Skandaliczne zachowanie Bellinghama. Po meczu stracił nerwy, ręce poszły w ruch

Szalony półfinał już za nami. Anglia prowadziła z Argentyną 1:0 do 85. minuty, ale dwa gole Albicelestes w końcówce spotkania odwróciły losy meczu.

Z perspektywy Anglików okoliczości odpadnięcia są fatalne. Podopieczni Thomasa Tuchela, który w tym spotkaniu popełnił fatalne błędy w zarządzaniu, już witali się z gąską. Udział w finale był na wyciągnięcie ręki. Bramki Fernandeza i Martineza odebrały im te marzenia.

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Bellinghama poniosło. Po ostatnim gwizdku uderzył rywala. Kamery wszystko nagrały

Po ostatnim gwizku Anglicy zalali się łzami lub dali się ponieść swojej wściekłości. Jude Bellingham znalazł się w tej drugiej grupie.

Pomocnik Anglii stał obok cieszących się Argentyńczyków. W tej grupie znalazł się Valentin Barco - rezerwowy Albicelestes.

Możliwe, że nowy piłkarz Chelsea FC powiedział coś, co zdenerwowało Bellinghama. Anglik podszedł bowiem do niego od tyłu i uderzył go w głowę. Jego zachowanie wychwyciły kamery.

Chwilę później rozpoczęła się szarpanina. Argentyńczyk poczuł cios i odepchnął swojego rywala. W końcu Jude Bellingham został odciągnięty przez jednego ze swoich kolegów z reprezentacji.

Tym zachowaniem Jude Bellingham pozostawił rysę na swojej znakomitej postawię na tym mundialu. Pomocnik Realu Madryt był niekwestionowanym lierem drużyny i zapewnił jej niejedno zwycięstwo.

Kiedy jednak Anglii przytrafiła się bolesna porażka, Jude Bellingham nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy. Cały ten półfinał obfitował z brzydkie faule i brudną grę. Można było więc spodziewać się tego, że po ostatnim gwizdku będziemy mieli "dogrywkę". Zanosiło się na to, że dojdzie do jakiejś szarpaniny.

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Anglia przegrała walkę o finał w szalonych okolicznościach, ale to nie koniec jej udziału w mundialu. W sobotę 18 lipca Synowie Albionu zagrają z Francją o 3. miejsce.

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