Skandal na mundialu. Nie hamował się. Oto jak nazwał wicemistrzów świata

Wiele emocji na mistrzostwach świata 2026 już za kibicami piłki nożnej, ale to, co najważniejsze dopiero się zbliża. Turniej wkracza w decydującą fazę i waga każdego kolejnego spotkania rośnie. W sobotni wieczór czasu polskiego rozpocznie się walka w 1/8 finału. Najpierw na boisku pojawią się zespoły Kanady i Maroka, a kilka godzin później do akcji wkroczy jeden z faworytów turnieju - Francja. Wicemistrzowie świata zmierzą się z Paragwajem.

Niemal każdy bierze za pewnik, że Trójkolorowi awansują do ćwierćfinału mundialu. Warto jednak pamiętać, że podobne głosy były przed meczem Niemcy - Paragwaj. Zespół z Ameryki Południowej miał przegrać z naszymi zachodnimi sąsiadami, a tymczasem sprawił ogromną niespodziankę i wyeliminował zespół Juliana Nagelsmanna. Paragwajczycy chcą po raz drugi w krótkim czasie zaskoczyć świat.

Skandaliczna wypowiedź legendy Paragwaju. Tak określił Francuzów

Zadanie będzie jednak szalenie trudne, gdyż Francja na trwającym turnieju prezentuje się znakomicie. Przekonany o triumfie Trójkolorowych jest Christophe Dugarry. Mistrz świata i Europy z reprezentacją Francji w rozmowie z RMC stwierdził, że wicemistrzowie świata "rozniosą" Paragwaj. "Zostaną zmiażdżeni i upokorzeni. Będą chcieli się bronić, bo są niezdolni. Niezdolni. Podkreślam to dwukrotnie dwa razy, żeby to dobrze wybrzmiało. W ataku są katastrofalni" - stwierdził Dugarry.

Ta wypowiedź Francuza nie spodobała się legendzie paragwajskiej piłki. Jose Luis Chilavert, który przez wiele lat strzegł bramki drużyny narodowej Paragwaju, ostro i skandalicznie odpowiedział Dugarry'emu. Jego wpis w mediach społecznościowych poniósł się szerokim echem we francuskich mediach.

Chilavert stwierdził, że Francja to obecnie drużyna z Afryki. "Christophe, masz rację. W 1998 zagraliśmy z Francuzami, a teraz Paragwaj zagra z drużyną z Afryki" - napisał Chilavert, nawiązując do meczu mistrzostw świata z 1998 roku, kiedy to Paragwaj w 1/8 finału przegrał z Francją 0:1. Chilavert już wcześniej wypowiadał się w rasistowskim tonie i obrażał m.in. Viniciusa Juniora, czy Kyliana Mbappe.

Kylian Mbappe Franck Fife / AFP AFP

Reprezentacja Francji JEWEL SAMAD AFP





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