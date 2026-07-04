Skandal na mundialu. Nie hamował się. Oto jak nazwał wicemistrzów świata

Damian Okła

Damian Okła

Walka na mistrzostwach świata z każdym dniem nabiera rumieńców, a w sobotni wieczór rozpocznie się 1/8 finału turnieju. Drugim meczem tej fazy będzie starcie Francji z Paragwajem. Wicemistrzowie świata są zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, a atmosferę przed spotkaniem zagęściła wypowiedź legendarnego paragwajskiego piłkarza, Jose Luisa Chilaverta, który w rasistowski sposób odniósł się do piłkarzy Trójkolorowych.

Dwóch piłkarzy w niebieskich koszulkach reprezentacji Francji obejmuje się na boisku podczas meczu.
Kylian Mbappe i Ousmane DembeleFRANCK FIFEAFP

Wiele emocji na mistrzostwach świata 2026 już za kibicami piłki nożnej, ale to, co najważniejsze dopiero się zbliża. Turniej wkracza w decydującą fazę i waga każdego kolejnego spotkania rośnie. W sobotni wieczór czasu polskiego rozpocznie się walka w 1/8 finału. Najpierw na boisku pojawią się zespoły Kanady i Maroka, a kilka godzin później do akcji wkroczy jeden z faworytów turnieju - Francja. Wicemistrzowie świata zmierzą się z Paragwajem.

Niemal każdy bierze za pewnik, że Trójkolorowi awansują do ćwierćfinału mundialu. Warto jednak pamiętać, że podobne głosy były przed meczem Niemcy - Paragwaj. Zespół z Ameryki Południowej miał przegrać z naszymi zachodnimi sąsiadami, a tymczasem sprawił ogromną niespodziankę i wyeliminował zespół Juliana Nagelsmanna. Paragwajczycy chcą po raz drugi w krótkim czasie zaskoczyć świat.

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Zadanie będzie jednak szalenie trudne, gdyż Francja na trwającym turnieju prezentuje się znakomicie. Przekonany o triumfie Trójkolorowych jest Christophe Dugarry. Mistrz świata i Europy z reprezentacją Francji w rozmowie z RMC stwierdził, że wicemistrzowie świata "rozniosą" Paragwaj. "Zostaną zmiażdżeni i upokorzeni. Będą chcieli się bronić, bo są niezdolni. Niezdolni. Podkreślam to dwukrotnie dwa razy, żeby to dobrze wybrzmiało. W ataku są katastrofalni" - stwierdził Dugarry.

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Ta wypowiedź Francuza nie spodobała się legendzie paragwajskiej piłki. Jose Luis Chilavert, który przez wiele lat strzegł bramki drużyny narodowej Paragwaju, ostro i skandalicznie odpowiedział Dugarry'emu. Jego wpis w mediach społecznościowych poniósł się szerokim echem we francuskich mediach.

Chilavert stwierdził, że Francja to obecnie drużyna z Afryki. "Christophe, masz rację. W 1998 zagraliśmy z Francuzami, a teraz Paragwaj zagra z drużyną z Afryki" - napisał Chilavert, nawiązując do meczu mistrzostw świata z 1998 roku, kiedy to Paragwaj w 1/8 finału przegrał z Francją 0:1. Chilavert już wcześniej wypowiadał się w rasistowskim tonie i obrażał m.in. Viniciusa Juniora, czy Kyliana Mbappe.

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