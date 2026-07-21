Skandal. Jest ogłoszenie ws. Argentyny. Wracają do finału, to jeszcze nie koniec

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Sky Sports podaje, że FIFA wraca do tego, co wydarzyło się w finale mistrzostw świata oraz po ostatnim gwizdku. Według mediów światowa federacja piłkarska wszczyna śledztwo w sprawie haniebnych zachowań niektórych zawodników oraz przedstawiciela sztabu szkoleniowego reprezentacji Argentyny. Na celowniku znaleźli się: Leandro Paredes, Nahuel Molina oraz Roberto Ayala.

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Leandro Paredes i jego haniebne zachowanie po finale mundialu Marvin Ibo Guengoer - GES SportfotoGetty Images

To, co działo się podczas finału mistrzostw świata oraz chwilę po jego zakończeniu przekroczyło granicę brudnej, agresywnej gry. To była piłkarska "gangsterka" w wykonaniu niektórych członków reprezentacji Argentyny.

Leandro Paredes od samego początku polował na nogi Hiszpanów i w sumie zapracował sobie na minimum trzy żółte kartki - zobaczył zaledwie jedną. Od początku czuć było, że piłkarz ten pojawił się na boisku głównie po to, aby nabijać Hiszpanom kolejne siniaki.

Największe "show" dał jednak po ostatnim gwizdku. Kibice na całym świecie zobaczyli, jak najpierw uderzył Erica Garcię, a następnie Gaviego, który próbował stanąć w obronie kolegi.

Nie była to jedyna scena hańby po finale. Nahuel Molina uderzył cieszącego się Rodriego, gdy ten był w biegu. Posłał mu niesygnalizowany cios pięścią w okolce brzucha. Hiszpan odczuł to oderzenie, cofnął się i wywiązała się kolejna przepychanka.

Kamery nagrały również Roberto Ayalę. Członek sztabu szkoleniowego uderzył w twarz Daniego Olmo. Właśnie w takich okolicznościach Argentyna stworzyła bardzo poważną skazę na swoim wizerunku. Fatalną grę w finale można było wybaczyć. Przemoc fizyczną wobec rywali - już nie.

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Występki Argentyńczyków nie ujdą na sucho. FIFA wraca do wydarzeń z finału i wszczyna śledztwo

Sky Sports podaje, że FIFA wraca do tego, co wydarzyło się 19 lipca na MetLife Stadium i wszczyna śledztwo w związku z trzema wyżej opisanymi incydentami.

Wiele wskazuje więc na to, że czerwona kartka, jaką obejrzał Leandro Paredes, nie będzie ostateczną karą wymierzoną przeciwko Argentynie po finale mistrzostw świata. Po meczu selekcjoner Lionel Scaloni powiedział, że Albicelestes potrafią przegrywać i biorą tę porażkę "na klatę". Niestety, słowa trenera nie odzwierciedlają rzeczywistości. Choć akurat on sam zawsze był postacią krystalicznie czystą i nigdy nie szukał zwady z rywalami.

W 2026 roku Argentyna nie powiększyła swojego dorobku i nadal ma trzy mistrzostwa świata (1978, 1986 i 2022). Hiszpania natomiast zdobyła swój drugi tytuł (2010 i 2026).

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Mundial

Argentyńczycy rozbici przed finałem. Wyciekło nagranie. "Tam stało się coś złego"

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Zawodnicy drużyn piłkarskich wdają się w bójkę na boisku, w tle inni piłkarze i sztab próbują opanować sytuację.
Paredes uderza GaviegoMarvin Ibo Guengoer - GES SportfotoGetty Images
Grupa piłkarzy w trakcie emocjonującej wymiany zdań na boisku, sędzia próbuje uspokoić sytuację pomiędzy zawodnikami w koszulkach Argentyny i Hiszpanii.
Paredes zaatakował Erica GarcięMarvin Ibo Guengoer - GES SportfotoGetty Images


Piłkarze Hiszpanii przylecieli do kraju po triumfie na mundialu. WIDEOJAIME ALEKOS / AFPTV / AFPAFP

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