością będzie utrudniona przez rozstawioną na murawie scenę.

Show w przerwie z kolei ich zdaniem będzie miał wpływ przede wszystkim na odpoczynek rywali, głębszą analizę taktyczną gry Hiszpanów, a także zdecydowanie trudniejszy powrót do warunków meczowych przez zbyt długi odpoczynek dla organizmu.

Finałowe spotkanie z udziałem Hiszpanii rozpocznie się 19 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Dzień wcześniej, o 23:00 Francja powalczy o brązowy medal mistrzostw świata.

Lamine Yamal PABLO GARCIA SACRISTAN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP

Lamine Yamal w reprezentacji Hiszpanii GONGORA AFP





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