Stan wrzenia po meczu, a szef FIFA wprost do Norwegów. Tak ich nazwał

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Reprezentacja Norwegii odpadła z mundialu z wysoko podniesioną głową, ale i wielkim rozgoryczeniem, w towarzyszącej mu aurze skandalu. Wszystko ze względu na to, co wydarzyło się w rozgrywanym w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego meczu z Anglią (2:1), który zwieńczyła dogrywka. Do podopiecznych Stale Solbakken zwrócił się po meczu prezydent FIFA Gianni Infantino, składając przy tym gratulacje "Synom Albionu".

Erling Haaland w czerwonej koszulce zasłania usta dłonią, Gianni Infantino w garniturze wskazuje palcem.
Reprezentant Norwegii Erling Haaland oraz szef FIFA Gianni InfantinoCHANDAN KHANNA / AFP / ROBERTO SCHMIDT / AFPAFP

Nieuznana bramka Torbjorna Heggema z rzutu rożnego, przy okazji której sędzia Clement Turpin dopatrzył się przewinienia Erlinga Haalanda, a także - przede wszystkim - gol Anglii na 1:1, który poprzedziła wywołująca burza sytuacja - to największe kontrowersje, które naznaczyły starcie Norwegów z Anglikami, zakończone po myśli podopiecznych Thomasa Tuchela.

Choć FIFA ogłosiła, że gol gwiazdora Realu Madryt został słusznie uznany, bo czujniki nie wykazały kontaktu piłki z okablowaniem kamery wiszącej nad murawą, powtórki i relacje naocznych świadków zasiewają wątpliwości w tej narracji, co skutkuje wciąż trwającą burzą i zamieszaniem.

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W tych okolicznościach prezydent FIFA Gianni Infantino zwrócił się do przedstawicieli obu ekip, twierdząc, że zgotowali fanom "pełne napięcia, fascynujące i niezapomniane" widowisko.

Jude Bellingam wysłał Anglię do półinału mistrzostw świata, podczas gry Norwegia odpada po rozegraniu świetnego turnieju, który sprawił rozrywkę nam wszystkim
napisał Szwajcar za pośrednictwem swojego oficjalnego konta w mediach społecznościowych

W kolejnym wpisie nazwał natomiast Norwegów "świetnym zespołem". - Ich fani i wszyscy przedstawiciele norweskiej federacji zasłużyli na wielki szacunek za wspaniały występ na mistrzostwach świata. Kontynuujcie swoje wiosłowanie - dodał, odnosząc się do znanej celebry Skandynawów.

Gianni Infantino pogratulował również Anglikom awansu do półfinału mundialu, w którym ci zmierzą się z reprezentacją Argentyny. Leo Messi i spółka pokonali po dogrywce Szwajcarię 3:1.

- Gratuluję Anglii wygranej w epickim ćwierćfinale, rozgrywanym w niezwykłj atmosferze przy wypełnionym stadionie - czytamy we wpisie na koncie szefa FIFA.

Łysy mężczyzna w garniturze stoi w loży, z poważnym wyrazem twarzy splata ręce, obok kobieta robi zdjęcie telefonem.
Gianni InfantinoCARL DE SOUZAAFP
Piłkarz w czerwono-niebieskiej koszulce z numerem 9 uderza pałką w duży bęben, wyrażając silne emocje, a obok niego kamerzysta nagrywa całą scenę.
Erling HaalandJEWEL SAMADAFP


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