Spytaliśmy, gdzie zagra Lewandowski. Odpowiedzi kibiców zdumiewają

Przed meczem Norwegia - Brazylia zapytaliśmy kibiców, czy wiedzą, dla jakiej drużyny będzie grał piłkarz ze zdjęcia. Na telefonie pokazaliśmy Roberta Lewandowskiego. Jako że nie pytaliśmy na przypadkowej amerykańskiej ulicy, na której twarz piłkarza byłaby zapewne anonimowa, a pod stadionem, "Lewego" rozpoznali wszyscy nasi respondenci. Ale mało który wiedział, z jakim klubem związał się polski napastnik. Transfer, który w Polsce rozpalił media, nie przebił się do świadomości wielu kibiców świata stojących przed stadionem na mundialu.

Transfer lokalny

To o tyle ciekawe, że gdy Lewandowski przechodził z Bayernu Monachium do Barcelony, był to transfer globalny w pełnym znaczeniu tego słowa. Barcelona jest jednym z największych klubów świata, hiszpańska liga ma ogromny zasięg, a sam ruch dotyczył piłkarza, który z topowego klubu Bundesligi przechodził do jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w futbolu. O takim transferze wiedział niemal każdy kibic zainteresowany europejską piłką.

Chicago Fire to zupełnie inna historia.

Dla polskiego kibica to wydarzenie ciekawe, bo Lewandowski pozostaje największą postacią polskiej piłki. Dla Chicago to transfer-symbol, który ma wyjść poza zwykłą logikę MLS i dać klubowi rozpoznawalność, jakiej wcześniej nie miał. Dla amerykańskiego rynku to kolejny dowód, że liga potrafi przyciągać nazwiska z absolutnego topu.

Ale dla kibiców z całego świata? Tu zaczyna się problem.

Na nagraniu najlepiej widać, że transfer Lewandowskiego do Chicago Fire nie jest wydarzeniem tej samej kategorii, co jego przejście do Barcelony. Nie funkcjonuje jeszcze jako globalna informacja oczywista. Jest to transfer dla świata zupełnie obojętny. Z ośmiu zapytanych osób, tylko dwie podały prawidłową odpowiedź.

Pytanie: czy wiesz, gdzie zagra ten piłkarz? (zdjęcie Roberta Lewandowskiego)?

Wśród odpowiedzi mamy Miami, Bayern Monachium, brak świadomości, że odszedł z Barcelony, choć są osoby, które były blisko: wskazujące, że "chyba gdzieś w USA". Zobaczcie całą rolkę.

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