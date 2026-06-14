W 2006 roku gospodarzem piłkarskich mistrzostw świata byli Niemcy, którzy finalnie sięgnęli po brąz, pokonując w decydującym meczu Portugalię. W finale Włosi zmierzyli się z kolei z Francuzami, wynik spotkania już w 7. minucie po trafieniu z rzutu karnego otworzył Zinedine Zidane, dwanaście minut później trafieniem odpowiedział Marco Materazzi. I to właśnie ci dwaj zawodnicy byli później "bohaterami" incydentu, do jakiego doszło w dogrywce, a którym dyskutowano później jeszcze bardzo długo.

To właśnie podczas dogrywki doszło do spięcia między Włochem i Francuzem - Materazzi trzymał gwiazdora Realu Madryt za koszulkę, doszło między nimi do wymiany zdań. I gdy wydawało się, że sytuacja "rozejdzie się po kościach", nagle Zidane odwrócił się w stronę defensora z Italii, i uderzył go "z byka" w klatkę piersiową. Materazzi padł na murawę, Francuz po chwili obejrzał czerwoną kartkę. Kilkanaście minut później Włosi w serii rzutów karnych przypieczętowali wywalczenie trofeum.

Co takiego wydarzyło się między piłkarzami, że Zidane'owi puściły nerwy? W mediach pojawiały się różne teorie, większość sprowadzała się do tego, że Włoch w wulgarny sposób wypowiedział się na temat matki lub siostry piłkarza Realu. Sam Materazzi po latach w rozmowie z "L'Equipe" zaprzeczył, jakoby obraził matkę Francuza.

"Nie mówiłem wtedy o jego matce, choć coś takiego czytałem w gazetach. Mówiłem o jego siostrze. Moja mama zmarła, gdy byłem nastolatkiem, dlatego nie obraziłbym nigdy matki kogoś innego. To były głupie słowa, ale nie zasłużyłem na taką reakcję. Na ulicach Rzymu, Neapolu czy nawet Paryża słyszałem już dużo gorsze rzeczy" - przekonywał.

W momencie, gdy Materazzi trzymał rywala za koszulkę, miał od niego usłyszeć, czy chce jego koszulkę, bo może mu ją wręczyć po meczu. "Wolę twoją piep... siostrę" - miał wówczas odpowiedzieć Włoch, co rozwścieczyło Francuza.

Zinedine Zidane atakujący Marco Materazziego JOHN MACDOUGALL AFP

Marco Materazzi wciąż wzbudza kontrowersje. Pojawił się w Rosji

Od pamiętnego zajścia niebawem, a konkretnie 9 lipca, minie 20 lat. Losy Materazziego i Zidane'a potoczyły się zupełnie inaczej. Francuz po mundialu zakończył karierę zawodniczą, kilka lat później rozpoczął karierę trenerską. Z Realem Madryt trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów, a od dłuższego czasu mówi się o nim jako o przyszłym selekcjonerze reprezentacji Francji. Materazziemu z kolei wciąż towarzyszą kontrowersje.

Włoch karierę zakończył na początku 2016 roku, w ostatnich latach próbował swoich sił jako komentator, w 2023 roku można go było usłyszeć na antenie DAZN, na którą powrócił trzy lata później, w maju bieżącego roku. Ostatnio więcej niż o pracy Materazziego za mikrofonem mówiło się jednak o jego wizycie w Rosji. 24 maja włoski defensor u boku Andrei Pirolo, czyli byłego reprezentacyjnego kolegi, pojawił się w Moskwie przy okazji finału Pucharu Rosji.

Byłe gwiazdy futbolu wzięły udział w Football Day organizowanym przez rosyjską firmę bukmacherską Fonbet (z którą Pirlo w 2025 roku podpisał zresztą umowę i został jej ambasadorem), w ramach tego wydarzenia zorganizowano m.in. mecze dzieci.

Jak zauważył "The Guardian", Materazzi i Pirlo rozdawali autografy i pozowali do zdjęć z kibicami w Moskwie w dniu, w którym Rosja przeprowadziła jeden z najbrutalniejszych ataków rakietowych na Kijów. Oburzenia postawą swoich rodaków nie kryła z kolei wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Pina Picierno.

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Sam Materazzi próbował studzić nastroje, tłumaczył, że pojechał do Moskwy, by "świętować futbol" i pokazać, że "piłka przemawia uniwersalnym językiem". "Dziś liczy się dla nas tylko entuzjazm dzieci na boisku. Nie jesteśmy tu po to, by uprawiać politykę, ale by oddać hołd piłce nożnej i ludziom, którzy ją kochają" - przekonywał cytowany przez "The Guardian".

Sprawa zataczała coraz szersze kręgi, oburzenia postawą Włochów nie kryli nie tylko politycy, ale też kibice. Materazzi postanowił więc ponownie zabrać głos, tym razem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"W ostatnich godzinach dużo mówiło się o mojej podróży do Rosji. Spędziłem tam pół dnia, uczestnicząc wyłącznie w wydarzeniu dla dzieci; nie brałem udziału w żadnych innych aktywnościach na stadionie. Mimo to zdaję sobie sprawę, że moja obecność tam zaszkodziła wielu osobom. Rozumiem, że postąpiłem nierozważnie, bagatelizując skutki swoich działań i nie mam problemu z przyznaniem się do tego" - pisał na Instagramie.

Mistrz świata z 2006 roku przyznał, że zawiódł wielu ludzi, szczególnie Ukraińców, którzy każdego dnia ryzykują życiem. "Moim głównym celem zawsze było dawanie radości i zabawy dzieciom na całym świecie poprzez piłkę nożną. Chcę jasno powiedzieć z głębi serca, że jestem przeciwny wszelkim wojnom i propagandzie" - podsumował.

I chociaż Materazzi ostatecznie bił się w piersi, nie zmienia to faktu, że ostatnio ponownie stało się o nim głośno i to w negatywnym kontekście. Czas pokaże, czy Włoch wyciągnie wnioski i w przyszłości postara się unikać tego typu kontrowersji. Jego nazwisko wciąż budzi bowiem emocje i jest rozpoznawalne w świecie sportu, mimo zakończenia kariery Włoch pozostaje aktywny w środowisku, w grudniu 2025 roku wziął udział w ceremonii losowania grup piłkarskich mistrzostw świata. Kibicom śledzącym mundialowe spotkania w USA, Kanadzie i Meksyku pozostaje z kolei mieć nadzieję, że będą świadkami wyłącznie piłkarskich emocji, a sytuacja taka jak z pamiętnego finału w 2006 roku, już się nie powtórzy.





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