Sprawa może zdawać się dość prozaiczna. Chodzi bowiem o... stroje, w jakich reprezentacja Argentyny wystąpi w meczu z Anglią. "Albicelestes" zależało na tym, by były to nie tradycyjne biało-błękitne trykoty, a rezerwowy zestaw w kolorze czarno-granatowym. O to, by tak się stało, mistrzowie świata postanowili zadbać z wyprzedzeniem, zwracając się do FIFA, co opisuje redakcja "Le Parisien".

- Niecałe 48 godzin przed półfinałem mistrzostw świata z Anglią Argentyna zwróciła się do FIFA z prośbą o zezwolenie na noszenie granatowego stroju zamiast w biało-błękitne pasy. Prośba została rozpatrzona pozytywnie przez FIFA, co oznacza, że Argentyna zagra w granatowych koszulach, a Anglia w białych - czytamy.

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Francuscy dziennikarze podkreślają, że sprawa wydawała się z góry przesądzona, bo formalnym gospodarzem środowego meczu będzie Anglia, co jasno wskazywało, że to "Synowie Albionu" wystąpią w swoim podstawowym zestawie, podczas gdy Argentyńczycy zostaną tym samym zmuszeni do ubrania rezerwowych uniformów. Mistrzowie świata chcieli jednak, by wszystko zostało ustalone czarno na białym nieco wcześniej, unikając w ten sposób jakichkolwiek zmian.

A skąd taka decyzja? Według "Le Parisien" Argentyńczycy traktują granatowe trykoty jak talizman, który ma im pomóc pokonać Anglików. Nawiązują w ten sposób przede wszystkim do ćwierćfinału z 1986 roku, w którym "Albicelestes" odprawili Wyspiarzy do domu po zwycięstwie 2:1, sięgając potem po tytuł mistrzów świata. To w tamtym starciu światu objawiła się "Ręka Boga" Diego Armando Maradony.

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Drugi komplet strojów przyniósł Argentynie szczęście w meczu z Anglią także w 1/8 finału w 1998 roku, gdy gracze z Ameryki Południowej wywalczyli awans po serii rzutów karnych. Z kolei występy w domowych strojach w 1966 i 2002 roku zakończyły się dla Argentyńczyków porażkami. Dlatego też pozwolenie FIFA ma przynieść szczęście podopiecznym trenera Lionela Scaloniego, którym dowodzi na boisku jego imiennik - Lionel Messi.

Leo Messi PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Leo Messi WALEED IBRAHIM AFP





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