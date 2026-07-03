Spotkanie gigantów i koniec kariery Ronaldo. To działo się nocą na mundialu

Od bezproblemowej wygranej Hiszpanów 3:0 z Austrią rozpoczął się kolejny dzień piłkarskich mistrzostw świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Wieczorne starcie było jednak dopiero początkiem całych zmagań minionej nocy, a te były naprawdę bardzo interesujące.

Portugalia - Chorwacja 2:1

Punktualnie o 1:00 czasu polskiego rozpoczęło się jedno z najbardziej oczekiwanych spotkań 1/16 finału mundialu pomiędzy Portugalią a Chorwacją. Cała rywalizacja określana była jako starcie gigantów i prawdziwy hit. Ten nie zawiódł. Po regulaminowym czasie gry 2:1 lepsza okazała się kadra Roberto Martineza.

Nie brakowało jednak sędziowskich kontrowersji, bowiem w 13. minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy na remis trafił Josko Gvardiol. Sędzia odgwizdał jednak spalonego, co spotkało się ze sporym poruszeniem w chorwackich mediach. Te nie kryją smutku oraz swojego zawodu, że to już koniec mistrzostw...

- Gol i tak nie został uznany, a Chorwacja odpadła w niewyobrażalnym dramacie. Doliczony czas gry przez sędziego trwał aż 19 minut, ponieważ po decyzji VAR chorwaccy kibice obrzucili boisko szklankami i butelkami, ale ostatecznie mecz się skończył. Co za dramat... - pisał Telegram.

Co ważne, było to ostatnie spotkanie na mundialu Luki Modricia. A kto wie, być może ostatnie w całej karierze.

Szwajcaria - Algieria 2:0

W drugim spotkaniu minionej nocy doszło do rywalizacji delikatnie mówiąc... mniej interesującej. Do walki o TOP16 mundialu ruszyły reprezentacje Szwajcarii i Algierii. Do pierwszej połowy tablica wyników wskazywała 1:0 dla Helwetów, natomiast w dalszej fazie spotkania podwyższyła prowadzenie na 2:0. Zmianę losów zapowiadało niewiele...

Ekipa Murata Yakina podkreślała swoją przewagę i nie dała rywalom praktycznie żadnych szans do chociażby gola kontaktowego. Finalnie Szwajcaria wygrała z przedstawicielem Afryki 2:0 i zameldowała się w 1/8 finału MŚ.

Co jeszcze działo się nocą na mundialu?

Poza wydarzeniami stricte boiskowymi miniona noc była niezwykle ciekawa. Głównym tematem do rozmów było ogłoszenie siostry Cristiano Ronaldo, która na kilka chwil przed meczem Portugalii z Chorwacją przekazała, że ten po mundialu zdecyduje się na zakończenie kariery reprezentacyjnej.

Piłkarz jednak dość szybko skomentował całe zamieszanie i przekazał, że o wszystkim będzie myślał dopiero po turnieju. - Nie podejmuję pochopnych decyzji. Podejmę decyzję po turnieju, a nie teraz - przekonywał.

Legendarny napastnik przewijał się również w wypowiedziach Lamine'a Yamala, który po wspomnianej już wygranej z Austrią został zapytany o ewentualne starcie z nim i jego reprezentacją. Młodzian oddał starszemu graczowi szacunek i powiedział wprost, że byłby to dla niego zaszczyt...

Pojawiły się także stosunkowo niepokojące głosy ws. pogody. Otóż pierwsze mecze w ramach 1/8 finału (m.in. Francja - Paragwaj) mogą zostać storpedowane przez... falę upałów. "O Globo" informuje bowiem, że w najbliższym czasie temperatury w USA mają przekroczyć 40 stopni Celsjusza. "Amerykańska Krajowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami na najbliższe dni" - czytamy w informacjach przekazanych przez żurnalistów.

Cristiano Ronaldo COLE BURSTON AFP

Luka Modrić i Cristiano Ronaldo Frank Gunn East News

Hiszpania - Austria CHARLOTTE WILSON AFP





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