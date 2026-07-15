Skandal podczas hymnu. Od razu zawrzało. Oto, co krzyczeli Argentyńczycy
Półfinałowy mecz Anglia - Argentyna od pierwszych minut przerodziła się w batalię, której piłka tylko towarzyszyła. Gorąco zrobiło się już jednak przed spotkaniem. Najpierw na ulicach, a potem już na trybunach. podczas odgrywania obu hymnów państwowych doszło bowiem do scen, które śmiało można nazwać skandalicznymi. A szczegóły opisują media.
Mecze Anglii z Argentyną niosą ze sobą olbrzymi bagaż historyczno-emocjonalny. Niestety, nie wszyscy fani zdołali dźwignąć to ciężkie brzemię. Już dzień przed meczem doszło bowiem do ostrego starcia - co ciekawe... argentyńsko-argentyńskiego.
Gorąco było także już na samym stadionie w Atlancie. Nabuzowani kibice nie byli nawet w stanie uszanować swoich hymnów. I to po obu stronach.
MŚ 2026. Anglia - Argentyna. Oto, do czego doszło podczas hymnów przed półfinałem
Sceny, do których doszło tuż przed pierwszym gwizdkiem, po wyjściu obu ekip na murawę, zrelacjonował poczytny argentyński portal "La Nacion".
- Między kibicami doszło do starcia. Podczas hymnu Anglii Argentyńczycy śpiewali z całej siły: "Kto nie skacze, ten jest Anglikiem". Niedługo potem, gdy zabrzmiał hymn narodowy Argentyny, Anglicy natychmiast zaczęli gwizdać. Argentyńczycy jednak śpiewali jeszcze głośniej - czytamy.
Radykalna decyzja tuż po odpadnięciu z mundialu. Los selekcjonera przesądzony
Nerwowa atmosfera udzieliła się prawdopodobnie także samym piłkarzom. Pierwsza połowa pełna była bowiem brudnej gry, ostrych starć i wzajemnej złośliwości. To była istna piłkarska batalia, w której sama futbolówka chwilami odgrywała tylko drugoplanową rolę.
Zabrakło jednak tego, co najważniejsze - goli. W efekcie obie drużyny schodziły do szatni na przerw przy bezbramkowym remisie.