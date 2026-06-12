Smutne obrazki na mundialu. Nie dało się tego ukryć przed światem

Po wielu miesiącach oczekiwania wreszcie rozpoczął się mundial, który w tym roku po raz pierwszy w historii organizują aż trzy państwa - Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Kanada. Nie jest to rzecz jasna jedyny precedens. Od tej imprezy w mistrzostwach świata udział będzie brało aż 48 drużyn. To powoduje, że w trakcie całego turnieju rozegrane zostaną aż 104 spotkania.

Na inaugurację turnieju powody do świętowania mieli jedni z gospodarzy turnieju. Meksykanie przed szczelnie wypełnionym Estadio Azteca dali swoim kibicom prawdziwe show, pewnie pokonując 2:0 reprezentację Republiki Południowej Afryki.

FIFA tuż po meczu oficjalnie poinformowała, że mecz otwarcia z perspektywy trybun obserwowało dokładnie 80 824 kibiców. Zgoła odmienne obrazki obserwowaliśmy w drugim spotkaniu grupy A pomiędzy Koreą Południową i Czechami. Wpływ na taki stan rzeczy miało kilka czynników.

Wymowny obrazek podczas meczu Korea Południowa - Czechy. Czy to stanie się standardem?

Gospodarzem drugiego spotkania tegorocznych mistrzostw świata była meksykańska Guadalajara. Okazały obiekt w tym mieście może pomieścić maksymalnie 49 tysięcy kibiców. Gołym okiem widać było jednak, że ten cel na pewno nie zostanie spełniony.

W przekazie telewizyjnym w oczy biły całe połacie wolnych miejsc na trybunach. Jasno pokazuje to, że w Meksyku mecze innych drużyn niż gospodarzy będą cieszyć się zdecydowanie mniejszą popularnością. Nie oznacza to rzecz jasna, że cały obiekt świecił pustkami, lecz niezajęte miejsca biły po oczach telewidzów. Według oficjalnego raportu FIFA spotkanie to z trybun obserwowało 44 985 widzów.

- Wygląda na to, że w Guadalajarze jest sporo pustych miejsc, mimo że popyt na bilety jest większy niż kiedykolwiek wcześniej - według wczorajszej wypowiedzi Gianniego Infantino "co najmniej dziesięciokrotnie większy" - zauważył na portalu "X" dziennikarz Daniel Storey.

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Z pewnością wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy jest fakt bardzo wysokich cen za bilety na ten mundial. To powoduje, że sporo postronnych kibiców nie chce wydawać pieniędzy na spotkanie mniej renomowanych drużyn. Ceny wejściówek i tak miały ulec znacznemu obniżeniu, lecz jak widać nie przyniosło to do końca pożądanych efektów.

Dla przykładu. Portal "goal.com" jeszcze przed meczem informował o widełkach cenowych za bilety na potyczkę pomiędzy Koreą Południową i Czechami. Kwoty należne za najtańsze wejściówki zaczynały się od blisko 300 dolarów. Wraz z lepszą lokalizacją miejsca ta cena oczywiście szła w górę. Kibice marzący o obejrzeniu ze stadionu meczu Koreańczyków z Meksykanami będą musieli za taką przyjemność zapłacić ponad 2000 dolarów.

Póki co za nami dopiero pierwszy dzień mundialu. Najbliższe spotkania pokażą nam, jak sytuacja z frekwencją będzie się prezentować w pozostałych krajach-gospodarzach mistrzostw świata. Można być pewnym tego, że potyczki USA, Meksyku i Kanady będą ściągały na obiekt prawdziwe tłumy. I to bez względu na osiągnięty rezultat.

Korea Południowa - Czechy Ulises Ruiz AFP

Mistrzostwa świata 2026. Kadr z meczu Korea Południowa - Czechy Ulises RUIZ / AFP AFP





Los Angeles Stadium gotowe na początek mistrzostw świata 2026. WIDEO SARAH LAI / AFPTV / AFP AFP