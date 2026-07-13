Skandal w USA, sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Nie Infantino, oto winny

Niestety poza pięknymi bramkami, zwrotami akcji i sensacyjnymi rozstrzygnięciami, tegoroczne mistrzostwa świata obfitują w liczne skandale. Prawdopodobnie największy wybuchł przed rywalizacją USA z Belgią w 1/8 finału.

Wielki skandal przed meczem USA - Belgia. W centrum gwiazda Amerykanów

Przypomnijmy - FIFA postanowiła zawiesić karę zawieszenia dla Folarina Baloguna, który w rywalizcji w 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę za brutalny faul. Donald Trump postanowił jednak zainterweniować i podjęto skandaliczną z perspektywy kibiców, a także innych reprezentacji decyzję - Balogun został dopuszczony do gry.

Chociaż FIFA starała się tłumaczyć decyzję i zasłaniać przepisami, opinia publiczna odebrała to jednoznacznie - jako próbę faworyzowania gospodarzy turnieju. W mediach nie zostawiono suchej nitki zarówno na Trumpie, jak i Infantino. Ostatecznie Amerykanie zostali rozbici przez Belgów 1:4 i odpadli z mundialu. A na dni po porażce pojawiły się nowe ustalenia ws. skandalu.

Zwrot akcji ws. skandalu z Balogunem. Poznaliśmy winnego

Dziennikarze "The Times" dotarli do informacji, według których to nie Gianni Infantino odpowiadał bezpośrednio za zawieszenie kary Baloguna. Miał to być Mohammad Al Kamali - przewodniczący Komitetu Dyscyplinarnego FIFA pochodzący ze jednoczonych Emiratów Arabskich.

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Co szokuje jeszcze bardziej, to miał on nie konsultowac swojej decyzji z żadnym z pozostałych 17 członków Komitetu Dyscyplinarnego. A w mediach fala krytyki wylała się przede wszystkim na Infantino.

Z perspektywy czasu wydaje się, że zmiana decyzji ws. Baloguna bardziej Amerykanom zaszkodziła, aniżeli pomogła. Po fazie grupowej wielu postronnych kibiców sympatyzowało z kadrą USA z uwagi na ich atrakcyjny styl gry i przebojowość. Skandal z Balogunem w centrum sprawił, że poza Stanami Zjednoczonymi prawdopodobnie wszyscy życzyli gospodarzom turnieju odpadnięcia.

Belgowie, apatyczni w poprzednich spotkaniach także wyglądali na wyjątkowo zmotywowanych już od pierwszego gwizdka rywalizacji w 1/8 finału. Widać było po nich, że również czują się oburzeni tymi podwójnymi standardami i zamierzają dać Amerykanom nauczkę. Skończyło się na 4:1, a wynik mógł być jeszcze bardziej okazały. Morał tej historii praktycznie napisał się sam.

Czerwona kartka dla Folarina Baloguna Anadolu Getty Images

Folarin Balogun Luke Hales AFP





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