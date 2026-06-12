Skuteczna zagrywka Putina. Świętowanie w Rosji, tak dobrze nie było od dawna

Przy okazji mistrzostw świata, które tym razem goszczą USA, Meksyk i Kanada, najwięcej mówi się przede wszystkim o różnych strefach czasowych, w których rozgrywane będą poszczególne mecze (aż 4) oraz o odległościach, jakie dzielą poszczególne stadiony.

Rekordzistami pod tym względem są Vancouver (Kanada), Zapopan (Meksyk) oraz East Rutherford (USA). Jeśli kibice chcieliby przemieścić się z BC Place w Vancouver do Estadio Guadalajara w Zapopan, czeka ich aż 4400 km w podróży. Z kolei z kanadyjskiego miasta na finałowe spotkanie na MetLife Stadium aż 4799 km. I o ile są to odległości wręcz astronomiczne, to zaledwie 8 lat temu kibice odwiedzający Rosję podczas mundialu również nie mieli łatwo pod tym względem.

Mistrzostwa świata 2018 rozgrywane były na 12 stadionach, a jak doskonale wiemy, Rosja jest największym państwem świata pod względem powierzchni. O ile większość aren położona była względnie blisko siebie, to rekordowa odległość wynosiła prawie 3000 km. Tyle musieli pokonać kibice, którzy chcieli obejrzeć spotkania na Ekaterinburg Arena w Jekaterynburgu oraz Kaliningrad Stadium w Królewcu.

Sama impreza odegrała przede wszystkim kluczową rolę w rozpędzeniu rosyjskiej gospodarki, o czym aż tak dużo się nie mówi, a jest o czym. Już w 2018 roku szacunki przedstawiane przez media wskazywały, że kraj Putina wyda na organizację imprezy od 11 do 19 mld dolarów. To spory koszt, jednak zyski - niekoniecznie tylko te finansowe, bez dwóch zdań były tego warte.

Bo nie można zapominać, że chociaż kraje, w których zorgrywany jest mundial doskonale wiedzą o gigantycznych kosztach przeprowadzenia imprezy, to nadal wartość propogandowa jest nieoceniona. I tak było również w Rosji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju Putina poinformowało niedługo po imprezie, że Rosję odwiedziło ok. 650 tysięcy turystów z całego świata i jak nietrudno sobie wyobrazić, zostawili w kraju ogrom pieniędzy. Jak wiele? Szacuje się, że aż 600 mln dolarów. To olrzymi zastrzyk dla rosyjskiej gospodarki biorąc pod uwagę fakt, że mecze rozgrywane były przede wszystkim w największych i najważniejszych ośrodkach - w Moskwie, Petersburgu, Soczi, czy Kazaniu.

Samo przygotowanie do mundialu sprawiło, że w Rosji rozpoczął się prawdziwy bum gospodarczy, a czas trwania finałów mistrzostw świata był kulminacją tego zjawiska - chociażby ze względu na zakupy elektroniczne lub popularne w czasie dużych imprez obstawianie wyników meczów.

- Wpływ Mistrzostw Świata w Rosji na gospodarkę nie ograniczał się do jej granic. W krajach, gdzie obecność telewizji w domach jest rzadsza, sprzedaż telewizorów wzrosła o ponad 5% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Obrót branży hazardu online wyniósł blisko 50 miliardów dolarów - wyliczał "The Economy Journal" podsumowując imprezę w kraju Putina.

A to wciąż nie koniec, bo organizacja mundialu wymuszała zatrudnienie kolejnych rąk do pracy. I to sprawiło, że bezrobocie w tym okresie było najniższe od czasu przełomu wieków.

- Mistrzostwa Świata w Rosji przyczyniły się do utworzenia 100 000 miejsc pracy w różnych sektorach; tylko w budownictwie zatrudniono 13 000 osób. W 2018 roku Rosja odnotowała najniższy poziom bezrobocia w ciągu ostatnich 20 lat: w ciągu 3 lat poprzedzających Mistrzostwa Świata spadł on z 5,8% do 4,8% - dodaje "The Economy Journal".

Przy okazji Rosja mogła pokazać się jako kraj wysoko rozwinięty, mogący rywalizować na tej płaszczyźnie z USA, Chinami lub Koreą Południową. To, jaki obraz z Rosji popłynął w świat mógł zadowolić Kreml, z Władimirem Putinem na czele. Czy podoby plan na pokazanie światu ma obecnie USA i Donald Trump? Z całą stanowczością można przyjąć taką tezę.

Mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Kanadzie rozpoczęły się w czwartkowy wieczór. Meksyk zmierzył się z RPA na Estadio Banorte. Relacje tekstowe na żywo z meczów mundialu prowadzone będa na portalu sport.interia.pl.

Władimir Putin HECTOR RETAMAL / AFP AFP

Władimir Putin ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL / AFP AFP

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP





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