Andreas Schjelderup uszczęśliwił całą Norwegię, strzelając w 36. minucie ćwierćfinału MŚ 2026 gola na 1:0. Tuż przed przerwą do wyrównania doprowadził jednak Jude Bellingham, popisując się swoim kunsztem. Pytanie jednak, czy jego trafienie powinno zostać uznane?

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MŚ 2026: Norwegia - Anglia. Wielka afera o kabel. Grzmią o skandalu

Na decyzję sędziego Clementa Turpina wściekał się selekcjoner Norwegów Stale Solbakkena. Wszystko przez to, że dopatrzył się kontaktu piłki z kablem rozciągniętej nad murawą kamery telewizyjnej, wokół którego natychmiast zrobiło się głośno.

Norwescy eksperci już w przerwie zaczęli grzmieć o skandalu, a i angielskie media wprost przyznały, że bramka nie została zdobyta w zgodzie z przepisami, bo gra powinna zostać wówczas wznowiona z rzutu wolnego pośredniego.

Kulisy wielkiej burzy ujawnia "The Times". - Nie ufajcie swoim oczom. Piłka mówi: "Nie". FIFA twierdzi, że sprawdziła dane i nie zobaczyła wzrostu na grafice przedstawiającej zapis z sensora - pisze w meczowej relacji tamtejsza redakcja.

Głos zabrał w mediach społecznościowych także szef reporterów "The Times" Martyn Ziegler, cytując właśnie powyższe stanowisko ze strony FIFA.

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Swoje stanowisko potwierdziła potem oficjalnie także sama FIFA.

Przed golem Anglii w 45+2. minucie meczu przeciwko Norwegii czujnik w piłce nie wykazał szczytu w „pulsie piłki”, gdy była w powietrzu, a zatem nie ma dowodów na to, że piłka dotknęła linki i zmieniła kierunek ruchu

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Sensory wbudowane w piłkę odegrały już główną rolę w meczu Portugalii z Chorwacją. Przyczyniły się bowiem do anulowania gola dla ekipy trenera Zlatko Dalicia z powodu spalonego po tym, jak Igor Matanović trącił futbolówkę swoimi włosami.

Tym razem - jak się zdaje - burza związana z całym zajściem będzie jednak jeszcze głośniejsza. Zwłaszcza, że Norwegia ostatecznie przegrała po dogrywce 1:2, odpadając z dalszej rywalizacji.





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