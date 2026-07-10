W 54. minucie meczu Meksyk - Anglia Jarell Quansah otrzymał czerwoną kartkę za ostry faul. W czwartek dowiedzieliśmy się, że Anglik został zawieszony na dwa spotkania, więc wróci dopiero na ewentualny finał.

Piłkarzowi z pewnością trudno pogodzić się z taką decyzją. Wiedział, że nie zagra z Norwegią, ale musiał mieć nadzieję, podobnie jak cała Anglia, że w ewentualnym półfinale będzie już do dyspozycji trenera.

Tak się jednak nie stanie. Jarell Quansah nie mógł liczyć na taryfę ulgową. W jego sprawie wypowiedział się legendarny angielski trener Harry Redknapp.

Potężny cios dla gwiazdy reprezentacji Anglii. FIFA potwierdza ws. zawieszenia

Harry Redknapp uderza po decyzji ws. Quansaha. Zaczepia Trumpa i Infantino

- Może uda nam się skłonić naszego premiera (Keira Starmera), by zadzwonił do FIFA i doprowadził do uchylenia tej decyzji - mówił Harry Redknapp podczas rozmowy ze stacją Sky Sports.

- Jeśli Donald Trump potrafi to zrobić, dlaczego my nie możemy? - pytał retorycznie były szkoleniowiec.

- To naprawdę skandaliczne, prawda? Ta wiadomość jest naprawdę rozczarowująca. Co za cios dla tego chłopaka - mówił o Jarrelu Quansahu.

Jak widać, zachowanie Donalda Trumpa sprzed meczu Stany Zjednoczone - Belgia wywołało bardzo niebezpieczną narrację. Wówczas amerykański prezydent zadzwonił do szefa FIFA Gianniego Infantino, aby Folarin Balogun zagrał z Belgami, a jego czerwona kartka ze spotkania z Bośnią i Hercegowiną została anulowana. Kara napastnika została zawieszona, a Balogun ostatecznie wystąpił w 1/8 finału. To była pierwsza taka sytuacja w historii MŚ.

Harry Redknapp nie może pogodzić się z karą Quansaha. Trudno jednak uwierzyć, że Anglik na poważnie mówił o telefonie do Infantino i zmianie decyzji. Było to raczej coś w rodzaju zaczepki nawiązującej do skandalicznej sytuacji z udziałem Trumpa i szefa FIFA.

Zawieszenie Quansaha to wielki kłopot dla Thomasa Tuchela. Selekcjoner Anglików będzie miał teraz problem z obsadzeniem prawej obrony. Najprawdopodobniej będzie musiał postawić na Djeda Spence'a, ponieważ Reece James boryka się z drobnym urazem i najpewniej nie będzie gotowy na starcie z Norwegią.

Mecz Anglia - Norwegia zostanie rozegrany 11 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Jeśli "Lwy Albionu" mimo problemów na prawej obronie wygrają z "Wikingami", o wielki finał powalczą ze Szwajcarią lub Argentyną.

Jarrel Quansah Alfredo Estrella AFP

Harry Kane i Jarell Quansah w rozmowie z sędzią Natacha Pisarenko East News

Donald Trump SAUL LOEB AFP





Eksperci oburzeni po meczu na mundialu. "Dlaczego sędzia był pobłażliwy?". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport