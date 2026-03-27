Skandal w Hiszpanii. Włamali się do hotelu reprezentacji Ukrainy

Reprezentacja Ukrainy, podobnie jak reprezentacja Polski, nie wywalczyła w eliminacjach bezpośredniego awansu na mistrzostwa świata i o bilet na tę imprezę musiała walczyć w barażach. Spotkanie ze Szwecją z oczywistych powodów nie mogło odbyć się na terenie Ukrainy, dlatego zorganizowano je w Hiszpanii. Nikt nie spodziewał się jednak, jak dramatyczny los spotka ukraińskich piłkarzy tuż przed meczem barażowym.

Dramat reprezentacji Ukrainy. Skradziono im cenne przedmioty

Czwartkowe mecze potoczyły się zgodnie z terminarzem baraży. Polska pokonała Albanię 2:1 w Warszawie, natomiast Szwecja wygrała z Ukrainą 3:1 w Walencji. 31 marca w Sztokholmie rozstrzygnie się, czy "Biało-Czerwoni" pojadą na trzeci mundial z rzędu. Pewne jest natomiast, że zabraknie na nim Ukraińców. Ci oprócz porażki ze Szwecją mają jeszcze jeden powód do zmartwień. I to wcale nie związany ze sportem. Jak donoszą ukraińskie media, ich kadra narodowa została okradziona na krótko przed czwartkowym starciem ze Szwecją.

Do zdarzenia doszło w hiszpańskim Benidormie, gdzie drużyna przygotowywała się do meczu. Jak poinformował portal "sport.ua", piłkarze oraz członkowie sztabu szkoleniowego zostali okradzeni podczas pobytu w hotelu. Złodzieje wykorzystali moment, gdy zawodnicy przebywali poza swoimi pokojami, a ich łupem padły wartościowe przedmioty, w tym drogie zegarki warte kilka tysięcy euro oraz gotówka. Nie oszczędzono także asystenta selekcjonera Serhija Rebrowa, Alberto Boscha, któremu skradziono 1800 euro.

Nie wiadomo, czy ta sytuacja miała bezpośredni wpływ na dyspozycję Ukraińców w meczu ze Szwecją, jednak z pewnością nie sprzyjała koncentracji przed tak ważnym spotkaniem. Ostatecznie drużyna odpadła z walki o mundial i musi pogodzić się z kolejnym niepowodzeniem.

Na zakończenie marcowego zgrupowania Ukraina rozegra jeszcze mecz towarzyski z Albanią. Będzie to jednak jedynie formalność i gorzkie pożegnanie z przerwą reprezentacyjną.

