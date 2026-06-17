Skandal w meczu Francuzów. Teatr Messiego i Haalanda. Działo się w nocy

Kolejne reprezentacje zaliczają swoje pierwsze występy na tegorocznych mistrzostwach świata w piłce nożnej mężczyzn. W nocy z 16 na 17 czerwca obejrzeć mogliśmy starcia drużyn z grup I oraz J. Jako pierwsi na murawie pojawili się Francuzi i Senegalczycy, następnie oglądać mogliśmy starcie reprezentacji Norwegii i Iraku, a po nich do akcji wkroczyli Argentyńczycy i Algierczycy. O godzinie 6.00 czasu polskiego rozpoczęło się natomiast starcie Austrii i Jordanii.

MŚ 2026: Francja - Senegal 3:1

Fani futbolu, którzy z niecierpliwością czekali na pierwszy mecz Francuzów i Senegalczyków, na brak emocji nie mogli narzekać. Deschamps wystawił do rywalizacji całą galową jedenastkę z Mbappe na czele, jednak na murawie wcale nie było widać widocznej dominacji drużyny z Europy. Druga z najmocniejszych afrykańskich ekip na mundialu już od pierwszych minut sprawiała problemy "Les Bleus", jednak na półmetku rywalizacji na ekranie wyświetlał się wynik 0:0.

Na początku drugiej połowy spotkania na boisku doszło do mocno kontrowersyjnej sytuacji. Mbappe upadł w polu karnym, jednak sędzia George Lakrindis nie zdecydował się podyktować "jedenastki". Wkrótce potem udał się do monitora VAR, aby przyjrzeć się akcji i zmienił decyzję, bo początkowo wskazał na rzut rożny. Po weryfikacji oddał jednak piłkę Senegalczykom, co wywołało ogromne poruszenie nie tylko na stadionie. Do akcji wkroczyły bowiem francuskie media, które w dość mocnych słowach oceniły decyzję arbitra.

W 66. minucie wątpliwości już nie było - Kylian Mbappe nie dał się "złapać" obrońcom Senegalu i otworzył wynik spotkania. Francuzi po strzale piłkarza Realu Madryt długo prowadzili, a w 82. minucie kolejną bramkę dla "Trójkolorowych" zdobył Bradley Barcola. W doliczonym czasie upragnionego gola dla Senegalu strzelił Ibrahim Mbaye. Na odpowiedź "Les Bleus" nie trzeba było czekać - zaledwie kilkadziesiąt sekund później kolejny raz na listę strzelców wpisał się Mbappe, który zapewnił drużynie zwycięstwo i trzy punkty na start. Francuzi wygrali 3:1.

MŚ 2026: Irak - Norwegia 1:4

Po pełnym emocji meczu Francja - Senegal do akcji wkroczyli piłkarze z Iraku i Norwegii. Dla obu ekip był to wyjątkowy mecz - skandynawska ekipa na mistrzostwa świata wróciła po 28 latach, Irakijczycy natomiast zaliczyli pierwszy występ w czempionacie od 40 lat. W tym meczu na pierwsze bramki nie trzeba było czekać - w 29. minucie spotkania wynik otworzył Erling Haaland. Odpowiedź Iraku była błyskawiczna, w 39. minucie na listę strzelców zapisał się Ayman Hussein. Zanim wrócili do szatni na przerwę, Norwegowie upewnili się, że będą górą i w 43. minucie po raz kolejny popis dał gracz Manchesteru City.

W drugiej połowie także nie brakowało wrażeń. W 76. minucie piłka znalazła się w bramce Iraku po strzale Leo Oestigaarda. Dla Norwegii był to scenariusz idealny i z pewnością wynik 3:1 byłby dla nich wystarczający. W doliczonym czasie jednak do kuriozalnej sytuacji doszło pod bramką Iraku. Akcja Norwegów zakończyła się bowiem... bramką samobójczą Aymana Husseina. 30-latek tym samym stał się jednym z bohaterów, ale też anty-bohaterów tego spotkania. Mecz zakończył się triumfem Norwegii 4:1, która po pierwszej kolejce fazy grupowej w grupie I uplasowała się na pierwszym miejscu.

MŚ 2026: Argentyna - Algieria 3:0

Zmagania w grupie J rozpoczęły się z przytupem. Spotkanie Argentyna - Algieria, prowadzone przez Szymona Marciniaka, rozpoczęło się od... dwóch nieuznanych bramek dla obu drużyn. Na otwarcie wyniku nie trzeba było jednak długo czekać - w 17. minucie spotkania swój koncert rozpoczął Lionel Messi, dla którego mundial w USA, Meksyku i Kanadzie jest szóstym w karierze. Kapitan "Albicelestes" tym samym pobił więc kolejny rekord jeszcze zanim wyszedł na murawę - jest on bowiem pierwszym w historii piłkarzem, który wystąpił w tylu edycjach czempionatu.

Na jednej bramce 38-latek się nie zatrzymał i 60. minucie dołożył kolejnego gola. Gdy Luca Zidane obronił strzał Alexisa Mac Allistera, Messi podbiegł do piłki i ponownie wpisał się na listę strzelców, zmieniając wynik na 2:0. Kto myślał, że na tym kapitan reprezentacji Argentyny zakończył swoje show, był w ogromnym błędzie. Lider ekipy Lionela Scaloniego dał bowiem sygnał, że będzie walczył o tytuł najlepszego strzelca na tym mundialu i dopisał do swojego konta kolejną bramkę w 76. minucie. Kilka minut później opuścił boisko, żegnany gromkimi brawami z trybun.

Mecz Argentyna - Algieria był występem jednego aktora. Po zejściu z murawy Messiego na boisku co prawda działo się dziele, jednak sytuacji, które mogłyby zakończyć się bramką którejkolwiek z drużyn, nie było. Ostatecznie spotkanie zakończyło się triumfem ekipy z Ameryki Południowej 3:0.

To nie koniec emocji w grupie J

Aby dokończyć zmagania w pierwszej kolejce fazy grupowej w grupie J, równo o godzinie 6.00 czasu polskiego na murawę Levi's Stadium w Santa Clara wyszli piłkarze reprezentacji Austrii i Jordanii. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić można na stronie Interii.

Leo Messi i Szymon Marciniak podczas meczu Argentyna - Algieria na MŚ 2026 ROBERTO SCHMIDT / AFP AFP

Kylian Mbappe VCG Getty Images

Erling Haaland Icon Sportswire Getty Images





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