Spektakularna egzekucja w Vancouver. 6 goli, dwie czerwone kartki. To był walec

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Kanada rozbiła 6:0 Katar w drugiej serii gier grupowych. Bohaterem spotkania okazał się Jonathan David, autor trzech goli i asysty. Ten dorobek oznacza, że w klasyfikacji turniejowych strzelców zrównał się z liderującym Lionelem Messim. Euforię gospodarzy zmąciła koszmarna kontuzja Ismaela Kone, który opuścił murawę ze złamaną nogą. Po dwóch czerwonych kartkach goście kończyli spotkanie w dziewiątkę.

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Kanada zdeklasowała Katar i już po drugim meczu grupowym może być pewna awansu do fazy pucharowej finałów MŚERCIN ERTURKAFP

Kanadyjczycy przystępowali do tego spotkania pod ogromną presją. Na inaugurację zgubili dwa punkty w starciu z Bośnią i Hercegowiną (1:1). W perspektywie - zamknięcie fazy grupowej potyczką z bardzo silną Szwajcarią. Mecz z Katarem trzeba było wygrać za wszelką cenę.

Ekipie spod znaku Klonowego Liścia nie przegrała pięciu poprzednich spotkań. Ale tylko jedno z nich zakończyła zwycięstwem. Utarło się, że to drużyna solidna w defensywie i jednocześnie pozbawiona siły ognia. Konfrontacja z gospodarzami poprzedniego mundialu miała temu zaprzeczyć.

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Demontaż już do przerwy. Trzy gole i czerwona kartka. Kanada nie zakończy mundialu na fazie grupowej

Gospodarze zdobywali bramki w obu połowach, ale losy spotkania rozstrzygnęły się już do przerwy. Pierwszoplanowa postacią tej części gry okazał się Jonathan David. Napastnik Juventusu Turyn zdobył dwie bramki i zaliczył asystę.

Kanonada rozpoczęła się w 16. minucie. Strzał Davida odbił przed siebie Mahmoud Abunada, ale wobec dobitki Cyle'a Larina był już bezradny. Jeszcze nie wiedział, że to dopiero początek jego koszmaru.

Dwa kolejne gole David zapisał już na swoje konto. Najpierw huknął nie do obrony z woleja, a krótko przed przerwą tym razem to on dobijał uderzenie Larina. To była deklasacja.

Kiedy Katarczycy tracili trzecią bramkę, grali już w osłabieniu. W 33. minucie czerwoną kartkę za faul na Tajonie Buchananie zobaczył Homam Al Amin. Pierwotnie arbiter podyktował "jedenastkę", ale analiza VAR wykazała, że do przewinienia doszło jednak poza obrębem pola karnego.

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Łukasz Żurek

Po zmianie stron nie minęło 10 minut, a ekipa z Półwyspu Arabskiego została na murawie w dziewiątkę. Z boiska po czerwonej kartce wyleciał Assim Madibo. Jego faul na Ismaelu Kone zakończył się dla reprezentanta Kanady złamaniem nogi. Szerzej na te temat piszemy TUTAJ.

W tym momencie zagadką pozostawały jedynie rozmiary pogromu. Skończyło się na trzech kolejnych bramkach. Strzałem z rzutu wolnego na 4:0 podwyższył Nathan Saliba, a wkrótce potem Mohammad Al Mannai skierował piłkę do własnej bramki. Dzieła zniszczenia już w doliczonym czasie gry dopełnił David.

Dla Kanadyjczyków to premierowe zwycięstwo w finałach MŚ. Cztery punkty na koncie oznaczają, że współgospodarze turnieju mogą być spokojni o awans do fazy pucharowej. Teoretycznie szanse na to wciąż zachowuje również Katar, ale po katastrofie w Vanvouver podobna prognoza wydaje się co najmniej niedorzeczna.

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Mistrzostwa Świata
2 kolejka
19.06.2026
00:00
Zakończony
Cyle Larin
16'
Jonathan David
29' , 45+-3' , 90+-2'
Nathan-Dylan Saliba
64'
Mohamed Al Mannai
75' (sam.)
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Kanada
Katar
Rezerwowi

Statystyki meczu

Kanada
6 - 0
Katar
Posiadanie piłki
76%
24%
Strzały
33
2
Strzały celne
10
0
Strzały niecelne
8
1
Strzały zablokowane
15
1
Ataki
104
42
Piłkarze w czarnych strojach z czerwonymi detalami świętują zdobycie bramki na murawie stadionu, otoczeni przez wiwatujący tłum kibiców na trybunach.
Radość kanadyjskich piłkarzy po objęciu prowadzenia w 16. minucieERCIN ERTURKAFP
Piłkarz w czarnym stroju z numerem 10 wykonuje skok na murawie stadionu pełnego kibiców ubranych na czerwono, za nim kilku innych zawodników biegnie w jego kierunku.
Jeszcze przed przerwa Jonathan David wpisał się na listę strzelców dwukrotnieERCIN ERTURKAFP
Grupa kibiców w tradycyjnych arabskich strojach ubrana w barwy narodowe Kataru, energicznie machających flagami i szalikiem z napisem „Qatar” na trybunach stadionu.
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