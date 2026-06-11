Spora zmiana na mundialu, zaskoczyli. Tak to będzie wyglądało do końca
W czwartkowy wieczór polskiego czasu zakończyło się czteroletnie oczekiwanie piłkarskich kibiców na kolejny mundial. Za nami ceremonia otwarcia, po której do akcji ruszyli reprezentanci Meksyku oraz Republiki Południowej Afryki. Kibice mogli być początkowo zdziwieni, ponieważ doszło do sporej zmiany tuż przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Już wcześniej rewolucję ogłaszał Gianni Infantino. Teraz efekt zobaczył cały świat.
Tegoroczny mundial rozgrywany za oceanem jest wyjątkowy nie tylko za sprawą rekordowej liczby drużyn. Międzynarodowa federacja postanowiła dodatkowo wprowadzić zmiany, które dotyczą wszystkich 104 potyczek o wielką stawkę. Pierwszą z nich zobaczyliśmy już podczas inauguracji imprezy. Mowa dokładnie o ceremonii przedmeczowej. To jeden z najważniejszych elementów konfrontacji międzypaństwowych. Choćby ze względu na hymny narodowe głównych bohaterów.
Gianni Infantino rewolucję zapowiedział w mediach społecznościowych. Na jego koncie pojawiła się efektowna wizualizacja. Dodatkowo szczegółowo rozpisane zostały kluczowe zmiany. "Hymnu z poziomu murawy wysłuchiwać będą już nie tylko gracze z wyjściowych jedenastek, ale także wszyscy rezerwowi", "Piłkarze obu drużyn oraz sędziowie będą podczas hymnów skupieni wokół koła środkowego", "Zawodnicy na płytę boiska wejdą przez specjalne przygotowane łuki oraz szpaler" - mogliśmy przeczytać.
Tak będą wyglądać ceremonie przedmeczowe na mundialu. Jest spektakularnie
Powyższe założenia 11 czerwca wreszcie stały się rzeczywistością. Końcowy efekt robił spore wrażenie. W oczy rzucały się choćby ogromne flagi narodowe drużyn grających w danym spotkaniu. Klimatu dodawał także utwór "Sirius" znany z domowych spotkań Chicago Bulls w NBA. "To moment jedności, dumy i emocji, który należy do wszystkich w stadionie" - zachwycał się już wcześniej Gianni Infantino. "To angażuje każdego fana na stadionie. Flagi i elementy na boisku mają na celu stworzenie unikalnego, wciągającego doświadczenia z każdego miejsca siedzącego" - dodawał.
I teraz wreszcie może odtrąbić sukces. Ceremonię w Meksyku dodatkowo urozmaiciły siły powietrzne tego kraju. Nad stadionem przeleciały między innymi helikoptery. Tekstowa relacja na żywo z meczu Meksyk - RPA w Interia Sport.