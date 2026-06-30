Faza 1/16 finału mistrzostw świata miała być dla wielu słabszych reprezentacji szansą na to, aby pojawić się w fazie pucharowej mundialu i zmierzyć się z największymi gwiazdami futbolu. Dla Niemców i Holenderów niespodziewanie była to ostatnia okazja do pokazania się na mundialu.

Porażki "Die Mannschaft" oraz kadry "Oranje" sprawiły, że w tych krajach zawrzało, a tamtejsze media i nie tylko nie biorą jeńców przy ocenie tego, co na murawie zaprezentowali piłkarze. A to nie koniec, bo jeden z niemieckich influencerów stał się prawdziwym viralem, uderzając przy okazji bez hamulców w reprezentację Niemiec.

YouTuber "Fiago", który w serwisie zgromadził aż 850 tysięcy subskrypcji, dopiero teraz postanowił wybrać się na mundial do USA, gdzie miał obejrzeć kolejny mecz reprezentacji Niemiec - najpewniej z Francją. Zanim jednak doleciał na miejsce, kadra "Die Mannschaft" zdążyła już odpaść z mundialu, a jego wpis na serwisie "X", zapowiadający wyruszenie w drogę, natychmiast stał się viralem.

- Wyruszam do Stanów Zjednoczonych Ameryki! Niech przygoda z mistrzostwami świata się rozpocznie. Do zobaczenia po drugiej stronie oceanu - pisał w serwisie "X" na nieco ponad 3 godziny przed rozpoczęciem meczu.

Kiedy jednak dotarły do niego wieści o tym, jak zaprezentowała się jego reprezentacja, a w 1/8 finału zameldował się Paragwaj, hamulce mu puściły i nie miał zamiaru bawić się w dyplomację pisząc do władz niemieckiego związku.

- Mam nadzieję, że @DFB_Team zwróci każdy grosz każdemu niemieckiemu kibicowi, który zapłacił tysiące € za bilety i wyjazdy na ten mecz. Jesteście absolutnym powodem do wstydu - wypalił, a jego wpis błyskawicznie zaczął cieszyć się ogromną popularnością.

Rozwiń

Wstyd za wstydem. Od 2014 roku jesteśmy absolutnym g*wnem. Powinniście się wstydzić @DFB_Team. Zamieniliście największy piłkarski naród w Europie w drużynę do żartów. Danke

Jeden z największych sportowych influencerów w Niemczech miał w planach pojawić się na meczu 1/8 finału - najpewniej z Francją. Kiedy już wylądował z USA, szybko zdał sobie sprawę z tego, że nadal może pojawić się na tym spotkaniu i jak poinformował po opadnięciu emocji, ma zamiar wykorzystać w pełni podróż do Ameryki Północnej.

Julian Nagelsmann (z lewej) nie wróci na stanowisko trenera Bayernu. Przedłużył umowę z reprezentacją Niemiec AFP

Julian Nagelsmann Alexander Hassenstein East News

Selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann Tom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP





"Po oczach widziałam ten ból". Szczere słowa po porażce Mai Chwalińskiej Polsat Sport