W 1974 r. Polacy wygrali starcie o brązowy medal. W RFN pokonali Brazylię (1:0) i w kraju zostali powitani z najwyższymi honorami. - Piłkarze jechali warszawskimi ulicami odkrytym autokarem w tłumie wiwatujących kibiców. [...] Byli w szoku. Równie entuzjastycznie i spontanicznie witano w stolicy pięć lat później papieża Jana Pawła II w czasie jego pierwszej pielgrzymki do Polski - czytamy relację w portalu "Łączy nas piłka".

- Doskonale pamiętam, jak w 1974 r. nas skreślano. Wówczas trafiliśmy do grupy z Argentyną, Włochami oraz Haiti i podkreślano, że "Polaczki" nie mają szans. A potem nagle wszyscy stali się fachowcami i mówili, że byliśmy czarnym koniem - wspominał w rozmowie Interią Grzegorz Lato, który ma dwa medale mistrzostw świata.

Równie entuzjastycznie przyjęto medal zdobyty w Hiszpanii w 1982 r. Choć w kraju wciąż rozpamiętywano przegrane bój o finał (0:2 z Włochami), to zawodnicy trenera Antoniego Piechniczka na ostatnie spotkanie wyszli w pełni zmobilizowani.

- Pamiętajmy, że wtedy w Polsce trwał stan wojenny. Mieliśmy bardzo utrudnione przygotowania do mistrzostw, w kraju brakowało żywności, a sparingów z nami nie chciało grać wiele reprezentacji. W tej trudnej sytuacji zdołaliśmy się jednak w pełni zmobilizować. Graliśmy jak o życie! Co prawda musieliśmy się pogodzić z porażką w półfinale z Włochami, ale wiedzieliśmy, że dalej mamy coś do wygrania - podkreśla w rozmowie z Interią Stefan Majewski.

Przed meczem o trzecie miejsce w 1982 r. także trwała dyskusja, czy tzw. małe finały w ogóle powinno się rozgrywać. Polacy i Francuzi przekonali jednak wszystkich, że takie spotkanie może być bardziej emocjonujące od finału. Podopieczni Piechniczka po świetnym i ofensywnym meczu wygrali 3:2.

"Wspaniali Francuzi! Powtarzam: uratowali finały! Zachowali się tak, jak przystało na prawdziwych sportowców. Stworzyli wraz z Polakami przepiękne, niezapomniane widowisko. Walczyli z ogniem, z pasją, chwilami miałeś wrażenie, że ciągle jeszcze grają o złoto" - pisał Andrzej Makowiecki w książce "Espana '82 - nerwy, radość, zwątpienie, zwycięstwo".

Nie wiem, czy zaraz po ostatnim gwizdku do wszystkich dotarło, że mamy medale mistrzostw świata. Od początku wiedzieliśmy jednak, że w obecnej sytuacji politycznej gramy o coś więcej niż sukces sportowy

Mundial 2026. Francuzi i Anglicy niechętnie grają o brązowe medale

Pół wieku później wiele się jednak zmieniło i dziś trudno spodziewać się, by Francuzi równie mocno zaangażowali się w dzisiejsze spotkanie. Podobnie jest zresztą z Anglikami.

- Żaden z naszych zawodników, ani żaden z Francuzów, nie chce grać o trzecie miejsce. Chcieliśmy finału i daliśmy z siebie wszystko, by tam awansować. Mamy o jeden dzień odpoczynku mniej niż Francja, ale podejdziemy do meczu profesjonalnie - powiedział Thomas Tuchel, selekcjoner Anglików w wywiadzie dla "Le Parisien".

Niewiele więcej optymizmu wykazuje Dider Deschamps, trener Francuzów. - Nie można powiedzieć, że jesteśmy bardziej zmotywowani od Anglików, ale jako reprezentanci mamy określone obowiązki. Zrobimy wszystko, żeby wszystko poszło jak najlepiej - podkreśla.

Majewski: - Po 5 czy 10 latach historia oceni oba zespoły i wtedy zobaczą, czy warto było grać o medal. Tę niechęć do walki o trzecie miejsce odczytuję jak obronę na wypadek, jeśli tego medalu Anglikom czy Francuzom nie uda się zdobyć. W naszych czasach takie podejście było nie do pomyślenia. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli odpuścić taki mecz.

Piotr Jawor

Stefan Majewski AFP

Kylian Mbappe i Didier Deschamps FRANCK FIFE / AFP / JOSE HERNANDEZ / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP AFP

Thomas Tuchel Richard Pelham AFP





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