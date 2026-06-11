Spora zmiana na mundialu, zaskoczyli. Tak to będzie wyglądało do końca

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W czwartkowy wieczór polskiego czasu zakończyło się czteroletnie oczekiwanie piłkarskich kibiców na kolejny mundial. Za nami ceremonia otwarcia, po której do akcji ruszyli reprezentanci Meksyku oraz Republiki Południowej Afryki. Kibice mogli być początkowo zdziwieni, ponieważ doszło do sporej zmiany tuż przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Już wcześniej rewolucję ogłaszał Gianni Infantino. Teraz efekt zobaczył cały świat.

Ceremonia przed meczem Meksyk - RPA. Na murawie dwie duże flagi Meksyku i RPA, kibice i pirotechnika.
Ceremonia przed meczem Meksyk - RPATakuya Yoshino / Yomiuri AFP

Tegoroczny mundial rozgrywany za oceanem jest wyjątkowy nie tylko za sprawą rekordowej liczby drużyn. Międzynarodowa federacja postanowiła dodatkowo wprowadzić zmiany, które dotyczą wszystkich 104 potyczek o wielką stawkę. Pierwszą z nich zobaczyliśmy już podczas inauguracji imprezy. Mowa dokładnie o ceremonii przedmeczowej. To jeden z najważniejszych elementów konfrontacji międzypaństwowych. Choćby ze względu na hymny narodowe głównych bohaterów.

Gianni Infantino rewolucję zapowiedział w mediach społecznościowych. Na jego koncie pojawiła się efektowna wizualizacja. Dodatkowo szczegółowo rozpisane zostały kluczowe zmiany. "Hymnu z poziomu murawy wysłuchiwać będą już nie tylko gracze z wyjściowych jedenastek, ale także wszyscy rezerwowi", "Piłkarze obu drużyn oraz sędziowie będą podczas hymnów skupieni wokół koła środkowego", "Zawodnicy na płytę boiska wejdą przez specjalne przygotowane łuki oraz szpaler" - mogliśmy przeczytać.

Tak będą wyglądać ceremonie przedmeczowe na mundialu. Jest spektakularnie

Powyższe założenia 11 czerwca wreszcie stały się rzeczywistością. Końcowy efekt robił spore wrażenie. W oczy rzucały się choćby ogromne flagi narodowe drużyn grających w danym spotkaniu. Klimatu dodawał także utwór "Sirius" znany z domowych spotkań Chicago Bulls w NBA. "To moment jedności, dumy i emocji, który należy do wszystkich w stadionie" - zachwycał się już wcześniej Gianni Infantino. "To angażuje każdego fana na stadionie. Flagi i elementy na boisku mają na celu stworzenie unikalnego, wciągającego doświadczenia z każdego miejsca siedzącego" - dodawał.

I teraz wreszcie może odtrąbić sukces. Ceremonię w Meksyku dodatkowo urozmaiciły siły powietrzne tego kraju. Nad stadionem przeleciały między innymi helikoptery. Tekstowa relacja na żywo z meczu Meksyk - RPA w Interia Sport.

Zobacz również:

Julian Quinones pierwszym zdobywcą gola na tegorocznym mundialu
Mundial

Tak padł pierwszy gol na mundialu. Meksyk oszalał już w dziewiątej minucie

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Złota statuetka Pucharu Świata FIFA na białym podeście z napisem „FIFA World Cup Original Trophy” na tle fioletowej tablicy promującej Mistrzostwa Świata FIFA 2026.
Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026FABRICE COFFRINIAFP
Uśmiechnięty mężczyzna w zielonej marynarce i dużym, ozdobionym logotypami sombrero unosi w górę ręce i trzyma replikę Pucharu Świata FIFA, otoczony kibicami na stadionie.
Kibic reprezentacji Meksyku z symbolami mundialu 2026MARIO VAZQUEZAFP
Nowoczesny stadion piłkarski o owalnym kształcie, z zadaszeniem nad trybunami i zieloną murawą pośrodku, wypełniony kibicami na widowni.
Estadio Azteca - legendarny stadion, na którym zostanie rozegrany mecz otwarcia mundialu 2026EYEPIXAFP


Kansas City Stadium gotowy na mistrzostwa świata 2026. WIDEOELENA BOFFETTA / AFPTV / AFPAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja