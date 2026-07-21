Skandal. Jest ogłoszenie ws. Argentyny. Wracają do finału, to jeszcze nie koniec

To, co działo się podczas finału mistrzostw świata oraz chwilę po jego zakończeniu przekroczyło granicę brudnej, agresywnej gry. To była piłkarska "gangsterka" w wykonaniu niektórych członków reprezentacji Argentyny.

Leandro Paredes od samego początku polował na nogi Hiszpanów i w sumie zapracował sobie na minimum trzy żółte kartki - zobaczył zaledwie jedną. Od początku czuć było, że piłkarz ten pojawił się na boisku głównie po to, aby nabijać Hiszpanom kolejne siniaki.

Największe "show" dał jednak po ostatnim gwizdku. Kibice na całym świecie zobaczyli, jak najpierw uderzył Erica Garcię, a następnie Gaviego, który próbował stanąć w obronie kolegi.

Nie była to jedyna scena hańby po finale. Nahuel Molina uderzył cieszącego się Rodriego, gdy ten był w biegu. Posłał mu niesygnalizowany cios pięścią w okolce brzucha. Hiszpan odczuł to oderzenie, cofnął się i wywiązała się kolejna przepychanka.

Kamery nagrały również Roberto Ayalę. Członek sztabu szkoleniowego uderzył w twarz Daniego Olmo. Właśnie w takich okolicznościach Argentyna stworzyła bardzo poważną skazę na swoim wizerunku. Fatalną grę w finale można było wybaczyć. Przemoc fizyczną wobec rywali - już nie.

Koszmar Argentyńczyka wyszedł na światło dzienne. W finale miał pęknięte żebro

Występki Argentyńczyków nie ujdą na sucho. FIFA wraca do wydarzeń z finału i wszczyna śledztwo

Sky Sports podaje, że FIFA wraca do tego, co wydarzyło się 19 lipca na MetLife Stadium i wszczyna śledztwo w związku z trzema wyżej opisanymi incydentami.

Wiele wskazuje więc na to, że czerwona kartka, jaką obejrzał Leandro Paredes, nie będzie ostateczną karą wymierzoną przeciwko Argentynie po finale mistrzostw świata. Po meczu selekcjoner Lionel Scaloni powiedział, że Albicelestes potrafią przegrywać i biorą tę porażkę "na klatę". Niestety, słowa trenera nie odzwierciedlają rzeczywistości. Choć akurat on sam zawsze był postacią krystalicznie czystą i nigdy nie szukał zwady z rywalami.

W 2026 roku Argentyna nie powiększyła swojego dorobku i nadal ma trzy mistrzostwa świata (1978, 1986 i 2022). Hiszpania natomiast zdobyła swój drugi tytuł (2010 i 2026).

Paredes uderza Gaviego Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto Getty Images

Paredes zaatakował Erica Garcię Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto Getty Images





Piłkarze Hiszpanii przylecieli do kraju po triumfie na mundialu. WIDEO JAIME ALEKOS / AFPTV / AFP AFP