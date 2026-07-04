Skandal na mistrzostwach świata. Szokujące szczegóły wyszły na jaw, patologia

Reprezentacja Senegalu była o krok, aby wywalczyć awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Najpierw jednak Belgia doprowadziła do dogrywki, a później strzeliła zwycięską bramkę tuż przed konkursem rzutów karnych i ostatecznie wygrała 3:2 pomimo tego, że do 85. minuty przegrywała 0:2.

Kiedy Senegal odpadał ze światowego czempionatu, wiele osób na świecie nie wiedziało, do jakich zachowań dochodziło wewnątrz kadry i to za sprawą najważniejszych ludzi w federacji oraz sztabie. Informacje te zaczęły wychodzić dopiero po tym, jak nagłośniły je afrykańskie media. Możemy już mówić o prawdziwej patologii.

Sprawę w Europie nagłośnił m.in. kataloński "Sport", który zebrał informacje o tym, co działo się za zamkniętymi drzwiami w bazie Senegalczyków. Przede wszystkim atmosfera w kadrze miała być zła, bo osoby decyzyjne w tamtejszym związku nie rozliczyły się z zawodnikami z premii, jakie były im obiecane za ostatni występ w Pucharze Narodów Afryki. Co więcej, zachowanie delegacji miało mało wspólnego z profesjonalnym podejściu do sportu.

- Pierwszą kwestią, którą senegalski związek próbował zataić podczas mistrzostw świata, były premie dla zawodników - piłkarze nie otrzymywali bowiem uzgodnionych należności, mimo wpływów wygenerowanych dzięki Pucharowi Narodów Afryki 2025 oraz kwalifikacjom do mistrzostw świata - czytamy.

Według doniesień afrykańskich mediów, zgrupowaniu drużyny towarzyszyły prywatne imprezy, nieoficjalne uroczystości, obecność osób z zewnątrz, spożywanie alkoholu oraz nadmierne wydatki

W czasie, kiedy znalazły się pieniądze na to, aby delegaci "dobrze spędzali czas" w Ameryce Północnej, na mundial nie pojechał np. kucharz kadry. Doprowadziło to m.in. do tego, że piłkarze byli zmuszeni zamawiać sobie fast foody i na własną rękę zapewniać sobie wyżywienie.

- (...) Kilku piłkarzy było świadkami, jak przedstawiciele sztabu zapraszali do hotelu znajomych i innych gości, zaniedbując tym samym swoje podstawowe obowiązki w ramach struktury zespołu. Sytuacja miała podobno przybrać taki obrót, że niektórzy zawodnicy musieli sami zajmować się podstawowymi kwestiami logistycznymi - opisuje dalej "Sport".

Zaniedbania sięgnęły takie stopnia, że związek zalegał z pensją dla selekcjonera Pape Thiaw aż od pięciu miesięcy, a jego umowa wygasła na zaledwie kilka godzin przed grupowym meczem z Norwegią. Koniec końców sytuację z kontraktem udało się jednak opanować.

To zdaje się być dopiero początek kłopotów senegalskiej federacji, bowiem tamtejsze media co rusz publikują kolejne, bulwersujące fakty ukazujące, jak źle wyglądała sytuacja podczas mundialu i do jakich patologii dochodzi wewnątrz związku i kadry.

Gianni Infantino, prezydent FIFA Photo by ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Sadio Mane ma poprowadzić Senegal do drugiego Pucharu Narodów Afryki SEBASTIEN BOZON AFP

Mecz Belgia - Senegal na mundialu 2026 Ercin Erturk / ANADOLU AFP





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