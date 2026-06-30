Sprzedawał własny sprzęt by pomóc synowi. Niezwykła historia bohatera mundialu

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Gdy w Europie trwała noc z 29 na 30 czerwca 2026 roku, za oceanem dochodziło do jednej z największych sensacji mundialu 2026 - a może i mistrzostw świata w ogóle, w całej ich historii. Paragwaj po karnych wyeliminował uchodzących za faworytów Niemców, a bohaterem starcia stał się bramkarz "Guaranich" Orlando Gill. Golkiper przeszedł pełną wyrzeczeń drogę, by dojść do takiego momentu - przed laty, zgodnie z relacją jego partnerki Melissy Avalos, musiał wręcz wyprzedawać własny sprzęt sportowy, by uzbierać pieniądze na leczenie swego synka.

Orlando Gill w fioletowym stroju kopie piłkę na boisku; w okrągłej wstawce trzyma niemowlę w białej czapce.
Mundial 2026: Orlando Gill stał się bohaterem Paragwaju. Z piłkarzem wiąże się poruszająca historia dotycząca jego partnerki i synkaTom Weller / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - instagram.com/meli_avalos02AFP

29 czerwca 2026 roku już zawsze będzie mieć w Paragwaju swoistą legendarną otoczkę - to właśnie pod tą datą figuruje bowiem jedno z najważniejszych zwycięstw tamtejszej reprezentacji piłkarskiej.

"Guarani" w 1/16 mundialu 2026 zmierzyli się z drużyną Niemiec - mającą co prawda swoje problemy, ale bez dwóch zdań uchodzącą za absolutnego faworyta tej potyczki. Boisko Gillette Stadium w Foxborough okazało się jednak szczęśliwsze dla Paragwajczyków - choć wielu może powiedzieć, że szczęście nie miało tu nic do rzeczy.

Zespół z Ameryki Południowej miał jasny plan na to spotkanie - zewrzeć jak najmocniej szyki obronne, dać rozgrywać piłkę Niemcom i szukać swojej szansy w momentach dekoncentracji "Die Mannschaft". Tym sposobem "La Albirroja" dotarła do karnych i w serii jedenastek okazała się lepsza od czterokrotnych mistrzów globu.

Ten wielki sukces byłby jednak niemożliwy, gdyby nie fantastyczna postawa broniącego paragwajskiej bramki Orlando Gilla - ten dwoił się i troił podczas podstawowych 90 minut starcia i późniejszej dogrywki, a przy "jedenastkach" wybronił dwa strzały, Kaia Havertza oraz Nicka Woltemade. 26-latek stał się bohaterem w swej ojczyźnie, ale by dojść do takiego momentu kariery musiał przejść niemałe trudności.

Poruszającą historię - o której podczas komentowania meczu Niemcy - Paragwaj napomknął też Maciej Iwański z TVP Sport - swego czasu przedstawiła w sieci partnerka Gilla, Melissa Avalos.

Stan wrzenia po meczu Niemców. "Jesteście powodem do wstydu", ostrzej się nie da

Orlando Gill i jego partnerka przeszli przez chwile strachu. Trudny poród dziecka pary i wielkie wyrzeczenia piłkarza

W grudniu 2022 roku na świat przyszło dziecko tej pary, Lautaro, natomiast wszystko przebiegło w dramatycznych okolicznościach. Z powodu problemów związanych z ciążą zdecydowano się na wcześniejsze wywołanie porodu, na mniej więcej trzy tygodnie przed planowanym terminem.

"Cierpiałam, płakałam, krzyczałam, ale wytrzymałam" - wspominała Avalos w swoim wpisie na Instagramie sprzed blisko czterech lat. Jak wskazała, w pewnym momencie doszło u niej nawet do krótkotrwałego zatrzymania akcji serca i sytuacja zrobiła się krytyczna.

"Czułam się, jakbym umierała i błagałam męża, żeby zaopiekował się moim dzieckiem. (...) To uczucie było okropne; moje marzenie o zobaczeniu syna nikło, moje modlitwy gasły" - napisała. Na szczęście lekarze zdołali uratować zarówno ją, jak i jej potomka. Mały Lautaro musiał jednak trafić na pewien czas na oddział intensywnej terapii dla noworodków i z tym wiąże się jeszcze jedna historia.

Po latach, gdy Gill zaliczył swój pierwszy występ w seniorskiej reprezentacji Paragwaju, Avalos wróciła do tej historii w jeszcze innym instagramowym wpisie.

"Pewnego dnia sobie to wymarzyliśmy, a dziś to przeżywamy!! Pierwsze zdjęcie doprowadza mnie do łez radości, bo Ty tego dokonałeś, kochanie. Pozostałe zdjęcia pochodzą z najtrudniejszego momentu naszego życia, kiedy urodził się Lauti i nie mieliśmy nic, a Orlando sprzedawał swoje klubowe rzeczy, żeby pokryć wydatki" - opisywała.

"Nasz syn walczył o życie, a jego tata zawsze był przy nim!! Sprzedał wszystko, sprzedał swoją koszulkę reprezentacji U-20 (nie mógł jej zatrzymać jako pamiątki), sprzedał swoje ubrania, swoje korki - dosłownie, sprzedał WSZYSTKO!!" - podkreśliła.

Mam nadzieję, że cały świat wie, jak wielkie masz serce i jak bardzo chcesz się rozwijać!! TWÓJ SYN I JA KOCHAMY CIĘ I JESTEŚMY Z CIEBIE BARDZO DUMNI.
skwitowała.

W grudniu 2022 r. Gill był jeszcze zawodnikiem CS San Lorenzo, paragwajskiego zespołu z drugiego poziomu rozgrywkowego, więc można przypuszczać, że jego zarobki były wówczas ograniczone. Dopiero w kolejnym roku związał się z... San Lorenzo, ale tym argentyńskim, w którym mógł zapewne liczyć na lepszą pensję.

Zawrzało po meczu Niemców, ich rodak wściekły. Naprawdę to powiedział

Mundial 2026: Gill zadebiutował w kadrze Paragwaju zaledwie kilka miesięcy przed turniejem

Orlando Gill pierwszy raz został zaproszony na zgrupowanie "Guaranich" w czerwcu 2025 roku, ale swojego debiutu w narodowych barwach doczekał się dokładnie 10 wrześnie 2025 r. w meczu el. MŚ z Peru, w którym zachował zresztą czyste konto.

Od tamtego czasu dla kadry grał jeszcze dziewięciokrotnie, licząc spotkanie z Niemcami. Być może niebawem usłyszymy o jego transferze do Europy - już jakiś czas temu łączono go z Besiktasem czy Valencią...

Zobacz również:

Piłkarze reprezentacji Niemiec po porażce z Paragwajem na mundialu
Mundial

Stan wrzenia po meczu Niemców. "Jesteście powodem do wstydu", ostrzej się nie da

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
złota statuetka Pucharu Świata FIFA ustawiona na białym postumencie na tle niebieskiej planszy z logo FIFA World Cup 2026 oraz napisem UEFA Preliminary Draw
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
Złota statuetka Pucharu Świata FIFA na białym podeście z napisem „FIFA World Cup Original Trophy” na tle fioletowej tablicy promującej Mistrzostwa Świata FIFA 2026.
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP
Mężczyzna ubrany w garnitur trzyma w rękach Puchar Świata FIFA, w tle widoczne jest logo turnieju oraz fragment scenografii wydarzenia.
MŚ 2026FABRICE COFFRINIAFP


Lewandowski w Chicago. "Kierunek odpowiedni dla niego". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja