Służby w gotowości, starcie zwaśnionych narodów. Już wzmocnili ochronę

"Kto nie skacze, jest Anglikiem" - takiej przyśpiewki możemy spodziewać się w wykonaniu kibiców reprezentacji Argentyny podczas środowego półfinału mistrzostw świata. Organizatorzy wzmocnili środki bezpieczeństwa na Atlanta Stadium. To nie przypadek - oba narody specjalnie nie przepadają za sobą. To wpływa na piłkę nożną. - To część argentyńskiej kultury. Nie jesteśmy nimi, jesteśmy sobą. Musimy skakać, by udowodnić, że nie jesteśmy jednymi z nich - powiedział BBC Sport dziennikarz Nicolas Rotnitzsky. Jest zdania, że "Synowie Albionu" są obok Brazylii największymi futbolowymi rywalami "Albicelestes".

Skąd wzięły się wszystkie te napięcia? Z trwającej ponad dwa miesiące w 1982 roku wojny o Falklandy, czyli wyspy na południowym Atlantyku. Od 1833 r. są one brytyjskim terytorium zamorskim. 44 lata temu wojskowa junta rządząca Argentyną próbowała podnieść swoje spadające notowania zajęciem archipelagu. Odpowiedź Wielkiej Brytanii była szybka i ostra. Premier Margaret Thatcher wysłała tam dużą flotę, która po kilku tygodniach walk odbiła wyspy. Długofalowe skutki polityczne okazały się ważne - Thatcher umocniła swoją władzę, a junta upadła, co doprowadziło do powrotu Argentyny na ścieżkę demokratyczną.

Spór o wyspy trwa przez kolejne dekady, ale już wyłącznie w sposób pokojowy. Każdy kolejny argentyński rząd uznaje je za terytorium należące do ich państwa i próbuje przekonywać Brytyjczyków do negocjacji. Prezydent Javier Milei przyznaje, że droga do sukcesu jest daleka. Dodajmy, że obie strony nie są "śmiertelnymi" wrogami - oprócz stosunków dyplomatycznych zachowują też te handlowe.

Spór o Falklandy w tle półfinału Anglia - Argentyna. De Paul i Pickford się dystansują

W ostatnich dniach atmosferę podgrzał jednak minister spraw zagranicznych Argentyny Pablo Quirno. - Ze względu na historię, prawo i przekonania Falklandy należą do nas. Nasze roszczenia nie wygasają - powiedział, podważając też moc referendum z 2013 r., w którym 99,8 proc. głosujących opowiedziało się za pozostaniem terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii. W jego opinii głosowanie "organizowane jednostronnie przez Zjednoczone Królestwo" jest nielegalne i nie może rozstrzygnąć sporu.

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Populację Falklandów nazwał "sztucznie wszczepioną". Rzecznik premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera zareagował tak, jak można było się spodziewać - odwołał się do rezultatów referendum, które uznaje za wiążące.

Pablo Quirno Anadolu Getty Images

Kością niezgody staje się też powoli kwestia wydobycia ropy naftowej, które ma się zacząć w marcu 2028 roku. Trwa już budowa infrastruktury. Wspomniany prezydent Milei w kwietniu nazwał te plany "próbą naruszenia zasobów należących do Argentyny" i zapowiedział podjęcie kroków dyplomatycznych w celu jej zatrzymania.

W takich okolicznościach obie reprezentacje piłkarskie zmierzą się na największej scenie - tej czempionatu globu z wejściem do finału jako stawką. Choć premier Starmer podkreśla skupienie na "czystym" futbolu, to na trybunach można spodziewać się różnych scen. Niemal pewne jest wykorzystanie przez fanów "Albicelestes" przyśpiewki "dla Malwin (tak w Argentynie mówi się na Falklandy), dla Diego (Maradony), dla ostatniego turnieju Leo (Messiego)". Słyszeliśmy ją po triumfie nad Egiptem w 1/8 finału.

- Okrzyki w dużej mierze opowiadają o naszych bohaterach, a nie o polityce. Musimy zrozumieć, że to mecz piłkarski i kwestia Falklandów powinna być omawiana gdzie indziej - powiedział Rodrigo de Paul. - To tylko gra w piłkę nożną. Ona przemówi sama za siebie - zaznaczył Jordan Pickford. W dodatku Argentyńska Federacja Weteranów Wojny 2 kwietnia ocenia, że spotkanie nie będzie żadnym rewanżem. Kibice pewnie jednak podejdą do tego inaczej, tym bardziej jeśli czekali na takie starcie aż ponad dwie dekady.

W tym wieku miały miejsce tylko dwa starcia między dzisiejszymi rywalami. W fazie grupowej MŚ 2002 oraz sparingu w 2005 roku. Nic dziwnego, że w ostatnich 21 latach Anglicy nie zagrali już żadnego meczu towarzyskiego z Argentyną, a z Brazylią zmierzyli się o "pietruszkę" aż sześciokrotnie. W drabince turniejowej nie można sobie wybierać oponentów, co w tym przypadku przynosi bardzo ciekawy mecz.

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