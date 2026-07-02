Smutny koniec konferencji. Ogłosił śmierć ojca trenera. Kibice poruszeni

"Macie jeszcze jakieś pytania? (cisza na sali - red.) Dziękuję. Informujemy, że trener stracił ojca. Składamy najszczersze kondolencje" - takimi słowami konferencję prasową po meczu z Anglią zakończył rzecznik prasowy Demokratycznej Republiki Konga. Selekcjoner popatrzył na niego w sposób, jaki widać w kółku na głównym zdjęciu tego artykułu. Nagranie można zobaczyć poniżej.

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W sieci rozgorzała debata, w której nie brakuje gorzkich słów pod adresem oficera prasowego.

Straszne i dziwaczne oświadczenie

Głośno po zachowaniu rzecznika kadry DR Konga. Czy zabrakło taktu?

We wpisach użytkowników platformy X padały dużo mocniejsze słowa.

Interpretacja większości jest taka, że szkoleniowiec dowiedział się o utracie rodzica właśnie w tym momencie. Użytkownicy zarzucają rzecznikowi brak poszanowania prywatności. Ta wersja nie jest jednak na razie potwierdzona.

Inni internauci zostawiają furtkę na istnienie scenariusza, w którym wyraz twarzy trenera po prostu oznaczał gniew na rzecznika, że powiedział o tym publicznie. Francuz jeszcze raz popatrzył na oficera, podziękował za kondolencje, wstał, rozpiął marynarkę i wyszedł, a w tle pracownica FIFA powiedziała do dziennikarzy: "dziękujemy za dzisiejszą obecność".

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DR Konga sensacyjnie wyszła z grupy z Portugalią, Kolumbią i Uzbekistanem, ale nie dała rady Anglii, choć dzielnie walczyła. Jeszcze kwadrans przed końcem podstawowego czasu gry prowadziła 1:0, ale w końcówce oglądaliśmy już geniusz Harry'ego Kane'a, który dubletem wprowadził drużynę Thomasa Tuchela do starcia 1/8 finału z Meksykiem.

Sebastien Desabre ERIK S. LESSER East News

Sebastien Desabre Steph Chambers - FIFA Getty Images





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