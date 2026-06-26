Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 trwają w najlepsze. Obecnie jesteśmy świadkami zmagań grupowych, które wchodzą w swoją decydującą fazę. Z dnia na dzień poznajemy kolejne ekipy, które wezmą udział w zbliżającej się fazie pucharowej amerykańskiego turnieju.

25 czerwca swoje ostatnie potyczki na tym etapie MŚ stoczyły zespoły ulokowane w grupie "E". Wśród nich prym wiedli reprezentanci Niemiec, którzy w imponującym stylu pokonali Curacao, a później udało mi się uporać z Iworyjczykami.

Już przed pojedynkiem z Ekwadorczykami podopieczni trenera Juliana Nagelsmanna byli pewni zakończenia zmagań na pozycji lidera tabeli. Z pewnością chcieli się jednak odwdzięczyć swoim kibicom za męczarnie w poprzednim meczu. Ta sztuka nie udała się. Niemcy dość niespodziewanie przegrali swój ostatni mecz fazy grupowej tegorocznych MŚ.

Niemcy nie wytrzymali. Gromy po niespodziewanej porażce na mundialu

Awans z 1. miejsca w grupie absolutnie nie udobruchał niemieckich mediów. Te nie były bowiem zadowolone z nieoczekiwanej porażki swoich reprezentantów na końcowym etapie grupowych zmagań "MŚ".

"Wielka porażka przed ważnymi meczami: drużyna DFB przegrywa ostatni mecz grupowy. [...]. Reprezentacja nie zdołała potwierdzić swoich mistrzowskich aspiracji, prezentując doprawdy fatalną grę" - takimi słowami zaistniałą sytuację opisali dziennikarze portalu "sport.de".

W podobnym tonie o poczynaniach swojej kadry wypowiedzieli się także żurnaliści portalu "sport1.de". W ich oczach porażka z Ekwadorem zasłużyła na miano "poważnego ciosu".

Dużo mocniejszą narrację zaprezentowali natomiast dziennikarze "Bilda". Określili oni spotkanie z Ekwadorczykami jako "Festiwal żartów i błędów". Wskazali szereg czynników, które miały wpływ na tak fatalną prezencję zespołu. Przede wszystkim wyróżniono tutaj dwa nazwiska: Floriana Wirtza oraz Jamala Musiali. Dwaj liderzy nie potrafili w tym meczu odnaleźć prawidłowego rytmu, co ostatecznie przełożyło się na bolesną porażkę naszych zachodnich sąsiadów. Niemniej nie wpłynęła ona na ogólny wynik grupy "E".

Jamal Musiala NICOLAS TUCAT AFP

Florian Wirtz Christian Charisius AFP

Julian Nagelsmann DANIEL ROLAND AFP





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