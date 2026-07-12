Nieuznana bramka Torbjorna Heggema z rzutu rożnego, przy okazji której sędzia Clement Turpin dopatrzył się przewinienia Erlinga Haalanda, a także - przede wszystkim - gol Anglii na 1:1, który poprzedziła wywołująca burza sytuacja - to największe kontrowersje, które naznaczyły starcie Norwegów z Anglikami, zakończone po myśli podopiecznych Thomasa Tuchela.

Choć FIFA ogłosiła, że gol gwiazdora Realu Madryt został słusznie uznany, bo czujniki nie wykazały kontaktu piłki z okablowaniem kamery wiszącej nad murawą, powtórki i relacje naocznych świadków zasiewają wątpliwości w tej narracji, co skutkuje wciąż trwającą burzą i zamieszaniem.

MŚ 2026. Norwegowie wracają do domu. Tak pożegnał ich Gianni Infantino

W tych okolicznościach prezydent FIFA Gianni Infantino zwrócił się do przedstawicieli obu ekip, twierdząc, że zgotowali fanom "pełne napięcia, fascynujące i niezapomniane" widowisko.

Jude Bellingam wysłał Anglię do półinału mistrzostw świata, podczas gry Norwegia odpada po rozegraniu świetnego turnieju, który sprawił rozrywkę nam wszystkim

W kolejnym wpisie nazwał natomiast Norwegów "świetnym zespołem". - Ich fani i wszyscy przedstawiciele norweskiej federacji zasłużyli na wielki szacunek za wspaniały występ na mistrzostwach świata. Kontynuujcie swoje wiosłowanie - dodał, odnosząc się do znanej celebry Skandynawów.

Gianni Infantino pogratulował również Anglikom awansu do półfinału mundialu, w którym ci zmierzą się z reprezentacją Argentyny. Leo Messi i spółka pokonali po dogrywce Szwajcarię 3:1.

- Gratuluję Anglii wygranej w epickim ćwierćfinale, rozgrywanym w niezwykłj atmosferze przy wypełnionym stadionie - czytamy we wpisie na koncie szefa FIFA.

Rozwiń

Gianni Infantino CARL DE SOUZA AFP

Erling Haaland JEWEL SAMAD AFP





Kontrowersyjna decyzja w meczu Belgia - Hiszpania. Tomasz Hajto rozrysował. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport