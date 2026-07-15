Skandal podczas hymnu. Od razu zawrzało. Oto, co krzyczeli Argentyńczycy

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Półfinałowy mecz Anglia - Argentyna od pierwszych minut przerodziła się w batalię, której piłka tylko towarzyszyła. Gorąco zrobiło się już jednak przed spotkaniem. Najpierw na ulicach, a potem już na trybunach. podczas odgrywania obu hymnów państwowych doszło bowiem do scen, które śmiało można nazwać skandalicznymi. A szczegóły opisują media.

Leo Messi w biało-błękitnym stroju reprezentacji Argentyny na tle kibiców z flagami podczas MŚ FIFA.
Na zdjęciu Leo Messi i kibice reprezentacji ArgentynyAlexandre Martins / Alexandre Martins / DPPI via AFP / Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

Mecze Anglii z Argentyną niosą ze sobą olbrzymi bagaż historyczno-emocjonalny. Niestety, nie wszyscy fani zdołali dźwignąć to ciężkie brzemię. Już dzień przed meczem doszło bowiem do ostrego starcia - co ciekawe... argentyńsko-argentyńskiego.

Gorąco było także już na samym stadionie w Atlancie. Nabuzowani kibice nie byli nawet w stanie uszanować swoich hymnów. I to po obu stronach.

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Sceny, do których doszło tuż przed pierwszym gwizdkiem, po wyjściu obu ekip na murawę, zrelacjonował poczytny argentyński portal "La Nacion".

- Między kibicami doszło do starcia. Podczas hymnu Anglii Argentyńczycy śpiewali z całej siły: "Kto nie skacze, ten jest Anglikiem". Niedługo potem, gdy zabrzmiał hymn narodowy Argentyny, Anglicy natychmiast zaczęli gwizdać. Argentyńczycy jednak śpiewali jeszcze głośniej - czytamy.

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Nerwowa atmosfera udzieliła się prawdopodobnie także samym piłkarzom. Pierwsza połowa pełna była bowiem brudnej gry, ostrych starć i wzajemnej złośliwości. To była istna piłkarska batalia, w której sama futbolówka chwilami odgrywała tylko drugoplanową rolę.

Zabrakło jednak tego, co najważniejsze - goli. W efekcie obie drużyny schodziły do szatni na przerw przy bezbramkowym remisie.

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Tomasz Brożek
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce z numerem 10 i opaską kapitana na ramieniu patrzy w górę na boisku.
Leo MessiLEO BARRILARIAFP
Piłkarz drużyny Anglii w białej koszulce z numerem 10 ślizga się na kolanach po murawie, unosząc ręce w geście triumfu podczas meczu piłkarskiego.
Jude BellinghamCARL DE SOUZAAFP


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