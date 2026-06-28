Stadion finału MŚ obnażony. FIFA popełniła błąd?

Przemysław Langier

Przemysław Langier

To tutaj 19 lipca zostanie rozegrany finał mistrzostw świata. MetLife Stadium ma pomieścić najważniejszy mecz piłkarskiego roku i stać się wizytówką całego turnieju. Spotkanie Anglii z Panamą pokazało jednak, że największy stadion mundialu niekoniecznie jest jego najlepszym obiektem. Wystarczył intensywny deszcz, by na trybunach zrobił się problem.

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Widok na MetLife Stadium w New JerseyINTERIA.PL

Gdy FIFA wybierała stadion finału mundialu, argumenty przemawiające za Nowym Jorkiem i New Jersey były oczywiste. Największa metropolia Stanów Zjednoczonych, ogromny rynek medialny, możliwość przyjęcia ponad 80 tysięcy widzów oraz obiekt, który ma doświadczenie w organizacji największych imprez sportowych i koncertów. Na papierze MetLife Stadium wygląda więc jak naturalna scena dla finału. Problem w tym, że podczas meczu Anglia - Panama papier zderzył się z rzeczywistością. I szybko przemókł.

Padający przed spotkaniem i podczas niego deszcz obnażył największą słabość stadionu: trybuny są całkowicie odkryte - nie mają dachu, jak za starych czasów. USA posiada szereg fantastycznych obiektów, natomiast na stadionie, który ugości finalistów w przypadku sporych opadów kibice zamiast oglądać mecz, próbują znaleźć miejsce do schronienia. To powoduje przypuszczalne niebezpieczeństwo, jakim zawsze na stadionach określane są "zatkane ciągi komunikacyjne". Mówiąc wprost - MetLife to dobry stadion na dobrą pogodę.

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Wielki, ale nie najnowocześniejszy

MetLife Stadium został otwarty w 2010 roku. W europejskich realiach trudno byłoby nazwać szesnastoletni obiekt starym. Amerykańska infrastruktura sportowa rozwija się jednak tak szybko, że na tle części pozostałych aren mundialu stadion w East Rutherford sprawia wrażenie konstrukcji pochodzącej z poprzedniej epoki.

Różnicę szczególnie mocno widać po wizycie na SoFi Stadium w Los Angeles. Tam kibic wchodzi nie tylko na stadion, ale właściwie do futurystycznego kompleksu rozrywkowego. Nad boiskiem i trybunami rozciąga się ogromne przezroczyste zadaszenie, a pod nim zawieszono potężny, dwustronny ekran otaczający murawę. Całość została zaprojektowana tak, by sama wizyta na obiekcie była widowiskiem, niezależnie od tego, co dzieje się na boisku.

Mercedes-Benz Stadium w Atlancie posiada rozsuwany dach złożony z ośmiu potężnych elementów, a także charakterystyczny ekran biegnący wokół otworu nad boiskiem. W Houston dach również można zamknąć, chroniąc widzów przed upałem i ulewami. W Miami podczas wielkiej modernizacji dobudowano zadaszenie osłaniające większość widowni.

Najbardziej brutalne dla MetLife może być jednak porównanie z AT&T Stadium pod Dallas. Obiekt został otwarty w 2009 roku, a więc rok wcześniej, ale pod względem rozwiązań technicznych wydaje się znacznie młodszy. Ma rozsuwany dach i gigantyczny ekran zawieszony nad boiskiem. MetLife oferuje przede wszystkim wielkość. Konkurenci oferują wielkość połączoną z komfortem i nowoczesnością.

Na stadionie w New Jersey są telebimy, szerokie ciągi komunikacyjne, dziesiątki punktów gastronomicznych i odpowiednie zaplecze dla wielkich wydarzeń. Trudno nazwać go obiektem złym. Jest funkcjonalny i pojemny. Brakuje mu jednak elementu, który powinien być podstawą na arenie wybranej do organizacji największego meczu świata: ochrony widzów przed pogodą.

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Przemysław Langier
Przemysław Langier

Najważniejszy stadion roku bez dachu

Mecz Anglia - Panama był pod tym względem ostrzeżeniem. Podczas finału problem może być jeszcze większy. ceremonia, oprawa i zainteresowanie spotkaniem sprawią, że znacznie więcej osób pojawi się na obiekcie na długo przed pierwszym gwizdkiem. Gdyby 19 lipca pogoda wyglądała podobnie, trudno byłoby mówić o komforcie odpowiadającym randze wydarzenia. Gdyby ludzie uciekali przed oberwaniem chmury - a takie przykłady widzieliśmy w sobotę - mogłoby wręcz być niebezpiecznie.

Wygrała lokalizacja, nie architektura

MetLife Stadium nie otrzymał finału dlatego, że jest najbardziej zaawansowaną areną turnieju. Wygrał przede wszystkim lokalizacją, pojemnością i prestiżem nowojorskiej metropolii.

FIFA chciała, żeby najważniejszy mecz mundialu odbył się na największym medialnym rynku świata. Chciała zdjęć Manhattanu, Times Square i tłumów kibiców zapełniających ulice Nowego Jorku. Sam stadion znajduje się wprawdzie w New Jersey, otoczony parkingami i autostradami, ale w globalnej narracji będzie przedstawiany jako arena nowojorskiego finału. To wybór zrozumiały marketingowo. Znacznie trudniej obronić go architektonicznie.

Anglia - Panama pokazała, że MetLife potrafi stworzyć atmosferę wielkiego meczu, lecz nie zawsze potrafi zapewnić widzom warunki godne największego wydarzenia piłkarskiego na świecie. Stadion jest ogromny, głośny i efektowny, kiedy patrzy się na wypełnione trybuny. Wystarczy jednak spojrzeć w górę, by zobaczyć jego największy brak.

Nowoczesny stadion o stalowej fasadzie z widocznymi logotypami sponsorów, otoczony pustymi parkingami i wyraźnie wyznaczonymi drogami, pod zachmurzonym niebem.
MetLife Stadium. To na tym obiekcie zostanie rozegrany finał mistrzostw świata 2026LOKMAN VURAL ELIBOLAFP


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