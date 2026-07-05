Skandal na mundialu. Sędziowski absurd. A jednak to prawda. Francuzi ofiarami

W sobotnią noc byliśmy świadkami pięknego widowiska. Republika Zielonego Przylądka przegrała z Argentyną, ale pokazała, że nawet przy olbrzymiej róznicy klas można wyjść na boisko i zagrać pięknie w piłkę. Cabo Verde zostanie zapamiętane jako cudowny zespół.

Zupełnie inne wrażenie pozostawi po sobie Paragwaj. Wyeliminowanie Niemców to był ich wielki moment, ale już w meczu z Francją Paragwajczycy pokazali swoje najbrzydsze oblicze.

Od początku do końca meczu skupiali się tylko na faulowaniu Francuzów. I nie były to faule mieszczące się w ramach gry fair play.

Velzaquez czy Galarza tego dnia byli nastawieni na zrobienie krzywdy swoim rywalom. Trzeba to jasno powiedzieć. Inni Paragwajczycy również grali ostro. W kilku sytuacjach wręcz bili swoich rywali z Francji. Kopnięcia bez zainteresowania piłką były standardem. Brutalna gra była obrazem tego spotkania od 1. do 100. minuty (włącznie z czasem doliczonym).

Arbiter tego spotkanie, Ilgiz Tantaszew z Uzbekistanu, kompletnie nie kontrolował tego spotkania. Paragwajczycy w tym spotkaniu mogli robić, co chcieli. W rezultacie w pewnym momencie Franzuci również zaczęli tracić nerwy i odpowiadać rywalom agresją. Nie można jednak obu zespołów porównać.

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Paragwaj grał o wiele brutalniej. To byl futbol w najgorszym możliwym wydaniu. Niegodny mistrzostw świata. I teraz przechodzimy do powodu, dlaczego sędziowanie w tym meczu było całkowicie absurdalne.

Arbiter z Uzbekistanu pokazał łącznie trzy żółte kartki. Wszystkie obejrzeli piłkarze z... Francji. Manu Kone, Michael Olise i Bradley Barcola.

W normalnie sędziowanym meczu Paragwajczycy obejrzeliby co najmniej kilka żółtych kartek. Sędzia w ogóle nie miał zamiaru temperować ich brutalnej gry. Fakt, że nie ukarał żadnego z Paragwajczyków kartką, jest wręcz nieprawdopodobny.

Drużyna z Ameryki Południowej była traktowana bardzo ulgowo. Można powiedzieć, że ich styl był wręcz premiowany przez takie sędziowanie. Po meczu Kylian Mbappe powiedział:

"Wiedzieliśmy, jaki mecz nas czeka. Oni myśleli, że przyjdziemy tu w garniturach, ale jeśli trzeba, też potrafimy grać brzydko. Taki mieli pomysł na ten mecz. Nie ma dobrych i złych pomysłów. Dobra jest tylko ta koncepcja, która pozwala ci wygrać. My wytrzymaliśmy i pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, która potrafi ubrudzić sobie ręce".

Dość wspaniałomyślna i wyważona opinia. Ale już na murawie kapitan Trójkolorowych kilka razy dał się sprowokować. Trudno mu się zresztą dziwić.

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Teraz Francuzi zmierzą się z Marokiem. Stawką tego meczu będzie udział w ćwierćfinale mundialu. Możemy być pewni tego, że Lwy Atlasu będą chciały grać w piłkę. Możemy więc spodziewać się o wiele ładniejszego meczu. Godnego mistrzostw świata.

Kylian Mbappe był niemiłosiernie kopany przez Paragwajczyków JEWEL SAMAD AFP

Ilgiz Tantaszew Abdulhamid Hosbas AFP





Kontrowersje dotyczące mistrzostw świata. Wyjątkowy mundial Polsat Sport