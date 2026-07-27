- Slavko Vinčić oficjalnie zakończył swoją historyczną karierę po finale mistrzostw świata - czytamy w komunikacie, który opublikowany został przez Słoweński Związek Piłki Nożnej.

Już przed finałowym meczem zakończonego niedawno mundialu dużo mówiło się o tym, że to wlaśnie Słoweniec został wybrany rozjemncą ostatniego spotkania, ze względu na nadchodzące zakończenie kariery arbitra.

O ile kibice na całym świecie zgodnie uznali, że Vincić nie popisał się w finale mistrzostw świata i bezapelacyjnie faworyzował Argentynę swoimi dezycjami, to jednak rodacy arbitra widzieli to nieco inaczej, wystawiając mu w pożegnalnym komunikacie laurkę na podsumowanie jego kariery.

Tomasz Hajto: Ten sędzia powinien być "odstawiony" od zawodu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- Tydzień po finale Mistrzostw Świata w USA Slavko Vinčić oficjalnie zakończył swoją historyczną karierę sędziowską, będąc na samym szczycie dyscypliny. Pochodzący z Mariboru arbiter został pierwszym Słoweńcem, który poprowadził finał mundialu 2026 pomiędzy Hiszpanią a Argentyną w East Rutherford, ugruntowując tym samym swoją pozycję jednego z najwybitniejszych sędziów w historii. Na zwieńczenie swojego pożegnalnego sezonu otrzymał tytuł najlepszego arbitra turnieju od Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS), a także prestiżową włoską nagrodę im. Giulio Campanatiego - cytamy w dalszej części komunikatu.

Już sama dezycja Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) o tym, aby wybrać Słoweńca najlepszym arbitrem ostatniego mundialu odbiła się w naszym kraju szerokim echem, tym bardziej że, Polacy do samego końca wierzyli w możliwość prowadzenia kolejnego finału mistrzostw świata przez Szymona Marciniaka.

W listopadzie Slavko Vincić skończy 47 lat. Swoją karierę arbitra rozpoczął w 2000 roku. Na mistrzostwach świata zadebiutował jednak dopiero w 2022 roku w Katarze. Tam miał okazję prowadzić dwa spotkania. W Ameryce był rozjemcą czterech pojedynków.

Słoweniec miał okazję prowadzić także aż 50 spotkań Ligi Mistrzów. Jego największym osiągnięciem w tych rozgrywkach jest prowadzenie finału w sezonie 2023/2024, kiedy to Borussia Dortmund zmierzyła się z Realem Madryt. "Królewscy" wygrali wtedy 2:0.

Slavko Vincić Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Slavko Vincić ze Słowenii MATTHIEU MIRVILLE AFP

Slavko Vincić Grzegorz Wajda East News





Ceremonia medalowa po finale Ligi Narodów kobiet 2026 Polsat Sport