Mecze Anglii z Argentyną niosą ze sobą olbrzymi bagaż historyczno-emocjonalny. Niestety, nie wszyscy fani zdołali dźwignąć to ciężkie brzemię. Już dzień przed meczem doszło bowiem do ostrego starcia - co ciekawe... argentyńsko-argentyńskiego.

Gorąco było także już na samym stadionie w Atlancie. Nabuzowani kibice nie byli nawet w stanie uszanować swoich hymnów. I to po obu stronach.

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Sceny, do których doszło tuż przed pierwszym gwizdkiem, po wyjściu obu ekip na murawę, zrelacjonował poczytny argentyński portal "La Nacion".

- Między kibicami doszło do starcia. Podczas hymnu Anglii Argentyńczycy śpiewali z całej siły: "Kto nie skacze, ten jest Anglikiem". Niedługo potem, gdy zabrzmiał hymn narodowy Argentyny, Anglicy natychmiast zaczęli gwizdać. Argentyńczycy jednak śpiewali jeszcze głośniej - czytamy.

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Nerwowa atmosfera udzieliła się prawdopodobnie także samym piłkarzom. Pierwsza połowa pełna była bowiem brudnej gry, ostrych starć i wzajemnej złośliwości. To była istna piłkarska batalia, w której sama futbolówka chwilami odgrywała tylko drugoplanową rolę.

Zabrakło jednak tego, co najważniejsze - goli. W efekcie obie drużyny schodziły do szatni na przerw przy bezbramkowym remisie.

Leo Messi LEO BARRILARI AFP

Jude Bellingham CARL DE SOUZA AFP





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