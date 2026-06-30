Stan wrzenia po meczu Niemców. "Jesteście powodem do wstydu", ostrzej się nie da
Julian Nagelsmann zapowiadał, że celem jego reprezentacji jest finał mistrzostw świata, jednak nasi zachodni sąsiedzi zakończyli rywalizację już na 1/16 finału. Sensacyjna porażka z Paragwajem odbiła się szerokim echem w Niemczech i nie tylko. Jeden z Niemców nie miał zamiaru bawić się w dyplomację i postanowił wprost napisać, jak wielkim powodem do wstydu dla kraju jest obecna kadra "Die Mannschaft".
Faza 1/16 finału mistrzostw świata miała być dla wielu słabszych reprezentacji szansą na to, aby pojawić się w fazie pucharowej mundialu i zmierzyć się z największymi gwiazdami futbolu. Dla Niemców i Holenderów niespodziewanie była to ostatnia okazja do pokazania się na mundialu.
Porażki "Die Mannschaft" oraz kadry "Oranje" sprawiły, że w tych krajach zawrzało, a tamtejsze media i nie tylko nie biorą jeńców przy ocenie tego, co na murawie zaprezentowali piłkarze. A to nie koniec, bo jeden z niemieckich influencerów stał się prawdziwym viralem, uderzając przy okazji bez hamulców w reprezentację Niemiec.
YouTuber "Fiago", który w serwisie zgromadził aż 850 tysięcy subskrypcji, dopiero teraz postanowił wybrać się na mundial do USA, gdzie miał obejrzeć kolejny mecz reprezentacji Niemiec - najpewniej z Francją. Zanim jednak doleciał na miejsce, kadra "Die Mannschaft" zdążyła już odpaść z mundialu, a jego wpis na serwisie "X", zapowiadający wyruszenie w drogę, natychmiast stał się viralem.
- Wyruszam do Stanów Zjednoczonych Ameryki! Niech przygoda z mistrzostwami świata się rozpocznie. Do zobaczenia po drugiej stronie oceanu - pisał w serwisie "X" na nieco ponad 3 godziny przed rozpoczęciem meczu.
Kiedy jednak dotarły do niego wieści o tym, jak zaprezentowała się jego reprezentacja, a w 1/8 finału zameldował się Paragwaj, hamulce mu puściły i nie miał zamiaru bawić się w dyplomację pisząc do władz niemieckiego związku.
- Mam nadzieję, że @DFB_Team zwróci każdy grosz każdemu niemieckiemu kibicowi, który zapłacił tysiące € za bilety i wyjazdy na ten mecz. Jesteście absolutnym powodem do wstydu - wypalił, a jego wpis błyskawicznie zaczął cieszyć się ogromną popularnością.
Wstyd za wstydem. Od 2014 roku jesteśmy absolutnym g*wnem. Powinniście się wstydzić @DFB_Team. Zamieniliście największy piłkarski naród w Europie w drużynę do żartów. Danke
Jeden z największych sportowych influencerów w Niemczech miał w planach pojawić się na meczu 1/8 finału - najpewniej z Francją. Kiedy już wylądował z USA, szybko zdał sobie sprawę z tego, że nadal może pojawić się na tym spotkaniu i jak poinformował po opadnięciu emocji, ma zamiar wykorzystać w pełni podróż do Ameryki Północnej.