Skandaliczna decyzja FIFA, a teraz to. Uczestnicy mundialu chcą pójść śladem Trumpa

Igor Szarek

Oprac.: Igor Szarek

W ostatnim czasie FIFA stała się twarzą kilku poważnych skandali. Wiele z nich ma miejsce przy okazji toczących się piłkarskich mistrzostw świata. Do absolutnie bezprecedensowej sytuacji doszło po meczu Amerykanów z Bośniakami. Światowa federacja piłkarska postanowiła zmienić decyzję, dotyczącą ukarania czerwoną kartką jednego z amerykańskich piłkarzy. Ponoć za takim rozwiązaniem miał lobbować sam Donald Trump. Okazuje się, że w ślady prezydenta USA może pójść kolejny uczestnik mundialu.

Gianni Infantino oraz Donald Trump
Donald Trump i Gianni InfantinoCARL DE SOUZA / WILL OLIVER / POOLAFP

Przez lata środowisko piłki nożnej widziało setki większych i mniejszych skandali. Przy okazji toczących się obecnie piłkarskich mistrzostw świata doszło jednak do sytuacji, którą spokojnie można określić mianem bezprecedensowej.

W 1/16 finału mogliśmy podziwiać starcie Amerykanów z Bośniakami. Reprezentant gospodarzy mundialu - Folarin Balogun - otrzymał w tym meczu bezpośredni czerwony kartonik. To naturalnie wykluczało go z udziału w kolejnym spotkaniu.

Okazuje się jednak, że Balogun... będzie mógł wystąpić w nadchodzącym starciu z Belgami. FIFA miała bowiem rozpatrzyć słuszność wydalenia zawodnika, decydując ostatecznie o zawieszeniu jego kary. W mediach momentalnie pojawiły się doniesienia, jakoby za tak bulwersującą decyzją stał nie kto inny jak prezydent USA Donald Trump. Nie od dziś wiadomo, iż głowa Stanów Zjednoczonych posiada bardzo dobre kontakty z włodarzem wspomnianej federacji piłkarskiej - Giannim Infantino.

Efekt domina po apelu Trumpa. FIFA postawiona pod ścianą

Decyzja o zawieszeniu kary Baloguna spotkała się z niewyobrażalnym sprzeciwem niemal całego środowiska piłkarskiego. Poza Belgami takie rozwiązanie skrytykowali między innymi włodarze UEFA.

Okazuje się, że w niedalekiej przyszłości możemy być świadkami jeszcze jednego skutku ubocznego poczynań Donalda Trumpa. Bardzo możliwe, że działania prezydenta USA mogą bowiem zapoczątkować coś w rodzaju efektu kuli śnieżnej.

Korespondent szanowanego dziennika "The Times" Matt Lawton przekazał niespodziewane informacje z obozu angielskiej federacji piłkarskiej. Jej działacze mają bowiem analizować swoje opcje w sprawie czerwonej kartki, którą w meczu z reprezentantami Meksyku obejrzał Jarell Quansah. Takie rozważania wydają się bezpośrednim następstwem bulwersującej decyzji FIFA ws. Baloguna.

Dla światowej federacji piłkarskiej to bardzo poważny problem. Ciężko wyobrazić sobie bowiem scenariusz, w którym czołowe drużyny mundialu nie będą próbowały za wszelką cenę cofnąć niekorzystnych dla siebie decyzji. Bezprecedensowe wydarzenia po meczu Amerykanów stanowią natomiast idealny punkt odniesienia dla tego typu incydentów.

Zobacz również:

Księżna Mette-Marit
Sportowe życie

Czekał na to cały naród. Księżna pokazała się publicznie pierwszy raz od przeszczepu

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Mężczyzna w garniturze trzyma kolorową piłkę do piłki nożnej, mówi do mikrofonu przy uchu, w tle niebieska ścianka z logo Milken Institute.
Gianni InfantinoPatrick T. Fallon / AFPEast News
Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie stoi na pierwszym planie, wskazując palcem do przodu. W tle widoczni żołnierze w mundurach stojący przed wojskowym pojazdem.
Donald TrumpMANDEL NGAN AFP
Mężczyzna w kurtce sportowej z herbem drużyny trzyma w rękach dwie butelki wody podczas wydarzenia sportowego.
Thomas Tuchel, selekcjoner reprezentacji AngliiRodrigo OROPEZAAFP


Trzy czerwone kartki w jednym meczu mistrzostw świata. Czy tak będzie wyglądał cały turniej?Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja